Quedan 4 de 17: los países que todavía tienen TPS y sus próximas fechas

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, solo cuatro países han podido conservar el TPS

El Salvador se encuentra en un limbo particular con el TPS. Foto: Shutterstock

Desde su creación en 1990, mediante la Ley de Inmigración, el Estatus de Protección Temporal (TPS) atraviesa por uno de sus mayores retrocesos. De los 17 países que tenían una designación vigente, solo cuatro lo conservan actualmente.

La reducción coincidió con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha endurecido las políticas migratorias en Estados Unidos, y después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) finalizara las designaciones de varios países entre 2025 y 2026.

Al momento de esta publicación, los cuatro países que conservan el TPS son: El Salvador, Sudán, Ucrania y Líbano. Sin embargo, cada uno tiene una situación diferente y fechas de culminación que realmente son próximas.

El Salvador, único país de Latinoamérica, se encuentra en un limbo migratorio particular. Aunque el TPS expiró para los salvadoreños, el DHS decidió que les mantiene protegidos y con autorización de empleo, pero hasta nuevo aviso.

¿Cuál es la situación de los cuatro países que conservan el TPS?

El Salvador

La última extensión formal publicada en el Federal Register había prolongado el TPS de El Salvador hasta el 9 de septiembre de 2026, por lo cual ya expiró. Sin embargo, llegada esa fecha, el DHS no publicó una decisión definitiva para terminar ni para extender formalmente la designación.

En lugar de eso, USCIS informó que se anunciará una decisión “en el momento apropiado” y que, mientras tanto, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo TPS conservan la protección, incluida la autorización de empleo.

Por lo tanto, no existe actualmente una nueva fecha oficial de vencimiento que los beneficiarios puedan utilizar como plazo. La situación permanece abierta hasta que DHS publique una determinación formal.

Sudán

Los beneficiarios de Sudán tienen actualmente como fecha de vencimiento el 19 de octubre de 2026.

El DHS había extendido la designación durante 18 meses, desde el 20 de abril de 2025 hasta la fecha anunciada, después de determinar que las condiciones en el país seguían justificando el TPS. Entre los argumentos oficiales figuraba el conflicto armado en Sudán y el riesgo que supondría el retorno de sus nacionales.

Hasta el momento, los tepesianos de Sudán están a la expectativa de cualquier decisión del DHS sobre una posible extensión. De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), hay unos 1,800 beneficiarios en Estados Unidos.

Ucrania

Coincidiendo con Sudán, la última extensión oficial mantiene el TPS para los ucranianos hasta el 19 de octubre de 2026, después de una prórroga de 18 meses que comenzó el 20 de abril de 2025.

El DHS justificó la prórroga por las condiciones derivadas del conflicto armado y las circunstancias extraordinarias que dificultan el regreso seguro de sus ciudadanos. Según el CRS, se trata de aproximadamente 101,200 tepesianos de Ucrania.

Líbano

La protección está vigente hasta el 27 de noviembre de 2026, fecha que también aparece en el resumen más reciente del CRS y en los registros sobre TPS.

La designación fue creada por el DHS en 2024 debido a las condiciones de conflicto y circunstancias extraordinarias en el país. Posteriormente fue extendida para mantener la protección de los beneficiarios elegibles.

¿Qué países perdieron el TPS durante 2026?

Durante todo el 2026, cinco países de la lista original de 17 perdieron su designación del TPS. Estos son:

Sudán del Sur: 5 de enero

Birmania (Myanmar): 26 de enero

Etiopía: 13 de febrero

Somalia: 17 de marzo

Yemen: 4 de mayo

En el caso de Somalia, por ejemplo, el DHS determinó que el país ya no cumplía las condiciones legales necesarias para mantener la designación y fijó el 17 de marzo como fecha efectiva de terminación. Lo mismo sucedió con Yemen, estableciendo el 4 de mayo de 2026 como fecha de terminación.

Esto se suma a las terminaciones del TPS para Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria y Venezuela, esta última con un “golpe” de la Corte Suprema, que dejó sin efecto el fallo que había declarado ilegal la actuación del gobierno de Donald Trump contra el TPS para venezolanos.

La decisión elimina una sentencia favorable a los beneficiarios y devuelve el caso a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para una nueva revisión. Bien podría decirse que Venezuela también se encuentra en un limbo migratorio.

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