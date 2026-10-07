Del Vasco a Márquez: qué cambió en el Tri tras una fecha FIFA sin victorias

México cerró su la fecha FIFA con Rafa Márquez sin victorias: el cambio táctico contrasta con la gestión que caracterizó a Javier Aguirre

Rafael Márquez debe encontrar equilibrio | C. Coduto | Getty Images vía AFP

La Selección Mexicana terminó la primera fecha FIFA de Rafael Márquez con dos empates y dos derrotas, apenas dos goles marcados y siete recibidos, un balance que refleja algo más profundo que una mala racha: el Tri está atravesando un cambio de identidad.

El ciclo concluido por Javier Aguirre después del Mundial, estuvo basado por el pragmatismo, orden defensivo y fortaleza emocional que conectó con la afición durante la Copa del Mundo.

Mientras que el nuevo proyecto liderado por Rafael Márquez apuesta por la posesión, pases cortos y disciplina posicional rumbo al Mundial de 2030 en donde también se espera un cambio generacional.

MÁS INFORMACIÓN: Javier Aguirre responde si ficharía mexicanos

La era Márquez al descubierto: pases cortos, rotaciones y tenencia

El cambio más evidente está en la manera de entender cada posesión. Mientras Aguirre privilegiaba un bloque medio-bajo, las marcas, el juego aéreo y la salida vertical, Márquez intenta construir desde la propia área, con el arquero involucrado y los centrales abiertos para iniciar la jugada.

La diferencia no es menor. El modelo actual exige que los futbolistas reciban perfilados, encuentren líneas de pase y mantengan posiciones específicas para avanzar mediante asociaciones cortas. Es una propuesta influenciada por el llamado “Juego de Posición” y por la formación de Márquez en el entorno del Barcelona.

El problema apareció cuando México tuvo que ejecutar esa idea bajo presión. Ante Estados Unidos en la primera derrota del Tri de Márquez, el rival adelantó su bloque, detectó los automatismos y convirtió la salida mexicana en una zona de riesgo.

Dos errores de Raúl Rangel con el balón y una cesión comprometida terminaron generando peligro directo y contribuyeron a la derrota 3-0.

MÁS INFORMACIÓN: Fidalgo confía en el proceso de Rafa Márquez

La posesión tampoco se tradujo en profundidad. Frente a Perú y Chile, México tuvo más del 50 por ciento del balón durante distintos pasajes, pero la circulación fue horizontal y predecible. El resultado: solamente dos goles en 360 minutos.

Los herederos del ‘Vasco’: tres líderes que sobrevivieron al cambio

En medio de tantas pruebas, tres futbolistas aparecen como puntos de continuidad entre ambos procesos: Johan Vásquez, Erik Lira y Roberto Alvarado.

Johan Vásquez es probablemente el caso más claro. Con Aguirre fue un marcador central titular durante el Mundial y, con Márquez, asumió una responsabilidad distinta: convertirse en referencia para la salida desde la izquierda y corregir los espacios que aparecen cuando el equipo adelanta líneas.

Su capacidad para combinar agresividad en el duelo y precisión en el primer pase lo convierte en un puente natural entre ambas ideas.

Erik Lira, por su parte, pasó de ser una alternativa de contención a convertirse en una pieza central del nuevo funcionamiento. Su capacidad para recuperar después de una pérdida y cubrir grandes zonas del campo le dio equilibrio a un sistema que, por momentos, quedó demasiado expuesto.

Roberto Alvarado representa la otra cara. Con mayor libertad para moverse desde la derecha hacia zonas interiores, fue uno de los principales generadores ofensivos de México y buscó romper la circulación lateral con disparos y pases filtrados.

Aguirre dejó una columna; Márquez necesita darle forma

La gran diferencia entre ambos ciclos quizá no esté únicamente en la táctica, sino en la manera de administrar al grupo. Aguirre apostaba por mensajes directos, cohesión emocional y órdenes sencillas. Márquez introdujo una pedagogía más analítica y una estructura de trabajo apoyada por Juanma Lillo y Andrés Guardado.

El problema es que el nuevo entrenador modificó demasiado rápido demasiadas piezas. Entre Colombia y Perú cambió a los 11 titulares, mientras que durante la ventana utilizó más de 30 futbolistas. Esa rotación dificultó la creación de sociedades y automatismos.

El próximo reto será encontrar el equilibrio. México necesitará combinar la riqueza asociativa de Márquez con el temple, la contundencia defensiva y el pragmatismo que caracterizaron a Aguirre.

El 0-2 ante Chile confirmó que todavía falta mucho. Pero también dejó una pista: Márquez no necesita borrar al Vasco; necesita transformar lo mejor de aquel equipo para construir el suyo.

Te puede interesar