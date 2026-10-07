Antigua vs Municipal: el partido que puede cambiar la cima del fútbol de Guatemala

Para este duelo, ambos equipos llegan con argumentos distintos, con la cima y el orgullo de dos históricos en juego

Una victoria pondría a Municipal como líder de la liga guatemalteca / Concacaf.com

Antigua GFC y Municipal se enfrentan este jueves 8 de octubre en un partido que puede tener consecuencias importantes en la parte alta del Torneo Apertura 2026 de Guatemala.

Municipal llega con buenas señales después de golear 3-0 a Suchitepéquez. John Méndez fue una de las figuras de aquella victoria al marcar dos goles y participar también en el tanto de Rudy Barrientos, quien completó su actuación con una anotación de gran factura dentro del área.

Es por ello que Méndez será uno de los nombres a seguir. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios pueden convertirse en un problema para la defensa de Antigua, especialmente si encuentra metros para desbordar por la derecha. Barrientos, por su parte, ofrece otra amenaza con sus incorporaciones desde el mediocampo y su disparo de media distancia.

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El momento de ambos puede darle a Municipal una variante ofensiva importante en un encuentro donde cada detalle puede pesar. Los rojos no solo buscarán sumar, sino aprovechar el impulso de su última presentación para presionar en la pelea por los primeros puestos.

Antigua busca responder en casa

Antigua llega después de una derrota 2-1 ante Marquense, pero ese resultado no borra los argumentos que mostró el equipo. Diego André Fernández marcó el único gol antigüeño, una acción que dejó claro que también puede generar peligro llegando desde una posición menos visible para la defensa.

Otro jugador a seguir es Kevin López. El hondureño tuvo oportunidades ante Marquense, incluido un remate de media distancia y una ocasión clara en el segundo tiempo. Ante Municipal, el reto será convertir esas aproximaciones en goles.

En la portería, Jorge Moreno también tendrá una responsabilidad especial. Sus intervenciones durante la primera mitad del partido anterior evitaron que Antigua recibiera goles antes del descanso. Frente a un Municipal, que viene de marcar tres veces, su actuación podría resultar decisiva.

¿Dónde ver Antigua vs Municipal en EE.UU.?

El partido está programado para las 9:00 p. m. ET / 8:00 p. m. CT / 6:00 p. m. PT. Para los guatemaltecos que siguen la Liga Nacional desde Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de FOX Deportes y sus plataformas afiliadas. También puedes seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

Más que tres puntos, el duelo puede alterar la parte alta del Apertura 2026. Municipal, con 23 unidades, recuperaría el liderato si vence a Antigua; si los coloniales obtienen la victoria, subirían al segundo lugar porque tienen 21 puntos, y quedarían a uno de Guastatoya, que encabeza la clasificación con 25. Un empate, en cambio, mantendría el orden actual entre los tres primeros. La pelea por la cima está servida.

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