¿Por qué el Real Madrid y el Barcelona no jugarán este fin de semana la jornada 1 de LaLiga?

El Mundial 2026 modificó el inicio del torneo: Merengues y Blaugranas aplazaron sus debuts para respetar el descanso de sus mundialistas

Habrá que esperar para ver a ambos clubes en acción / Gongora / NurPhoto via AFP

La temporada 2026/27 de LaLiga comenzará este sábado 15 de agosto, pero habrá dos grandes ausencias en el arranque: Real Madrid y FC Barcelona no disputarán este fin de semana sus partidos de la jornada 1. La razón está en las consecuencias que dejó el Mundial 2026, que terminó el 19 de julio con España como campeona, y en las reglas de descanso que protegen a los futbolistas después de una competencia internacional.

El aplazamiento no responde a una decisión deportiva ni a problemas con los rivales. LaLiga diseñó un calendario dividido para garantizar que los jugadores que llegaron a las fases decisivas del Mundial dispusieran de 21 días de vacaciones antes de regresar a sus clubes. Javier Tebas, presidente de LaLiga, había adelantado que los equipos más afectados jugarían sus encuentros de la primera jornada entre semana para respetar tanto el descanso como el periodo de preparación.

En el caso del Real Madrid, su partido contra la Real Sociedad, que inicialmente estaba previsto para el comienzo del campeonato, fue trasladado al miércoles 26 de agosto en el Santiago Bernabéu. El encuentro comenzará a las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT y 12:00 p.m. PT.

El FC Barcelona, por su parte, recibirá al Athletic Club el jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou. El partido también arrancará a las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT y 12:00 p.m. PT para los aficionados en EE.UU. De esta manera, el conjunto blaugrana tampoco aparecerá en la cartelera del fin de semana inaugural.

El Mundial cambió el arranque de LaLiga

La particularidad de esta temporada está en la cercanía entre el final del Mundial 2026 y el inicio de LaLiga. Los futbolistas que participaron en las últimas rondas del torneo necesitaban cumplir el periodo reglamentario de vacaciones y después realizar una preparación adecuada antes de volver a competir. LaLiga optó así por partir la jornada 1 en lugar de obligar a estos clubes a comenzar con plantillas incompletas o con jugadores recién reincorporados.

Eso significa que el arranque del certamen tendrá un formato poco habitual. Algunos partidos se disputarán a partir del 15 de agosto y otros fueron programados posteriormente. La LaLiga mantiene ambos encuentros en la primera jornada, pese a que se disputarán casi dos semanas después del inicio oficial del campeonato.

La consecuencia de dicha decisión es que habrá que esperar unos días más para ver en acción a dos de los clubes más populares del fútbol español. El Real Madrid sí tendrá un compromiso antes, ya que visitará al Espanyol el sábado 22 de agosto por la segunda jornada, mientras que el Barcelona debutará el domingo 23 de agosto ante el Elche, antes de completar después su jornada inaugural aplazada.

Es así como el balón comenzará a rodar este fin de semana, pero para los dos gigantes españoles el verdadero estreno liguero, y de nuevas equipaciones, llegará unos días después.

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