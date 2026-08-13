Toluca y la altura: ¿cuánto afectó a los clubes de la MLS en la Leagues Cup?

Seattle Sounders y FC Dallas sufrieron derrotas contundentes en Toluca, donde la altitud de 2,660 metros se convirtió en un factor clave

FC Dallas jugó en Toluca en la Leagues Cup | Kevin Terrell | Getty Images vía AFP

La altura de Toluca pudo convertirse en uno de los grandes factores de la Leagues Cup 2026 que estrenó sedes, especialmente para los clubes de la MLS que visitaron el Estadio Nemesio Diez.

Seattle Sounders y FC Dallas llegaron al escenario mexicano con buenos argumentos futbolísticos, pero terminaron perdiendo 3-0 y 3-1, respectivamente.

Más allá del resultado, ambos partidos dejaron una pregunta difícil de ignorar: ¿cuánto pesaron los 2,660 metros sobre el nivel del mar?

Seattle y Dallas dejaron señales diferentes de un mismo problema

El primer examen llegó el 5 de agosto. Seattle Sounders visitó al Toluca en el primer partido de la historia de la Leagues Cup disputado en México y sufrió desde los primeros minutos. Jesús Gallardo marcó apenas al minuto 2 y el conjunto estadounidense nunca logró recuperar completamente el control del encuentro.

El marcador terminó 3-0, pero pudo ser más amplio. Stefan Frei tuvo una actuación destacada bajo los tres postes y realizó al menos seis atajadas importantes. Conforme avanzó el partido, Seattle perdió capacidad para sostener su estructura defensiva y Toluca aprovechó los espacios para sentenciarlo en el segundo tiempo.

Una semana después, FC Dallas llegó al Nemesio Díez con un escenario diferente. El conjunto texano había ganado sus dos primeros compromisos y llegaba con rendimiento perfecto. Sin embargo, Toluca volvió a imponerse como local, esta vez por 3-1.

El resultado adquiere mayor interés cuando se compara con el partido que Toluca disputó en Los Ángeles. A nivel del mar, ante LAFC, los Diablos Rojos perdieron 1-0 y no pudieron marcar. En cambio, en su estadio consiguieron seis goles en dos encuentros.

La altura no explica todo, pero sí cambió las condiciones

El Nemesio Diez se encuentra a 2,660 metros sobre el nivel del mar, una condición muy distinta a la que enfrentan habitualmente los equipos de la MLS. A esa altura, la presión barométrica es aproximadamente 25% menor que al nivel del mar y que la disponibilidad de oxígeno disminuye de manera significativa.

El problema para los visitantes no era solamente respirar en condiciones diferentes. La agenda de la competición tampoco favorecía una adaptación prolongada.

Los equipos de la MLS llegaron a Toluca apenas 24 o 48 horas antes de sus partidos, mientras que una aclimatación fisiológica completa requiere mucho más tiempo.

También cambió el comportamiento del balón. La menor densidad del aire puede incrementar su velocidad en trayectorias largas y modificar la respuesta de disparos con efecto, reduciendo el margen de reacción para defensas y porteros.

Eso encajó con la estrategia de Toluca. Antonio Mohamed utilizó amplitud, circulación rápida y presión para obligar a Seattle y Dallas a realizar desplazamientos constantes. En esas condiciones, el desgaste acumulado pudo favorecer al conjunto mexicano.

¿Fue la altura la única razón de las derrotas? No. El fútbol siempre tiene múltiples variables: planteamiento, ejecución, errores individuales y calidad del rival.

Pero los resultados dejaron una evidencia difícil de pasar por alto: Toluca fue mucho más dominante en casa que fuera de ella, mientras dos clubes de la MLS sufrieron marcadores amplios en La Bombonera.

La experiencia puede obligar a la MLS a replantear cómo prepara sus visitas a sedes mexicanas de gran altitud. En futuras ediciones, la aclimatación y la logística podrían convertirse en factores tan importantes como la táctica.

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