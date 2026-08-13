Los 7 pecados del Inter Miami que lo condenaron en Leagues Cup

El talento de Messi y compañía no fue suficiente: Inter Miami dejó al descubierto siete problemas que terminaron costando caro en la Leagues Cup

Inter Miami Fue Víctima De Sus Errores | Rich Storry | Getty Images vía AFP

La eliminación del Inter Miami en la Leagues Cup no puede explicarse solamente por una mala noche o por la ausencia de aciertos frente al arco.

El equipo de Lionel Messi llegó al torneo como uno de los favoritos, pero terminó exhibiendo problemas físicos, tácticos y emocionales que se repitieron durante la competencia.

Las ausencias como las de Luis Suárez debido a la suspensión por su conducta y la de Messi por el fallecimiento de su padre, también complicaron el accionar de las Garzas.

Un análisis profundo de su funcionamiento permite identificar siete errores que ayudan a entender por qué una plantilla repleta de figuras no consiguió trasladar su talento al rendimiento colectivo.

Los problemas que hicieron vulnerable al Inter Miami

1. Intensidad insuficiente

La experiencia de futbolistas como Messi y Casemiro aporta jerarquía, pero también exige una estructura que compense cualquier pérdida de velocidad. Ante rivales capaces de jugar a un ritmo elevado, el mediocampo de Miami sufrió para sostener los duelos y regresar a tiempo.

2. Un equipo partido en dos

Cuando Inter Miami adelantó demasiados jugadores, aumentó la distancia entre sus mediocampistas y defensores. En algunos pasajes, esa separación superó los 25 metros, dejando espacios ideales para que los rivales atacaran después de cada pérdida.

3. Rotación insuficiente

El calendario tampoco ayudó. La utilización repetida de una base titular durante los 18 partidos previos de la MLS provocó acumulación de minutos y una pérdida de energía en las segundas partes. El problema no fue solamente físico: también afectó la toma de decisiones.

4. Fragilidad a balón parado

La defensa en tiros de esquina y faltas laterales mostró descoordinaciones, especialmente en la protección del segundo poste. Los rechaces y las segundas jugadas se convirtieron en situaciones de riesgo que un equipo con aspiraciones internacionales no puede regalar.

Messi no podía solucionar todos los problemas

5. Presión tras pérdida sin coordinación

Inter Miami intentó recuperar rápidamente la pelota, pero no siempre lo hizo como bloque. Los atacantes presionaban mientras la defensa retrocedía, creando una separación que permitía al rival superar la primera línea con demasiada facilidad.

6. Dependencia excesiva de Messi y del centro

La búsqueda constante del argentino en posiciones interiores terminó congestionando el carril central. Sin suficiente amplitud por las bandas, los rivales podían cerrar espacios y obligar al equipo a buscar soluciones donde había menos margen.

7. Pérdida de control emocional

Cuando el marcador se complicó, el equipo abandonó parte de su estructura para intentar resolver los partidos mediante acciones individuales. Esa reacción convirtió la urgencia en desorden y permitió a los rivales manejar mejor los tiempos.

El problema más evidente es que estos siete factores no aparecieron de manera aislada. Se relacionaron entre sí. La falta de energía facilitó las distancias entre líneas; esas distancias complicaron la presión y dejaron expuesta a la defensa. Cuando llegó la adversidad, el equipo perdió todavía más orden.

El contraste resulta especialmente significativo porque Inter Miami había alcanzado muy buenos puntos en 18 partidos de MLS antes de la Leagues Cup y contaba con figuras internacionales como Messi y Casemiro.

La lección para el conjunto de Florida es clara: acumular talento no garantiza competir al máximo nivel. Para convertir a sus estrellas en un equipo realmente candidato, Inter Miami necesita recuperar la compacidad, administrar mejor los minutos, ampliar sus recursos ofensivos y, sobre todo, mantener el orden cuando el partido se pone cuesta arriba.

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