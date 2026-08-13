Jayden Daniels demuestra estar listo tras práctica contra los Dolphins

Jayden Daniels brilló ante Miami y disipó dudas sobre su salud con precisión, movilidad y calma bajo presión.

Daniels está recuperado de las lesiones | SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES VIA AFP

Jayden Daniels está de regreso. En la práctica conjunta entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, el quarterback dejó claro que está sano, cómodo y preparado para responder cuando la presión viene de una defensiva rival.

Jayden Daniels recupera el control en Washington

La espera terminó para Jayden Daniels. Ocho meses después de su último contacto competitivo frente a otro equipo de la NFL, el mariscal de campo de los Commanders tuvo su primera prueba real del campamento ante Miami y respondió con una jornada que dejó muy buenas sensaciones.

Daniels se perdió el cierre de la temporada pasada tras lidiar con un esguince en la rodilla izquierda, una lesión en el tendón de la corva derecho y una dislocación en el codo izquierdo. Por eso, cada lanzamiento, cada movimiento fuera de la bolsa y cada golpe evitado durante esta pretemporada cargaban con una pregunta inevitable. La sesión contra los Dolphins ayudó a despejarla con bastante autoridad.

El quarterback se movió con soltura, mostró rapidez al salir del bolsillo y no pareció limitado por las lesiones que frenaron su campaña anterior. Más importante todavía, no se escondió cuando Miami logró acelerar la jugada. Daniels tuvo que lidiar con presión interior y exterior, especialmente por la ausencia del tackle izquierdo Laremy Tunsil, pero encontró recursos para extender acciones y mantener viva la ofensiva.

Ese detalle vale oro en agosto. La práctica no cuenta en la tabla, pero sí permite medir si el líder ofensivo mantiene la calma cuando enfrente ya no hay compañeros que conocen cada concepto del libreto.

Precisión, temple y una conexión explosiva

Daniels fue quirúrgico durante los ejercicios individuales y los periodos de ofensiva contra defensiva. Completó 11 de 13 pases en una primera parte que incluyó touchdowns hacia Terry McLaurin, Stefon Diggs, Antonio Williams y Treylon Burks. Luego siguió encontrando ventanas en zona roja, donde conectó con Diggs en la esquina posterior de la zona de anotación con un envío perfecto.

La ofensiva aérea de Washington tiene nuevas herramientas y Daniels ya parece entender cómo repartir el balón entre ellas. Diggs aporta jerarquía y colmillo en rutas decisivas. Burks ofrece tamaño y capacidad para castigar profundo. Jefferson suma experiencia, mientras Okonkwo puede convertirse en una salida muy incómoda para los linebackers rivales.

Los Commanders elevan sus expectativas

Washington no tuvo un día perfecto. El juego terrestre encontró poco espacio y la protección permitió presión en varios pasajes. Aun así, esa incomodidad terminó siendo útil para observar la evolución de Daniels. El quarterback no se paralizó ni regaló decisiones apresuradas. Con presión alrededor, siguió generando jugadas positivas.

También llamó la atención su comodidad operando desde debajo del centro, una faceta que el equipo ha trabajado con fuerza bajo el sistema del entrenador de quarterbacks David Blough. Daniels alternó lecturas rápidas, pases a las bandas y movimiento fuera de la estructura tradicional de la jugada. Esa variedad puede volver mucho más difícil la tarea de las defensivas durante la temporada.

Los Dolphins llegaron con bajas en su secundaria, por lo que sería exagerado convertir una práctica de agosto en una sentencia definitiva. Sin embargo, Washington no necesitaba una coronación anticipada. Necesitaba comprobar que su mariscal puede competir sin señales visibles de fragilidad física, sostener el pulso ante una defensa ajena y potenciar un grupo de receptores con nombres capaces de cambiar partidos.

Daniels salió de la práctica con los pies en la tierra y reconoció que la ofensiva todavía tiene detalles por afinar. Esa postura encaja con el momento. Los Commanders siguen construyendo química y continuidad, pero el primer examen frente a Miami dejó una conclusión muy atractiva para sus aficionados. Su quarterback está de vuelta y luce listo para cargar con el peso del ataque.

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