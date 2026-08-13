El domo de calor que azotará a Florida Central con temperaturas de hasta 112 °F

Las condiciones mantienen avisos de calor extremo en Florida Central, especialmente entre las 11:00 am y 8:00 pm ET

Índice de calor podría situarse entre 105 °F y 112 °F. Foto: Alones / Shutterstock

Las altas temperaturas en Florida Central pueden alcanzar cifras peligrosas durante los próximos días. Se trata de un domo de calor, un término utilizado para explicar la acumulación de aire caliente cerca de la superficie.

Según el equipo meteorológico de WESH 2, estación de TV ubicada en Daytona Beach, el índice de calor en distintos puntos de la región podría situarse entre 105 °F y 112 °F.

Esta combinación de altas temperaturas y humedad mantiene vigentes algunos avisos de calor extremo, especialmente entre las 11:00 am y 8:00 pm ET, apunta el sitio web.

¿Qué es un domo de calor?

El domo de calor, también conocido como ‘cúpula de calor’ o ‘cúpula térmica’, se refiere a un fenómeno atmosférico de alta presión que “provoca que el aire caliente se eleve hasta la superficie y permanezca allí”.

En este sentido, explica el portal Climate Check, la cúpula atrapa el aire a alta presión y genera el efecto similar a la tapa de una olla caliente.

Sin embargo, el National Weather Service (NWS) aclara que no es un término científico aplicable. En lugar de referirse a domo de calor, sus pronósticos se concentran en variables como la temperatura, la humedad y el riesgo para la salud.

El NWS también explica que el índice de calor representa la temperatura que siente el cuerpo cuando se combinan la temperatura real del aire y la humedad relativa. Cuando hay mucha humedad, el sudor se evapora con mayor dificultad y el organismo pierde parte de su capacidad natural para enfriarse.

En el caso de Florida Central, donde el índice de calor podría llegar hasta los 112 °F, la cifra representa una sensación térmica potencialmente peligrosa.

Durante el Mundial 2026, que se celebró entre junio y julio, el calor extremo amenazó la disputa de varios partidos. Por tal motivo, la FIFA estableció las pausas de hidratación de tres minutos, justo en la mitad de cada tiempo.

¿Por qué 112 °F de sensación térmica en Florida Central es peligroso?

El calor extremo puede provocar desde deshidratación y calambres hasta agotamiento por calor y golpe de calor. El NWS señala que el agotamiento puede manifestarse mediante dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad, sed y sudoración abundante.

Por su parte, el golpe de calor es una emergencia médica en la que el organismo pierde la capacidad de controlar su temperatura.

La situación merece especial atención cuando se trata de niños pequeños, adultos mayores, personas con determinadas condiciones de salud, trabajadores al aire libre y quienes realizan ejercicio intenso.

Entre las 11:00 am y 8:00 pm ET, horario de advertencia por calor extremo en Florida Central, la recomendación principal es reducir al máximo el tiempo al aire libre, especialmente durante la tarde. El NWS también aconseja permanecer en espacios con aire acondicionado siempre que sea posible y posponer actividades físicas exigentes.

Asimismo, es fundamental beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed, utilizar ropa ligera y holgada y buscar lugares con sombra si es necesario permanecer afuera.

Y bajo ninguna circunstancia se pueden dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de un vehículo estacionado, ya que el interior puede calentarse y convertirse en un entorno peligroso.

De hecho, este acto puede derivar en multas económicas y hasta riesgo de cárcel, dependiendo de la gravedad y el estado donde se cometa. En Florida la sanción es de hasta de 500 dólares, según la agencia Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV).

Recuerda que ante síntomas como confusión, desmayo, piel muy caliente, pulso acelerado o una temperatura corporal elevada, se debe buscar atención médica de emergencia, llamando al 911. Un golpe de calor evoluciona muy rápidamente.

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