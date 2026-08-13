Bengals abren la pretemporada ante los Lions con Joe Burrow y sus titulares en acción

El quarterback de Cincinnati tendrá ante Detroit una prueba de fuego para medir su ritmo tras un 2025 condicionado por las lesiones.

Cincinnati necesita que Burrows se mantenga sano | ANDY LYONS /GETTY IMAGES VIA AFP

Los Cincinnati Bengals abren la pretemporada de la NFL con una prueba mucho más exigente de lo habitual. Este jueves recibirán a los Detroit Lions en el Paycor Stadium, con Joe Burrow y buena parte de los titulares listos para tener acción limitada, pero suficiente para empezar a medir el pulso real del proyecto 2026.

Bengals vs. Lions, una primera prueba de peso

La pretemporada no entrega victorias que cuenten en la clasificación, aunque sí puede dejar señales muy claras. Para Cincinnati, el estreno frente a los Lions no será un simple calentamiento. Detroit llega como un rival físico, competitivo y con una identidad ya consolidada, ideal para exigir desde temprano a una escuadra que necesita arrancar la campaña con otra cara.

Zac Taylor confirmó que Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins y Chase Brown estarán disponibles para disputar algunos snaps. La presencia de ese núcleo ofensivo convierte el juego en algo más atractivo que el típico desfile de reservas. Habrá poco tiempo, seguramente apenas algunas series, pero cada lanzamiento de Burrow y cada protección de la línea ofensiva tendrán valor de termómetro.

Los Bengals quieren comprobar ritmo, sincronía y, sobre todo, solidez. Es agosto, claro, aunque el calendario no concede demasiado margen para las dudas cuando llegue septiembre. Una ofensiva con Burrow al mando siempre puede encenderse rápido, pero necesita empezar a lucir conectada desde ya.

Joe Burrow vuelve a ser el foco de atención

El gran tema en Cincinnati sigue teniendo el número 9 en la espalda. Burrow viene de una temporada 2025 marcada por otra lesión importante, luego de sufrir un problema en el dedo gordo del pie izquierdo durante la Semana 2 que requirió cirugía y lo alejó de los emparrillados por al menos tres meses.

No es un detalle menor para un quarterback que ya ha enfrentado obstáculos físicos a lo largo de su carrera. Burrow también perdió el cierre de 2020 por una severa lesión de rodilla y se vio limitado en 2023 por una dolencia en la muñeca. Por eso, sus primeros minutos ante Detroit se mirarán con especial atención. No se trata de exigirle números espectaculares ni de pedirle que se juegue el físico en agosto. La misión pasa por observar su movilidad, la comodidad en el bolsillo y la velocidad con la que vuelve a leer una defensa agresiva.

El duelo ante los Lions servirá para confirmar sensaciones. Si Burrow se muestra suelto, preciso y bien protegido, Cincinnati podrá respirar un poco más tranquilo. Si aparecen problemas de ritmo o presión constante, el cuerpo técnico tendrá material de sobra para ajustar antes de que empiece lo bueno.

Una defensa renovada quiere imponer respeto

La otra gran novedad de los Bengals está del lado defensivo. Cincinnati se movió fuerte en la temporada baja y sumó nombres capaces de cambiar la personalidad de la unidad. Dexter Lawrence II, Jonathan Allen, Boye Mafe y Bryan Cook aparecen entre las incorporaciones que buscan darle más talento, dureza y profundidad al plantel.

Lawrence, tres veces Pro Bowler, aterrizó como una adición de impacto para dominar el centro de la línea defensiva. Jonathan Allen aporta experiencia y presión interior, mientras Mafe ofrece energía desde el borde. No es poca cosa. Una defensa que logre incomodar a los quarterbacks rivales puede quitarle bastante peso a Burrow y a una ofensiva que muchas veces ha debido cargar con todo.

Detroit pondrá a prueba a esos nuevos engranajes desde el arranque. Los Lions no son el rival más cómodo para una primera noche de pretemporada, y justamente ahí está la gracia. Cincinnati tendrá una oportunidad concreta de calibrar a sus titulares frente a un oponente que obliga a competir de verdad. El resultado quedará en segundo plano, pero las sensaciones de Burrow, la protección ofensiva y el estreno de la defensa renovada pueden decir muchísimo sobre el camino que le espera a los Bengals.

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