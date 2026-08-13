La MLS regresa tras la Leagues Cup: partidos imperdibles y horarios del fin de semana

La MLS vuelve con 15 partidos entre sábado y domingo, incluidos Nashville vs. Inter Miami, el posible debut de Alexis Sánchez y dos clásicos

Messi E Inter Miami Listos Para Volver A La MLS | R. Storry | Getty Images vía AFP

La MLS 2026 regresa este fin de semana después de jugarse la primera ronda de la Leagues Cup que enfrenta a la MLS y la Liga MX y lo hace con 15 partidos que marcarán el inicio de una etapa decisiva rumbo a los playoffs.

La jornada del sábado 15 de agosto tendrá 11 encuentros, mientras que el domingo 16 completará la cartelera con cuatro duelos, entre ellos partidos protagonizados por Inter Miami quien quedó fuera de la siguiente ronda, Robert Lewandowski y dos de las rivalidades más tradicionales del futbol norteamericano.

Inter Miami y Alexis Sánchez acaparan los reflectores del sábado

El partido más atractivo del sábado será Nashville SC vs. Inter Miami, programado para las 8:30 p. m. ET. El encuentro enfrenta al líder de la Conferencia Este, Nashville, con 40 puntos, contra Inter Miami, segundo con 38.

Además de ser un choque directo por la cima, pondrá frente a frente a dos de las mejores ofensivas de la conferencia y la expectativa de ver jugando en el torneo local a Messi luego del permiso recibido por el fallecimiento de su padre..

Otro partido que merece atención es CF Montreal vs. D.C. United, a las 7:30 p. m. ET. La gran noticia será la posibilidad de que Alexis Sánchez haga su estreno ante la afición de Montreal en la temporada regular. El chileno llegó como Jugador Designado para intentar cambiar la situación de un equipo que ocupa el fondo de la Conferencia Este.

En el Oeste, LAFC vs. San Diego FC, a las 10:30 p. m. ET, también aparece entre los encuentros destacados. Los Angeles FC suma 34 puntos y busca mantenerse en la pelea por el liderato, mientras San Diego llega con 21 unidades.

También será interesante seguir Houston Dynamo vs. LA Galaxy y San Jose Earthquakes vs. St. Louis City, dos partidos que pueden mover posiciones importantes en el Oeste.

Lewandowski y dos clásicos para cerrar la jornada de domingo

El domingo tendrá menos partidos, pero no por eso menos atractivos. A las 3:00 p. m. ET, Chicago Fire vs. Portland Timbers pondrá nuevamente el foco sobre Robert Lewandowski. El delantero polaco buscará ayudar a Chicago a mantenerse dentro de los cuatro primeros lugares del Este.

A la misma hora se jugará New York City FC vs. Philadelphia Union, otro duelo importante para la clasificación.

Más tarde llegará el Texas Derby entre Austin FC y FC Dallas, a las 5:30 p. m. ET. Austin necesita sumar para acercarse a la zona de postemporada, mientras Dallas busca conservar su posición.

El cierre será espectacular: Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps, a las 7:30 p. m. ET, en el clásico de Cascadia. Vancouver llega como líder del Oeste con 34 puntos.

Horarios completos de la MLS — sábado 15 de agosto

Toronto FC vs. New England Revolution: 7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT

7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT CF Montreal vs. D.C. United: 7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT

7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT Atlanta United vs. New York Red Bulls: 7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT

7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT Orlando City vs. FC Cincinnati: 7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT

7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT Charlotte FC vs. Columbus Crew: 7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT

7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT Nashville SC vs. Inter Miami: 8:30 p. m. ET / 7:30 p. m. CT / 5:30 p. m. PT

8:30 p. m. ET / 7:30 p. m. CT / 5:30 p. m. PT Houston Dynamo vs. LA Galaxy: 8:30 p. m. ET / 7:30 p. m. CT / 5:30 p. m. PT

8:30 p. m. ET / 7:30 p. m. CT / 5:30 p. m. PT Colorado Rapids vs. Sporting Kansas City: 9:30 p. m. ET / 8:30 p. m. CT / 6:30 p. m. PT

9:30 p. m. ET / 8:30 p. m. CT / 6:30 p. m. PT Real Salt Lake vs. Minnesota United: 9:30 p. m. ET / 8:30 p. m. CT / 6:30 p. m. PT

9:30 p. m. ET / 8:30 p. m. CT / 6:30 p. m. PT LAFC vs. San Diego FC: 10:30 p. m. ET / 9:30 p. m. CT / 7:30 p. m. PT

10:30 p. m. ET / 9:30 p. m. CT / 7:30 p. m. PT San Jose Earthquakes vs. St. Louis City: 10:30 p. m. ET / 9:30 p. m. CT / 7:30 p. m. PT

Horarios completos — domingo 16 de agosto

New York City FC vs. Philadelphia Union: 3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 12:00 p. m. PT

3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 12:00 p. m. PT Chicago Fire vs. Portland Timbers: 3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 12:00 p. m. PT

3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 12:00 p. m. PT Austin FC vs. FC Dallas: 5:30 p. m. ET / 4:30 p. m. CT / 2:30 p. m. PT

5:30 p. m. ET / 4:30 p. m. CT / 2:30 p. m. PT Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps: 7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT

¿Dónde ver la MLS en Estados Unidos?

La transmisión global de la jornada está centralizada en MLS Season Pass de Apple TV, de acuerdo con el documento de referencia. También se contemplan encuentros seleccionados para televisión nacional.

Con el regreso de la MLS, cada punto comienza a pesar más. Y este fin de semana hay suficientes partidos importantes para que los aficionados vuelvan a poner la mirada en la carrera por los playoffs.

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