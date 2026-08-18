La iniciativa de los maestros de Los Ángeles para combatir a ICE

Un grupo de maestros en Los Ángeles patrulla las calles cercanas a las escuelas para alertar sobre la presencia de ICE

El DHS aclara que ICE no hace arrestos en escuelas. Foto: Freevlad / Shutterstock

Debido a la preocupación que invade a las familias de inmigrantes, cuando llevan o buscan a sus hijos en las escuelas de Los Ángeles, un grupo de maestros tomó la decisión de patrullar las calles cercanas a las instituciones para alertar sobre la presencia de autos o agentes de ICE.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aclaró que la iniciativa de este grupo de profesores no cuenta con una autorización oficial.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que los agentes federales de inmigración “no acuden a las escuelas para realizar arrestos”.

¿Qué hacen los maestros en Los Ángeles para combatir a ICE?

De acuerdo con reportes de CBS Los Ángeles, algunos profesores recorren diariamente los vecindarios cercanos a las escuelas antes de comenzar sus labores académicas. Otros integrantes de un grupo llamado ‘Unión del Barrio’ también participan en los patrullajes.

Durante los recorridos buscan cualquier señal que, según ellos, podrían indicar la presencia de agentes de ICE. Cuando observan alguna actividad que consideran sospechosa, documentan la situación, toman fotografías de placas de vehículos y comparten la información con familias y miembros de la comunidad.

“Los cristales tintados son una señal de alerta”, declaró a CBS uno de los maestros involucrados en la iniciativa.

Ellos aseguran que su objetivo es mantener informadas a las familias y brindar tranquilidad ante el temor de posibles acciones migratorias cerca de los centros educativos.

¿Qué dice el Distrito Escolar de Los Ángeles?

El LAUSD aclaró que estas patrullas no cuentan con autorización oficial. Sin embargo, también reconocen la preocupación que crean las medidas migratorias de la administración del presidente Trump. Según el Economic Policy Institute (EPI), cada deportación le ha costado unos 2,258 dólares.

“Reconocemos el temor y la incertidumbre que las medidas de control migratorio pueden generar entre los estudiantes, las familias y el personal”, declaró un portavoz del LAUSD, según informó Fox News.

Como muestra de apoyo, el distrito aseguró que ha reforzado sus mecanismos comunicación con las comunidades afectadas. Asimismo, mantiene una línea disponible las 24 horas del día mediante su campaña ‘Somos Uno’ y ofrece materiales multilingües para ayudar a las familias a prepararse ante posibles encuentros con agentes de inmigración, detalló el medio.

“No preguntamos ni compartimos información sobre el estatus migratorio de los estudiantes a menos que lo exija la ley, y mantenemos nuestro compromiso de mantener zonas seguras alrededor de nuestras escuelas”, señaló el portavoz del distrito.

El DHS se pronuncia ante los patrullajes de maestros en Los Ángeles

El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó las versiones que, según la agencia, generan temor sobre la presencia de ICE en escuelas.

“El ICE no acude a las escuelas para realizar arrestos. Si un delincuente ilegal peligroso o violento huyera a una guardería, o si un agresor sexual de menores trabajara allí, podría darse la situación de que se realice un arresto para proteger la seguridad de los niños”, declaró a Fox News un representante del DHS.

La agencia también criticó a quienes difunden lo que calificó como una “narrativa falsa” sobre sus operaciones y defendió el trabajo de sus agentes. “Enfrentan un aumento del 1,300% en los ataques y un aumento del 8,000% en las amenazas de muerte”, sentenció.

¿Cuántas deportaciones lleva Donald Trump en su segundo mandato?

Según cifras del DHS, obtenidas por CBS News, más de tres millones de inmigrantes en situación irregular abandonaron Estados Unidos en el año 2025. De ese mismo número, al menos dos millones corresponden a autodeportaciones.

Asimismo, hasta el 12 de julio de 2026 (segundo año de Trump en la Casa Blanca) han sido deportadas más de 985,000 personas.

Para el 11 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía unas 65,765 personas bajo custodia y con orden de deportación. Solo en junio hubo 43,138 ingresos a custodia, siendo Texas el estado con mayor número de detenciones (16,450).

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