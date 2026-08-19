Cuánto necesitas ganar para vivir cómodamente en California, Texas, Florida y Nueva York en 2026

Un estudio precisó el salario anual que requiere un adulto soltero o una familia de cuatro integrantes para vivir cómodamente en estados clave

El análisis aplicó la regla presupuestaria 50/30/20. Foto: A. Rostek / Shutterstock

En pleno 2026, un salario que supera los $100,000 dólares en Estados Unidos no necesariamente significa tener una situación financiera holgada. Dependiendo del estado donde resides y el número de integrantes en casa, el dinero que necesitas para vivir cómodamente varía entre cuatro estados clave: California, Texas, Florida y Nueva York.

SmartAsset, una plataforma que ofrece información y asesoramiento financiero para el consumidor, con calculadoras personalizadas y herramientas, analizó cuánto debe ganar una persona o familia para alcanzar un nivel de comodidad aceptable en los estados mencionados.

Con datos de la ‘Calculadora de Salario Digno’ del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), actualizados en febrero de 2026, el estudio destaca que tomó el salario esencial para cubrir las necesidades básicas y aplicó la regla presupuestaria 50/30/20: 50% para necesidades, 30% para gastos discrecionales y 20% para ahorro y jubilación.

En el caso de una familia, el cálculo corresponde a un hogar formado por dos adultos que trabajan y dos hijos. Asimismo, las cantidades reflejadas representan ingresos anuales antes de impuestos.

Por último, la variación interanual que aparece en las escalas indica cuánto aumentó o disminuyó el ingreso necesario respecto al año anterior. Por ejemplo, una cifra de 6.1% significa que el salario requerido es 6.1% mayor que en la medición previa.

Salarios para vivir cómodamente en California, Florida, Texas y Nueva York

California

Ocupa uno de los primeros lugares del listado (tercero). Según la tabla de SmartAsset, una persona sola necesita $126,797 dólares al año para vivir cómodamente, mientras que una familia de cuatro requiere $302,682 anuales.

El ingreso necesario para el adulto soltero aumentó 6.1% frente al año anterior. La diferencia entre ambos tipos de hogar refleja cómo se multiplican los gastos cuando se incorporan vivienda, alimentación, transporte, atención médica y otras necesidades para cuatro personas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció recientemente un nuevo aumento del salario mínimo que se aplicará a partir del 1 de enero de 2027. De acuerdo con la legislación estatal, el incremento salarial será automático.

Nueva York

Apenas un escalón por debajo de California, el ingreso requerido para una persona sola en Nueva York alcanza $124,342 dólares anuales. Para una familia de cuatro, la cifra asciende a $291,533.

Asimismo, el salario necesario para el adulto soltero registró una variación interanual de 8.4%, la mayor de los cuatro estados analizados.

Florida

Florida presenta un umbral menor que California y Nueva York, apareciendo en la posición 23, aunque todavía supera los $100,000 para un adulto sin hijos. El estudio estimó que una persona sola necesita $100,214 dólares al año para vivir cómodamente.

Por su parte, una familia de cuatro integrsantes requiere $223,392 anuales, mientras que la variación interanual para el adulto soltero fue de 2.9%.

Texas

Texas aparece bastante más abajo en el ranking (34). Una persona sola necesita $90,563 anuales para alcanzar el nivel de comodidad definido por el estudio, y una familia de cuatro requiere $203,424.

Cabe resaltar que es el único de estos cuatro estados donde el ingreso necesario para el adulto soltero registró una variación negativa: -0.2%. Esto significa que el umbral calculado para 2026 disminuyó ligeramente frente al año anterior.

Considera que estos cálculos no son determinantes para todos los solteros y familias, ya que siempre se involucran otros factores, por ejemplo el tipo de productos para la alimentación, y el uso de recursos públicos o gubernamentales.

El análisis refleja el nivel de comodidad basado en una metodología que parte de las necesidades básicas y reserva una proporción para gastos discretos y ahorro. Sin embargo, no son cifras estrictamente exactas en Estados Unidos, donde solo un tercio de los habitantes aprueba el trabajo de Trump.

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