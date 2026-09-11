Visitas a los Fire Departments en NY: cómo y cuándo puedes conocerlos en persona

Existen espacios abiertos al público durante todo el año, como el FDNY Fire Zone y el New York City Fire Museum

Estación Ten House del FDNY, situada junto al WTC. Foto: Maria Tama / AFP

¿Alguna vez has querido entrar a alguno de los Fire Departments en NY? Quizás conocer un camión real del FDNY o hablar con uno de los valientes bomberos. La Gran Manzana siempre te ofrece la oportunidad, pero hay formas legales y organizadas de hacerlo.

Lo importante es saber que una estación de bomberos no funciona como como una atracción turística, por lo que no es correcto llegar y asumir que se puede recorrer libremente.

De hecho, existen espacios abiertos al público durante todo el año, como el FDNY Fire Zone y el New York City Fire Museum.

Durante actos conmemorativos del 11-S, que Nueva York preparó para este 2026 con un sólido despliegue de seguridad, siempre se rinde homenaje a todos los bomberos del FDNY que fallecieron por consecuencias del atentado terrorista.

Los Fire Departments en NY que puedes visitar: ¿dónde, cómo y cuándo?

Open House del FDNY

Este programa permite al público visitar numerosas estaciones de bomberos y de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) en los cinco condados. De acuerdo con un reporte de la FDNY Foundation, en 2025 participaron más de 200 estaciones durante el Open House anual. Generalmente, la actividad se organiza para el tercer fin de octubre, mes de la prevención de incendios.

En la pasada edición, los asistentes pudieron conocer a bomberos, paramédicos y técnicos de emergencias, recorrer las instalaciones, observar demostraciones y conocer los vehículos utilizados en las operaciones.

Para 2026 no se ha confirmado la fecha, pero conviene comprobarlo directamente la página oficial del FDNY.

Ten House

Una de las estaciones más conocidas por los visitantes es Ten House, sede de Engine 10 y Ladder 10, en 124 Liberty Street, frente al World Trade Center.

Su importancia histórica está relacionada con los atentados del 11 de septiembre, ya que las dos compañías respondieron al World Trade Center y sufrieron pérdidas entre sus integrantes. De acuerdo con un reporte del New York City Council, la estación también quedó dañada durante los ataques y posteriormente fue reconstruida.

Para este viernes 11 de septiembre, el propio FDNY incluyó Ten House entre los lugares abiertos al público durante la jornada de conmemoraciones. Sin embargo, también aclara que no se debe interrumpir el trabajo de los bomberos o entrar en zonas restringidas.

Fire Zone

Está situado en 61 West 48th Street, en Midtown Manhattan. Funciona como el centro oficial de educación sobre seguridad contra incendios del FDNY.

El espacio ofrece a los visitantes presentaciones, exhibiciones interactivas y contacto con bomberos activos y retirados. Según detalla FDNY Smart, su principal atracción educativa es un simulador de incendios, que utiliza efectos especiales para enseñar qué hacer durante una emergencia y cómo prevenir incendios.

La entrada general al Fire Zone es gratuita, aunque el acceso al simulador requiere adquirir un boleto de 8 dólares para adultos y 7 dólares para niños.

Museo de Bomberos

Otra alternativa más destinada al público es el New York City Fire Museum, ubicado en una antigua estación de bomberos de 1904 en 278 Spring Street, en Manhattan.

El museo, según revela su sitio oficial, reúne alrededor de 30,000 objetos y piezas relacionadas con la historia de la lucha contra incendios. Sus exposiciones también permiten conocer la evolución de los Fire Departments en NY y también incluyen material relacionado con la respuesta de emergencia al 11-S.

Actualmente, abre de miércoles a domingo, de 10:00 am a 5:00 pm (ET). La entrada cuesta 15 dólares para adultos, 10 dólares para estudiantes y adultos mayores y 6 dólares para jóvenes de 3 a 17 años. Por su parte, los niños menores de 2 años y determinados miembros activos de FDNY, NYPD y PAPD tienen entrada gratuita.

También puedes reservar un recorrido guiado por el Fire Museaum, una opción más exclusiva, sujeta a disponibilidad y reserva previa, pero que requiere un mínimo de 15 personas.

No lo olvides: visitar una estación del FDNY puede ser una experiencia especial, pero los bomberos están allí para responder emergencias. Respeta su tiempo, trabajo y dedicación.

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