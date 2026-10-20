Copa Centroamericana: qué se juegan los equipos en las semifinales y el play-In

Olimpia, Cartaginés, Motagua y Alajuelense buscan la final regional, mientras cuatro clubes luchan por clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf 2027

Olimpia y Firpo van por distintos objetivos en la Centroamericana / Concacaf.com

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 entra en su etapa decisiva con dos caminos y objetivos diferentes. Mientras Olimpia, Cartaginés, Motagua y Alajuelense pelean por el campeonato regional, Marathón, Alianza, Firpo y Saprissa afrontan el play-in con la obligación de conseguir uno de los últimos boletos disponibles para la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

La diferencia entre ambas fases es clave para entender lo que está en juego. Los cuatro semifinalistas ya aseguraron su participación en el torneo continental del próximo año, pero aún deben superar dos series para disputar el título centroamericano. En cambio, los equipos del repechaje quedaron fuera de la lucha por el trofeo y necesitan ganar sus respectivas eliminatorias para mantener viva su presencia internacional.

La actividad comienza este martes 20 de octubre y se extenderá hasta el jueves 29, con enfrentamientos de ida y vuelta. Para los aficionados centroamericanos que viven en Estados Unidos, las series ofrecen una nueva oportunidad de seguir a clubes históricos de Honduras, Costa Rica y El Salvador en una competencia que también funciona como vía de acceso al principal torneo de clubes de Concacaf.

Semifinales de la Copa Centroamericana: el título y un pase privilegiado

Olimpia, Cartaginés, Motagua y Alajuelense tienen garantizado un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Sin embargo, ganar la Copa Centroamericana representa un premio mayor, ya que el campeón regional accederá directamente a los octavos de final del certamen continental, una ventaja deportiva que evita una ronda previa y eleva la importancia de cada partido.

En la primera semifinal, Olimpia se enfrenta a Cartaginés con antecedentes muy distintos. El conjunto hondureño llega después de ganar sus seis partidos anteriores en la competición y eliminar a Firpo con un contundente 6-0 global. El equipo costarricense, por su parte, alcanzó por primera vez esta instancia tras superar a Saprissa por 5-4 en el marcador acumulado, en una serie que resolvió con un triunfo de 3-2 en la vuelta.

La ida se disputa el miércoles 21 de octubre en el estadio José Rafael ‘Fello’ Meza, en Costa Rica, mientras que la vuelta está programada para el miércoles 28 en el estadio José de la Paz Herrera, en Honduras. Olimpia buscará confirmar su condición de favorito, pero Cartaginés tiene la oportunidad de aprovechar su primera semifinal para dar un golpe de autoridad ante uno de los clubes más laureados de la región.

La otra eliminatoria enfrenta a Motagua y Alajuelense, dos equipos con argumentos para aspirar a la final. El club hondureño llega invicto y dejó en el camino a Alianza con un marcador global de 3-0. Alajuelense, tricampeón defensor, eliminó a Marathón por 5-3 en el acumulado y busca conquistar su cuarto título consecutivo de la Copa Centroamericana, una hazaña que reforzaría su dominio reciente en el torneo.

Motagua será local en el partido de ida del jueves 22 de octubre, mientras que Alajuelense recibirá la vuelta el jueves 29 en el estadio Alejandro Morera Soto. La serie enfrenta la solidez del conjunto hondureño con la experiencia de un campeón acostumbrado a competir bajo presión. Aunque ambos ya tienen asegurado el boleto continental, solo uno podrá avanzar a la final.

Play-in: cuatro clubes y dos boletos para la Copa de Campeones

El play-in ofrece una última oportunidad para que Marathón, Alianza, Firpo y Saprissa consigan la clasificación internacional. Los ganadores de las dos eliminatorias obtendrán los boletos restantes que la Copa Centroamericana concede para la Copa de Campeones de Concacaf 2027. A diferencia de las semifinales, aquí no hay un lugar en la final regional en disputa, ya que el objetivo es asegurar la participación continental.

Marathón y Alianza abren esta fase el martes 20 de octubre en Honduras, con el encuentro de vuelta previsto para el martes 27 en El Salvador. Ambos necesitan reaccionar después de caer en cuartos de final. El equipo hondureño fue eliminado por Alajuelense, mientras que el salvadoreño perdió ante Motagua. La serie representa una oportunidad para convertir una eliminación dolorosa en una clasificación que mantenga vigente la temporada internacional.

Firpo y Saprissa protagonizan la otra eliminatoria. El conjunto salvadoreño viene de caer ante Olimpia, mientras que el club costarricense quedó fuera frente a Cartaginés. La ida está programada para el miércoles 21 de octubre en El Salvador y la vuelta se disputará en el estadio Ricardo Saprissa, en Costa Rica. Para ambos, perder significaría cerrar su participación en la Copa Centroamericana sin alcanzar el objetivo de llegar al torneo continental de 2027.

Calendario y dónde ver la Copa Centroamericana en Estados Unidos

Las fechas y los horarios de las semifinales son los siguientes, de acuerdo con el calendario publicado por Concacaf:

Marathón vs Alianza, ida: martes 20 de octubre, 10:00 p. m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

Cartaginés vs. Olimpia, ida: miércoles 21 de octubre, 10:30 p. m. ET / 9:30 p.m. CT / 7:30 p.m. PT

Firpo vs Saprissa, ida: miércoles 21 de octubre: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

Motagua vs. Alajuelense, ida: jueves 22 de octubre, 9:00 p. m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

Alizana vs Marathón, vuelta: martes 27 de octubre, 10:00 p. m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

Olimpia vs. Cartaginés, vuelta: miércoles 28 de octubre, 11:00 p. m. ET / 10:00 p.m CT / 8:00 p.m. PT

Saprissa vs Firpo, vuelta: miércoles 28 de octubre, 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

Alajuelense vs. Motagua, vuelta: jueves 29 de octubre, 10:00 p. m. ET. / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

Los aficionados en Estados Unidos pueden consultar la cobertura de CBS y Paramount+, socios de transmisión de Concacaf en ese mercado, para conocer las opciones disponibles.

Con cuatro clubes persiguiendo el título y otros cuatro jugándose su última oportunidad continental, la Copa Centroamericana encara una semana decisiva. Las semifinales definirán a los finalistas y mantendrán en juego el premio de avanzar directamente a octavos de final, mientras que el play-in determinará qué dos equipos completan la representación regional en la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

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