¡El rey va por todo! Los objetivos de LeBron en su temporada 24 y récords que buscará romper con 76ers

En Philadelphia, el máximo anotador histórico perseguirá un quinto campeonato y marcas inéditas durante su vigésima cuarta campaña

James vuelve a integrar un súper equipo con Embiid, Brown y Maxey | Claro Sports

LeBron James está preparado para escribir otro capítulo en la historia del básquetbol. A sus 41 años, el máximo anotador de todos los tiempos comenzará su temporada número 24 en la NBA, una cifra que ningún otro jugador ha alcanzado. Sin embargo, esta vez lo hará lejos de Los Angeles Lakers y con un nuevo desafío: conquistar su quinto campeonato, ahora con Philadelphia 76ers, una franquicia que no levanta el trofeo Larry O’Brien desde 1983. Su llegada abre una oportunidad para alcanzar marcas que podrían fortalecer todavía más su legado.

El Rey aterrizó en Philadelphia durante el verano de 2026 con un contrato de dos años y ocho millones de dólares, después de analizar distintas opciones e incluso considerar el retiro. La decisión lo coloca junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe, protagonistas de uno de los proyectos más ambiciosos de la Conferencia Este. Tras conseguir cuatro campeonatos, cuatro premios MVP y acumular numerosos récords individuales, LeBron tiene una nueva misión: demostrar que todavía puede liderar a un equipo hacia la gloria y conquistar un título con una cuarta organización.

El quinto anillo de LeBron James: un récord que ningún jugador ha conseguido

El objetivo central es conseguir el quinto anillo de su carrera, uno más que los cuatro que conquistó con Miami Heat (2012 y 2013), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2020). Si Philadelphia llega a lo más alto, James se convertiría en el primer jugador de la NBA campeón con cuatro franquicias distintas, una hazaña que daría un giro a la discusión sobre su lugar en la historia. Además, igualaría las cinco coronas de Kobe Bryant y Tim Duncan, aunque seguiría a una de las seis de Michael Jordan.

La misión tiene un peso especial para los Sixers, que no disputan las Finales desde 2001 y llevan 43 años sin coronarse. La temporada pasada terminaron 45-37 y New York Knicks los barrió en la segunda ronda de los Playoffs. Durante el día de medios, LeBron dejó una declaración que explica sus prioridades: “No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda”. El objetivo colectivo, por tanto, no es mejorar apenas los resultados recientes, sino disputar el campeonato de la NBA.

En la duela, LeBron tendrá que compartir decisiones ofensivas con Embiid, Maxey y Brown, mientras Nick Nurse administra los minutos de un plantel repleto de figuras. James promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes en 60 juegos de la campaña 2025-26, números que explican por qué todavía puede influir sin monopolizar el balón. Su reto será convertirse en generador y referente de vestidor, además de sostener el rendimiento durante una postemporada larga. En el cierre de pretemporada ante Boston aportó ocho puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

¿Qué récords puede romper LeBron James en su temporada 24 de la NBA?

La temporada 24 será, por sí sola, una marca inédita: ningún basquetbolista había llegado a ese número de campañas en la NBA. El primer registro que podría extender es el de anotación. Con 43,440 puntos de temporada regular, necesita 560 para alcanzar los 44,000 y 1,560 para convertirse en el primero con 45,000. El segundo umbral exige mayor producción: en su última campaña sumó 1,256 puntos, por lo que no está garantizado que lo consiga durante 2026-27.

LeBron James | Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El apartado de asistencias ofrece otras dos metas. James está a 76 de superar a Jason Kidd y colocarse tercero en la clasificación histórica, mientras que necesitaría 537 para rebasar a Chris Paul y subir al segundo puesto. El primer objetivo luce cercano; el segundo dependerá de su continuidad y de la distribución del balón con Maxey, otro creador de juego del quinteto de Philadelphia.

Los récords no se limitan al ataque. LeBron necesita 29 robos para superar a Gary Payton y ocupar el quinto lugar de todos los tiempos. También se encuentra a 27 victorias de temporada regular de rebasar a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más triunfos en la historia de la liga, según la NBA. Estas cifras se cuentan únicamente en partidos oficiales de fase regular, de manera que las estadísticas de playoffs no se suman a los objetivos.

James llega a Philadelphia como dueño del récord de partidos disputados en temporada regular, con 1,622, además de 22 selecciones al All-Star y 21 apariciones en equipos All-NBA. Una nueva convocatoria al Juego de Estrellas ampliaría una marca que ya le pertenece. No obstante, sumar récords no sustituirá su prioridad declarada: alcanzar junio con opciones reales de título, después de 10 Finales disputadas y cuatro títulos.

¿Será Philadelphia el mejor súper equipo de LeBron James? Miami, Cleveland y Lakers marcan el antecedente

El proyecto de los 76ers vuelve a colocar a LeBron en un ‘súper equipo’, una fórmula que ya conoció durante sus años con Miami Heat. Entre 2010 y 2014 compartió vestidor con Dwyane Wade y Chris Bosh, y el tridente llegó a cuatro Finales consecutivas. Dos terminaron en campeonato, en 2012 y 2013, aunque las derrotas frente a Dallas Mavericks y San Antonio Spurs recordaron que juntar estrellas no asegura el trofeo.

Su segundo gran tridente se formó tras regresar a Cleveland Cavaliers en 2014, acompañado por Kyrie Irving y Kevin Love. Los Cavaliers alcanzaron otras cuatro Finales al hilo, todas contra Golden State Warriors, y conquistaron la de 2016 después de remontar una desventaja de 3-1, algo que ningún equipo había conseguido en una serie por el título. Ese precedente alimenta la expectativa de que James pueda modificar el destino de una franquicia sin campeonato en décadas.

El contraste es lo ocurrido con Lakers en 2021-22: la alianza entre LeBron, Anthony Davis y Russell Westbrook, rodeada por veteranos como Carmelo Anthony y Dwight Howard, acabó con récord de 33-49. Los angelinos ni siquiera clasificaron al Play-In. Philadelphia tiene más variantes con Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Joel Embiid y VJ Edgecombe, pero deberá resolver el reparto de posesiones, la condición física del plantel y la adaptación táctica; el talento acumulado no es garantía de éxito.

¿Cuándo debuta LeBron James con Philadelphia 76ers en la NBA 2026-27?

El primer examen oficial llegará el martes 20 de octubre, cuando los 76ers visiten al campeón New York Knicks en el Madison Square Garden, a las 17:00 horas del centro de México. El duelo de apertura enfrenta a dos aspirantes de la Conferencia Este y servirá para comenzar a medir cuánto de la promesa del nuevo proyecto puede trasladarse a la duela. Para LeBron, más allá del ruido por su temporada 24, cada partido representa un paso hacia la meta de ganar por quinta vez la NBA.