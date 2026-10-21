Tala Rangel salva a Chivas: sus atajadas sostienen el 1-0 ante Necaxa

El arquero rojiblanco respondió con cuatro atajadas decisivas ante Necaxa y recuperó argumentos para pelear por la titularidad del Tri

Raúl ‘Tala’ Rangel entrenando con selección mexicana | R. Oropeza | AFP

Raúl ‘Tala’ Rangel fue la figura que permitió a Chivas vencer 1-0 al Necaxa en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El guardameta mexicano mantuvo su portería en cero con cuatro intervenciones determinantes, justo cuando el Guadalajara más necesitaba una victoria para recuperar confianza.

Esta actuación le viene bien al Tala Rangel luego de los cuestionamientos que sufrió en sus duelos recientes con la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de octubre que trajo el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri.

Por esa razón, el nivel mostrado por Rangel no solo ayudó al equipo de Gabriel Milito a terminar con una racha de cuatro partidos sin ganar, también le permitió al arquero enviar un mensaje a la Selección Mexicana: está dispuesto a defender su lugar bajo los tres palos.

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El marcador pudo contar una historia distinta. Chivas encontró el gol al minuto 77 gracias a un autogol de Agustín Oliveros, después de una jugada de Roberto Alvarado, uno de los caballos de batalla de Milito, pero el resultado se sostuvo por la seguridad de Rangel.

En una noche en la que el funcionamiento colectivo no terminó de convencer, el portero apareció cuando los errores defensivos amenazaban con costarle puntos al Rebaño.

Reflejos de selección: las atajadas que blindaron la victoria

El momento más complicado para el Guadalajara llegó en la recta final. Necaxa encontró espacios para atacar y obligó a Rangel a intervenir en cuatro ocasiones. Al 64’, el arquero reaccionó ante un cabezazo de Oliveros; cuatro minutos después, cerró el ángulo frente a un disparo de Mauro Zaleta.

Tras el autogol que puso en ventaja a los rojiblancos, el guardameta volvió a ser exigido. Al 82’, se tendió para controlar un remate cruzado de Owen González. La intervención que terminó de asegurar los tres puntos llegó al minuto 90, cuando Javier Ruiz sacó un disparo dirigido a la escuadra. Rangel voló y desvió el balón a tiro de esquina.

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La actuación tuvo un valor adicional porque Chivas dominó la posesión, pero no consiguió transformar ese control en ocasiones claras de manera constante. Necaxa encontró oportunidades para hacer daño, y el arquero respondió sin conceder el empate.

El triunfo permitió al Guadalajara llegar a 23 puntos y colocarse provisionalmente en el segundo puesto de la clasificación. Más allá de la posición, la portería en cero puede representar un impulso anímico para una defensa que necesitaba cerrar un partido sin sobresaltos en el marcador.

El respaldo de Milito y la confianza que Chivas necesitaba

El técnico Gabriel Milito reconoció que su equipo no tuvo una actuación brillante, aunque destacó la importancia de sacar adelante encuentros complicados. En ese contexto, la intervención de Rangel fue decisiva: cuando el planteamiento dejó espacios y el rival encontró caminos hacia el área, el portero evitó que el esfuerzo rojiblanco terminara en otro tropiezo.

La seguridad del guardameta también encaja con las exigencias del sistema de Milito. El entrenador apuesta por una línea defensiva adelantada y carrileros que se proyectan al ataque, una propuesta que puede dejar terreno a la espalda de los centrales. En ese escenario, anticipar los pases largos y tomar buenas decisiones bajo presión resulta fundamental.

Rangel mostró esas cualidades ante Necaxa. Sus intervenciones no fueron únicamente reflejos sobre la línea: también ayudó a resolver situaciones que nacieron de desajustes defensivos. Para Chivas, contar con un portero capaz de responder en esos momentos puede marcar diferencias en el cierre del torneo.

El Tala vuelve a la conversación por la portería del Tri

La victoria también llega en un momento importante para la carrera internacional de Rangel. Sus actuaciones recientes con México habían abierto cuestionamientos después de la derrota ante Estados Unidos por 3-0, mientras la competencia por la portería incluye a Luis Ángel Malagón, Óscar García y Álex Padilla.

Una buena actuación en la Liga MX no garantiza la titularidad en la Selección, pero sí ofrece argumentos para volver a ser considerado. Rangel ya conoce la exigencia de representar al país y sabe que la regularidad con su club será clave para mantenerse en la pelea.

Con los cuartos de final de la Concacaf Nations League en el horizonte, el arquero tiene una oportunidad clara: convertir las buenas actuaciones en una constante. Ante Necaxa, Chivas encontró en él algo más que un salvador ocasional. Encontró a un portero que respondió bajo presión y que, con sus guantes, volvió a poner su nombre en la conversación del Tri.

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