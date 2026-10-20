Knicks, Warriors y Suns: los equipos con más sabor latino en la NBA y cómo llegan a la temporada

Ocho equipos de la NBA contarán con talento latino que llega con ganas de triunfar en esta campaña 2026-27

Towns lidera la representación latina en NBA | CALEB BOWLIN / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026-27 de la NBA levanta el telón este martes 20 de octubre y el acento latino se extiende por ocho franquicias, desde los campeones hasta los equipos en reconstrucción. Los New York Knicks defienden su primer título en 53 años con dos nombres hispanos en la rotación, una postal que resume el peso que esta comunidad alcanzó en la mejor liga del mundo.

La República Dominicana aporta la nómina más amplia. Karl-Anthony Towns llega como campeón, Al Horford estrena uniforme en Golden State y tres dominicanos más lucran contratos two-way en Phoenix, San Antonio y Los Ángeles. México responde con Jaime Jáquez Jr. y con el novato Karim López, nacido en Hermosillo.

También hay historia fuera de la cancha. Tiago Splitter se convirtió en entrenador de los Chicago Bulls y abre un camino nuevo para América Latina en los banquillos de la liga. Para la afición hispana habrá motivos para ver baloncesto todas las noches.

Equipos de la NBA que tendrán representación latina en la temporada 2026-27

San Antonio Spurs. El equipo está en el primer lugar de este power ranking y suma al dominicano David Jones García con contrato two-way. El escolta promedió 26.3 puntos en la G League la campaña pasada y llega totalmente recuperado de una cirugía de tobillo. New York Knicks. Los campeones defensores, terceros en el ranking, retienen a Towns tras sus 20.1 puntos y 11.9 rebotes por partido y a José Alvarado, quien firmó en junio un contrato de tres años y unos $14 millones de dólares. Los Angeles Lakers. En el puesto 12 de la tabla, incorporaron al dominicano Chris Mañón con contrato two-way como apuesta de profundidad en el perímetro. Phoenix Suns. Ocupan el lugar 17 del power ranking y siguen en manos de Devin Booker, quien tiene raíces mexicanas por parte de su madre y afronta su duodécima temporada como líder absoluto del proyecto. El dominicano Koby Brea lo acompaña con un contrato two-way. Memphis Grizzlies. Vigésimo terceros en el ranking, incorporan a Karim López, el primer jugador nacido en México elegido en la primera ronda del Draft, tras dos campañas en Nueva Zelanda con 11.9 puntos y 6.1 rebotes por noche. Golden State Warriors. Se encuentran en el puesto 24 del power rankin tras sumar al dominicano Al Horford para su vigésima temporada en la liga, junto al novato puertorriqueño Yaxel Lendeborg, MVP de la Liga de Verano, y al brasileño Gui Santos. Chicago Bulls. Vigésimo séptimos, estrenan a Splitter en el banquillo, un paso histórico para Brasil y para los entrenadores latinos. Milwaukee Bucks. En el lugar 29 tras la salida de Giannis Antetokounmpo, reciben a Jáquez Jr. desde Miami con su mejor versión estadística. 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias, y el segundo puesto en la votación al Sexto Hombre del Año.

¿Qué dice el power ranking de la NBA rumbo a la temporada 2026-27?

Los Spurs abren la campaña en la cima del ranking con Victor Wembanyama como estandarte, mientras los Knicks aparecen en el tercer sitio como principal amenaza del Este. El bloque medio del Este y el Oeste concentra al resto de los equipos con acento latino. Lakers y Suns pelean por entrar al playoff, mientras Grizzlies, Warriors, Bulls y Bucks asumen años de transición.

Las casas de apuestas cuentan una historia distinta. DraftKings paga +270 por Oklahoma City Thunder y San Antonio, con los Knicks y los Philadelphia 76ers detrás a +900. Otras proyecciones apuntan a 51.7 victorias para Nueva York y un 97.7% de probabilidades de playoffs, números sólidos para un campeón que decidió apostar por la continuidad.

¿Podrán los Knicks revalidar su título en la NBA 2026-27?

Ningún equipo repite corona desde los Warriors de 2018 y la liga acumula ocho campeones distintos en ocho temporadas consecutivas. Nueva York quiere romper esa racha con la plantilla como argumento central, pues sus cinco titulares y cuatro de sus cinco reservas más utilizados regresan a la carga.

El obstáculo interno tiene nombre propio. La salida del pívot Mitchell Robinson por restricciones salariales dejó un hueco en la protección del aro y aumenta la responsabilidad de Towns en la pintura y de Alvarado en la presión defensiva.

El calendario los pondrá pruebas desde la primera semana, con duelos ante los 76ers, Boston Celtics y Orlando Magic. Yahoo Sports incluso se atrevió a publicar una predicción de bicampeonato, una señal del respeto que este grupo ganó en todo el país.

¿Por qué esta generación latina marca una era en la NBA?

El mapa nunca se vio tan amplio.Un campeón dominicano en Nueva York, un ícono de raíces mexicanas en Phoenix, un novato histórico de Hermosillo en Memphis y un entrenador brasileño en Chicago dibujan cuatro rutas distintas hacia el mismo objetivo.

La presencia latina ya no depende de una sola estrella. Combina figuras consagradas, jugadores de rol con contratos two-way y pioneros desde el banquillo, una base diversa que crece temporada tras temporada.

Un bicampeonato de los Knicks con Towns y Alvarado como piezas centrales escribiría la página más importante del baloncesto hispano en la historia de la liga.

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