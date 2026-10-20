¡Arranca la batalla! LeBron, Giannis, Wembanyama y los mexicanos que buscan hacer historia en le temporada 2026-27 de la NBA

La temporada 2026-27 inicia con grandes movimientos, nuevas rivalidades, partidos en México y la presencia de Karim López y Jaime Jáquez Jr.

La espera terminó para los amantes del mejor básquetbol del mundo. La temporada 2026-27 de la NBA comenzará este martes 20 de octubre, con 30 equipos y un calendario de 1,230 partidos que se extenderá hasta el 11 de abril de 2027. La nueva campaña llega después de un verano marcado por movimientos de estrellas, mientras los Knicks de Nueva York defenderán el campeonato conquistado en 2026.

El panorama también presenta un cambio generacional cada vez más evidente. LeBron James inicia una nueva etapa con Philadelphia, Giannis Antetokounmpo estrenará camiseta con Miami, Kawhi Leonard regresó a Toronto y LaMelo Ball llegó a Minnesota, mientras Jalen Brunson, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Luka Dončić y Anthony Edwards aparecen entre los principales nombres de una liga que mantiene una combinación de figuras consolidadas y jóvenes estrellas emergentes.

LeBron y Giannis, los grandes cambios que sacudieron la temporada baja de la NBA

Uno de los grandes focos estará en Philadelphia, que protagonizó el movimiento más importante del verano al incorporar a Jaylen Brown mediante un traspaso y firmar a LeBron James como agente libre. Ambos llegan para acompañar a Joel Embiid y Tyrese Maxey, quien viene de una temporada All-NBA, mientras VJ Edgecombe afrontará su segundo año después de una primera campaña destacada. El gran interrogante será la salud de Embiid, quien apenas disputó 96 partidos de temporada regular en los últimos tres años.

LeBron, de 41 años y entrando a su temporada 24 en la NBA, llega como el máximo anotador en la historia de la liga, con 43,440 puntos, mientras Brown viene de la mejor temporada estadística de su carrera, con 28.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.1 asistencias por partido en 2025-26. Si el grupo consigue funcionar y distribuir sus responsabilidades ofensivas, los 76ers apuntan a competir por algo más que una aparición en las Finales de Conferencia.

Los Sixers abrirán la temporada ante los Knicks este martes 20 de octubre, justo después de que Nueva York reciba su anillo de campeón. El nuevo proyecto también tendrá varias pruebas de alto nivel. LeBron enfrentará a los Lakers el 25 de diciembre, Jaylen Brown regresará a Boston el 21 de enero y Philadelphia recibirá a San Antonio el 21 de marzo en un duelo entre Embiid y Victor Wembanyama.

LeBron James y Jaylen Brown encabezan el nuevo proyecto. Claro Sports

El Heat cambió su panorama con la llegada de Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP, mediante un traspaso con Milwaukee que mandó a Jaime Jaquez a los Bucks. El griego se unirá a Bam Adebayo para formar una dupla interior con capacidad defensiva, protección del aro y generación ofensiva. El equipo también cuenta con veteranos como Andrew Wiggins, Klay Thompson, Tim Hardaway Jr. y Bobby Portis; seis jugadores del plantel han disputado al menos nueve temporadas en la NBA. Uno de los principales retos será mantener el tiro exterior:Hardaway convirtió 224 triples con 40.7%, Thompson 202 con 38.3%, Wiggins 138 con 41.4% y Portis 135 con 45.6% la temporada pasada.

El otro gran elemento del proyecto será la velocidad. Miami tuvo el 24.9% de sus posesiones en transición durante la campaña anterior, la tasa más alta registrada por Synergy en sus 22 temporadas de seguimiento de estilos de juego. Antetokounmpo promedió 1.21 puntos por posesión en transición durante los últimos cinco años, por encima del 1.13 de la liga. Erik Spoelstra tendrá el reto de integrar al griego con Adebayo y encontrar una rotación que combine a sus veteranos con jugadores jóvenes como Pelle Larsson, quien promedió 11.4 puntos por partido en su segunda temporada.

Miami tendrá varios partidos clave durante la temporada 2026-27: abrirá el 21 de octubre ante Minnesota, en el primer juego oficial de Giannis Antetokounmpo con el Heat; el 27 de noviembre enfrentará a los Knicks, campeón vigente, durante un tramo en el que disputará ocho de nueve partidos contra equipos que jugaron los playoffs de 2026; el 25 de diciembre recibirá a Boston; el 28 de enero Giannis regresará por primera vez a Milwaukee desde su traspaso; y el 8 de abril Philadelphia visitará Miami, en un duelo que enfrentará a LeBron James con un equipo que también buscó incorporarlo durante el verano.

El verano también cambió las situaciones de Kawhi Leonard, LaMelo Ball y Ja Morant. Kawhi regresó a Toronto, donde ganó el campeonato de 2019; LaMelo fue enviado a Minnesota para formar una dupla de perímetro con Anthony Edwards; y Morant dejó Memphis para iniciar una nueva etapa con Portland.

Los campeones Knicks y una carrera abierta por el título

Los New York Knicks llegan como campeones defensores después de conquistar en 2026 su primer título de la NBA en 53 años. Ahora tienen un objetivo que ningún equipo consigue desde los Golden State Warriors de 2018: ganar campeonatos consecutivos. Sin embargo, la historia reciente de la liga muestra la dificultad del reto, ya que nueve campeones distintos han levantado el trofeo desde aquel bicampeonato de los Warriors de Curry, Durant, Thompson, Iguodala y Green.

Warriors 2018-19: Perdieron ante los Raptors en las Finales de la NBA. Raptors 2019-20: Perdieron ante los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este. Lakers 2020-21: Perdieron ante los Suns en la primera ronda. Bucks 2021-22: Perdieron ante los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este. Warriors 2022-23: Perdieron ante los Lakers en las semifinales de la Conferencia Oeste. Nuggets 2023-24: Perdieron ante los Timberwolves en las semifinales de la Conferencia Oeste. Celtics 2024-25: Perdieron ante los Knicks en las semifinales de la Conferencia Este. Thunder 2025-26: Perdieron ante los Spurs en las Finales de la Conferencia Oeste. Knicks 2026-27: Inician la defensa del título.

La competencia también aumentó. San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder aparecen como los principales obstáculos en el Oeste, mientras Philadelphia reforzó su plantilla con Jaylen Brown y LeBron James para acompañar a Joel Embiid y Tyrese Maxey. Detroit busca dar otro paso después de su eliminación en los playoffs anteriores. Denver, Minnesota, Cleveland y Boston también aparecen entre los equipos que pueden competir por el campeonato. Por la cantidad de contendientes y los movimientos realizados durante el verano, el camino de Nueva York hacia otro título podría ser más complicado que el de los ocho campeones anteriores que intentaron repetir.

En la encuesta de gerentes generales de la NBA, San Antonio recibió 50% de los votos como favorito para ganar el título, seguido por Oklahoma City con 43%. Los Knicks y Philadelphia también recibieron votos, lo que muestra que el título de Nueva York no los coloca automáticamente como el principal candidato para la nueva temporada.

Nueva York, sin embargo, decidió mantener prácticamente intacto al equipo campeón. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges continúan como parte de la base que conquistó el título, mientras Mike Brown y su cuerpo técnico afrontan su segunda temporada al frente del proyecto. La principal salida fue Mitchell Robinson, quien se marchó a Boston como agente libre; los Knicks incorporaron a Andre Drummond para ocupar ese espacio.

Jalen Brunson. RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Brunson será nuevamente uno de los principales referentes. Después de mejorar en cada temporada desde su llegada a Nueva York, el base ya es considerado candidato al MVP y fue el Jugador Más Valioso de las Finales que le dieron a los Knicks su primer campeonato desde 1973. Towns aporta tiro exterior desde la posición de pívot y la alternativa de dirigir la ofensiva con pases desde el poste alto, Anunoby mantiene un papel central en defensa y el resto de la rotación permite a Nueva York conservar una estructura que funcionó durante los playoffs.

Así, la temporada comienza con una pregunta central: ¿podrán los Knicks romper la racha de ocho campeones distintos desde 2018 y convertirse en el primer bicampeón de la NBA en casi una década? La respuesta dependerá no solo de su capacidad para mantener el nivel, sino también de cómo enfrenten a una liga en la que San Antonio, Oklahoma City, Philadelphia y otros contendientes llegan con argumentos para disputarles el campeonato.

Las fechas que marcarán la temporada

La temporada 2026-27 comenzará el martes 20 de octubre con una triple cartelera. Boston visitará a Detroit a las 13:00 horas del centro de México, Philadelphia enfrentará a los Knicks a las 17:00 y Oklahoma City visitará a San Antonio a las 19:30. El partido entre los Sixers y Nueva York tendrá un ingrediente adicional: los Knicks recibirán su banderín de campeones de la NBA de 2026, la primera que colocarán en el techo del Madison Square Garden desde 1973. Por la noche, Spurs y Thunder reeditarán el enfrentamiento de las Finales de la Conferencia Oeste de la temporada anterior.

El 21 de octubre también tendrá el primer partido de Giannis Antetokounmpo con Miami, ante Minnesota y LaMelo Ball, mientras Golden State visitará a los Lakers en un duelo entre Stephen Curry y Luka Dončić. Al día siguiente, LeBron tendrá su presentación como local con Philadelphia ante Cleveland y Denver visitará a Oklahoma City en el primer enfrentamiento de la temporada entre Nikola Jokić y Shai Gilgeous-Alexander.

Además, el 23 de octubre habrá dos duelos que vale la pena añadir al seguimiento de la primera semana: los Knicks visitarán a Boston y San Antonio recibirá a Houston en Austin, Texas, con Victor Wembanyama frente a Kevin Durant.

Los principales partidos de los primeros días de la temporada 2026-27|Claro Sports

El calendario también reserva varios reencuentros para las figuras que cambiaron de equipo. LeBron regresará a Los Ángeles el 25 de diciembre para enfrentar a los Lakers en Navidad, mientras Jaylen Brown volverá a Boston el 21 de enero con Philadelphia. Giannis regresará a Milwaukee el 28 de enero y LaMelo Ball visitará Charlotte el 15 de febrero con Minnesota. Ja Morant, por su parte, enfrentará a Memphis el 6 de febrero con Portland.

El NBA Mexico City Game será el 7 de noviembre, con Denver Nuggets e Indiana Pacers en la Arena CDMX, un momento especial para el público mexicano. El partido será el número 35 de la NBA en México desde 1992 y contará con Nikola Jokić y Tyrese Haliburton como principales figuras.

También destaca el 25 de diciembre, que tendrá una jornada de cinco partidos: San Antonio vs. Nueva York, Miami vs. Boston, Philadelphia vs. Lakers, Oklahoma City vs. Minnesota y Denver vs. Golden State.

La Emirates NBA Cup 2026 comenzará el 30 de octubre y la fase de grupos terminará el 27 de noviembre. Entre los encuentros destacados aparecen Knicks vs. 76ers el 30 de octubre y, el 25 de noviembre, una triple cartelera con Miami vs. Philadelphia, Minnesota vs. Oklahoma City y San Antonio vs. Portland. Los cuartos de final serán el 4 y 5 de diciembre, las semifinales el 8 y/o 9, y la final se disputará el 11 de diciembre en Hinkle Fieldhouse, en Indianápolis.

Fecha Evento 30 de octubre Inicio de la fase de grupos de la NBA Cup 7 de noviembre NBA Mexico City Game: Denver vs. Indiana 27 de noviembre Fin de la fase de grupos de la NBA Cup 4-5 de diciembre Cuartos de final 8-9 de diciembre Semifinales 11 de diciembre Final de la NBA Cup en Hinkle Fieldhouse 14 de enero NBA Paris Game: San Antonio vs. New Orleans 17 de enero NBA Manchester Game: San Antonio vs. New Orleans 19-21 de febrero All-Star 2027 en Phoenix 11 de febrero Fecha límite de traspasos 11 de abril Fin de la temporada regular 13-16 de abril NBA Play-In Tournament

Los partidos internacionales tendrán como protagonistas a Victor Wembanyama y Zion Williamson. San Antonio y New Orleans se enfrentarán el 14 de enero en París y repetirán el duelo el 17 de enero en Manchester; este último será el primer partido de temporada regular de la NBA en esa ciudad inglesa.

El All-Star Weekend se celebrará del 19 al 21 de febrero en Phoenix, mientras que la fecha límite de traspasos está programada para el 11 de febrero. La temporada regular terminará el 11 de abril, con los 30 equipos en acción, y el Play-In Tournament se disputará del 13 al 16 de abril.

Las fechas clave de la temporada NBA: ¿Cuándo inician los Playoffs 2027?

Inicio de los Playoffs (Primera Ronda): 17 de abril de 2027.

17 de abril de 2027. Semifinales de Conferencia: Inician a principios de mayo de 2027.

Inician a principios de mayo de 2027. Finales de Conferencia: Segunda mitad de mayo de 2027.

Segunda mitad de mayo de 2027. Finales de la NBA: A partir de junio de 2027

México tendrá dos representantes en la NBA

Para los aficionados mexicanos, una de las historias principales será la presencia de Karim López y Jaime Jáquez Jr. López llegará a su primera temporada como jugador de los Memphis Grizzlies después de convertirse en el primer basquetbolista nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft. El sonorense tiene 19 años y ya tuvo minutos durante la pretemporada.

López fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2026, con el pick 21 por Detroit Pistons, y posteriormente fue adquirido por Memphis Grizzlies. El alero mexicano, nacido en Hermosillo, Sonora, llegó a la NBA después de dos temporadas con los New Zealand Breakers, donde en 2025-26 promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 bloqueo en 25.6 minutos por partido. La NBA destaca su físico, capacidad para atacar el aro, versatilidad defensiva y habilidad para defender varias posiciones; además, fue el único jugador de la NBL que promedió al menos seis rebotes, un bloqueo y un robo con menos de dos pérdidas por encuentro. López también estableció un récord entre los jugadores elegibles para el Draft del programa NBL Next Stars con 358 puntos en la temporada 2025-26.

Jáquez, por su parte, comenzará una nueva etapa con Milwaukee Bucks después de tres temporadas en Miami. El mexicoamericano viene de su mejor campaña en la NBA, con 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias por partido en 75 encuentros, además de terminar segundo en la votación al premio al Sexto Hombre del Año. Ahora tendrá un escenario distinto tras formar parte del intercambio que llevó a Giannis al Heat.

Jaquez Jr. llega a Milwaukee como una de las piezas jóvenes sobre las que los Bucks pretenden construir su nueva etapa después del traspaso de Giannis Antetokounmpo al Miami Heat. El movimiento también significó la llegada de Tyler Herro, Kel’el Ware y Kasparas Jakučionis, además de futuras selecciones del Draft, dentro de un proyecto que estará dirigido por el nuevo entrenador Taylor Jenkins. En ese escenario, el mexicoamericano tendrá la posibilidad de asumir un papel más importante que el que tuvo en Miami, donde solo fue titular en 38 de sus 216 partidos de temporada regular.

La temporada también tendrá varios momentos especiales para Jaquez. El 18 de noviembre regresará a Miami por primera vez como visitante, en un partido en el que enfrentará a Antetokounmpo y se reencontrará con la franquicia que lo seleccionó en 2023; además, el 28 de enero Giannis visitará Milwaukee por primera vez desde el intercambio. Antes, los Bucks tendrán su presentación como locales el 23 de octubre ante Chicago, en el inicio de una nueva etapa para la franquicia. Para Jaquez, el reto no será reemplazar individualmente a Giannis, sino demostrar que puede convertirse en una pieza importante de un equipo que cambió su estructura y ahora apuesta por una combinación de jugadores jóvenes, veteranos y futuras selecciones del Draft.

Con LeBron y Giannis estrenando equipos, Wembanyama convertido en uno de los principales candidatos al MVP, los Knicks defendiendo su corona, dos mexicanos buscando consolidarse en la liga y un partido oficial en la Ciudad de México, la temporada 2026-27 tiene historias suficientes para seguir desde la primera jornada hasta abril, en una de las campañas con mayor anticipación de todos los tiempos. La NBA vuelve a poner sus estrellas sobre la duela y esta vez el mapa de la liga cambió de manera importante.