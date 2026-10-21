Los Reyna, dinastía goleadora: Carolina anota en el Mundial sub 17 y Gio con el Estrasburgo

La historia de los Reyna suma un nuevo capítulo en el fútbol de Estados Unidos, con antecedentes mundialistas, una herencia familiar y dos generaciones de talento internacional

Los Reyna buscan construir carreras exitosas / Claro Sports

El apellido Reyna vuelve a destacar en el fútbol de Estados Unidos. Carolina y Gio, hijos de los exjugadores Claudio Reyna y Danielle Egan, se convirtieron en la primera pareja de hermanos (una mujer y un hombre) en marcar goles para su país en Copas del Mundo de la FIFA, al considerar todas las categorías. El doblete de Carolina ante Samoa en Marruecos 2026 amplió una historia familiar que ya había dejado huella en el torneo masculino.

La delantera consiguió dos tantos en la victoria por 17-0 de Estados Unidos sobre Samoa, en el Mundial Femenil sub 17, en el que también está compitiendo México. Gio, por su parte, había anotado en el triunfo por 4-1 frente a Paraguay durante el Mundial 2026 y también el fin de semana, se hizo presente en el marcador en el partido de la Ligue 1 entre Estrasburgo y PSG. Aunque sus goles llegaron en competiciones distintas, ambos quedaron unidos por un hito que combina el fútbol femenino, las selecciones juveniles y el primer equipo nacional.

Carolina Reyna comienza a escribir su propia historia

Carolina aprovechó su oportunidad desde el banquillo. Ingresó al partido ante Samoa en el minuto 61 y apenas tres minutos después, marcó su primer gol. En el 78, firmó el segundo con un zurdazo desde las inmediaciones del área que terminó en el ángulo. Su actuación se dio en una goleada histórica que la FIFA describió como la más amplia registrada en una Copa del Mundo.

Más allá del marcador, sus dos anotaciones reforzaron su candidatura a tener un papel más importante en el equipo dirigido por Ciara Crinion. La entrenadora destacó la profundidad de su plantilla y la calidad de la definición de la atacante, e incluso bromeó con la posibilidad de que presumiera su gol ante Gio.

“Mantener la energía y elevarla al entrar desde el banquillo es lo más importante, y quería asegurarme de hacerlo”, explicó Carolina, después del encuentro. Sus palabras reflejan el objetivo inmediato que tiene en mente: transformar una aparición memorable en más minutos y oportunidades durante el torneo.

De la inspiración de Gio al legado de sus padres

La conexión entre los hermanos comenzó mucho antes de sus goles mundialistas. Carolina tenía 10 años cuando vio a Gio portar el brazalete de capitán de Estados Unidos en el Mundial sub 17 de Brasil 2019. Siete años después, ella también alcanzó una cita mundialista y se convirtió en la primera hermana de un jugador estadounidense en marcar para el país en una Copa del Mundo de la FIFA.

Sin embargo, el legado familiar no se limita a los dos hermanos. Su padre, Claudio Reyna, disputó cuatro Mundiales con Estados Unidos (1994, 1998, 2002 y 2006). Su trayectoria lo consolidó como una de las figuras de su generación, mientras que sus hijos comienzan a construir sus propios recorridos internacionales en distintas etapas del fútbol.

Danielle Egan, madre de Carolina y Gio, también representó a Estados Unidos. Disputó seis partidos con la selección femenina y destacó durante su etapa en el fútbol universitario con North Carolina. Su hija tiene previsto incorporarse a ese mismo programa en 2027 y así representar a una de las instituciones más reconocidas del fútbol universitario femenino.

Los hermanos Reyna se suman a una tradición mundialista

La hazaña de Carolina y Gio también encuentra antecedentes en otras familias que han compartido el protagonismo de los Mundiales. Los alemanes Fritz y Ottmar Walter marcaron en Suiza 1954; los neerlandeses Willy y René van de Kerkhof lo hicieron en Argentina 1978, y los brasileños Sócrates y Raí anotaron en distintas ediciones del Mundial. También figuran los daneses Michael y Brian Laudrup, ambos goleadores mundialistas.

En el fútbol femenino, las hermanas noruegas Ada y Andrine Hegerberg marcaron en el mismo partido durante el Mundial sub 20 de Japón 2012, en la victoria por 2-1 ante Canadá. Las estadounidenses Kristie y Samantha Mewis también dejaron su huella en distintas categorías; Kristie anotó en el Mundial sub 17 de 2008 y Samantha marcó con la selección absoluta en Francia 2019.

Aunque no disputaron la misma competición ni compartieron equipo, sus goles conectaron el torneo femenil sub 17 y el Mundial masculino absoluto. Mientras Gio continúa su trayectoria profesional, Carolina busca consolidarse en el escenario internacional. El apellidor Reyna ya tiene una historia reconocible; el siguiente paso dependerá de lo que cada uno consiga dentro del campo.

Te puede interesar: