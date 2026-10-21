Palmeiras y Flamengo buscan la final de la Libertadores: qué necesitan para clasificar

Las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores 2026 enfrentan a cuatro aspirantes al título, con ventajas distintas y una final en Montevideo como objetivo

Palmeiras sacó ventaja en la ida ante Fluminense / Mauro Pimentel / AFP

Palmeiras y Flamengo afrontan las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores 2026 con un objetivo común: conseguir el boleto a la final del torneo continental. Sin embargo, sus caminos son diferentes. El conjunto paulista llega con ventaja tras ganar la ida ante Fluminense, mientras que el equipo carioca necesita superar a Estudiantes de La Plata para evitar que su clasificación dependa de los penales.

Las dos series se resolverán en Brasil, con Palmeiras como anfitrión de Fluminense el miércoles 21 de octubre y Flamengo frente a Estudiantes el jueves 22. Si ambos equipos brasileños avanzan, protagonizarán una reedición de la final de 2025, cuando Flamengo conquistó el título con una victoria por 1-0 en Lima, Perú.

¿Qué necesita Palmeiras para clasificar a la final?

Palmeiras recibe a Fluminense en Sao Paulo después de imponerse por 2-1 en el partido de ida, disputado en el Maracaná. Ese resultado le permite al equipo dirigido por Abel Ferreira afrontar la revancha con una ventaja importante, aunque todavía debe completar la tarea ante un rival que buscará remontar la eliminatoria.

El escenario más favorable para Palmeiras es ganar o empatar, ya que cualquiera de esos resultados le garantizará la clasificación directa. Si Fluminense gana por un gol de diferencia, el marcador global quedará igualado y el finalista se decidirá en la tanda de penales. En cambio, una derrota por dos o más goles dejará eliminado al conjunto paulista.

Flamengo necesita ganar para evitar los penales

La situación de Flamengo es distinta. El vigente campeón empató 0-0 ante Estudiantes en Argentina y ahora disputará el partido decisivo en el estadio Maracaná, donde buscará aprovechar la localía para regresar a la final de la Copa Libertadores.

El equipo carioca avanzará directamente si consigue la victoria por cualquier marcador. Un empate, independientemente de los goles anotados, llevará la definición a los penales, mientras que una derrota clasificará a Estudiantes. El conjunto argentino, por tanto, necesita ganar como visitante para eliminar al campeón o mantener la igualdad hasta la tanda desde los once pasos.

Dónde ver las semifinales de la Libertadores en EE.UU.

Los aficionados latinoamericanos que viven en Estados Unidos podrán seguir las dos semifinales de vuelta por televisión y streaming. Estos son los horarios y las opciones de transmisión anunciadas para cada encuentro:

Palmeiras vs. Fluminense

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.

miércoles 21 de octubre de 2026. Horario: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT.

8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT. Televisión: beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español.

beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. Streaming: beIN SPORTS CONNECT y Fubo, con un plan que incluya los canales correspondientes.

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

Horario: 8:30 p. m. ET, 7:30 p. m. CT, 6:30 p. m. MT y 5:30 p. m. PT.

Televisión: beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español.

Streaming: beIN SPORTS CONNECT y Fubo, mediante un plan que incluya los canales de beIN SPORTS.

La final de la Copa Libertadores 2026 está programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, a partido único. Los ganadores de las semifinales disputarán el título en territorio uruguayo.

Las dos eliminatorias prometen una definición de alto voltaje. Palmeiras intentará defender su ventaja, mientras Flamengo buscará resolver su serie ante Estudiantes frente a su público. El premio será el mismo para los cuatro equipos: disputar la final de la Copa Libertadores y luchar por el título más importante del fútbol de clubes sudamericano.

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