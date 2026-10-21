¿Cómo Brian Rodríguez se convirtió en el jugador más desequilibrante de América en el Apertura 2016?

El extremo uruguayo pasó de ser un revulsivo a convertirse en una pieza clave de las Águilas gracias a su regate y velocidad

Brian Rodríguez ha evolucionado su juego con América | M. Armas | AFP

El extremo uruguayo Brian Rodríguez se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del América en el Apertura 2026 de la Liga MX que juega su jornada 13 a mitad de semana. Bajo la dirección de Guillermo Almada, el charrúa encontró un escenario ideal para explotar su velocidad, ganar duelos individuales y generar ocasiones de gol.

Con tres anotaciones y una asistencia en ocho partidos de liga, el llamado ‘Rayito’, que estuvo a punto de salir del América en el verano, es una de las principales armas ofensivas de un equipo que pelea en la parte alta de la clasificación.

Su influencia no se limita a las estadísticas. Rodríguez obliga a los rivales a modificar sus marcas, abre espacios para sus compañeros y puede cambiar el ritmo de un partido con una sola aceleración. Esa combinación de técnica y explosividad explica por qué su protagonismo ha crecido en un América que busca recuperar el título.

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El cambio también habla de su evolución personal. Después de alternar titularidades y suplencias en etapas anteriores, el uruguayo parece haber encontrado la continuidad que necesitaba para transformar sus condiciones individuales en una ventaja colectiva.

Desborde y fantasía: la ‘Culebra’ como pieza diferencial en el esquema de Almada

El sistema de Guillermo Almada está diseñado para que Brian Rodríguez reciba en condiciones favorables para encarar. El entrenador busca atraer rivales hacia otras zonas del campo y dejar al extremo frente a frente con el lateral contrario. Cuando encuentra ese espacio, el uruguayo puede atacar por fuera o conducir hacia el centro para buscar el remate con su pierna derecha.

Su principal virtud es el cambio de ritmo. Rodríguez puede frenar, provocar que el defensor se adelante y acelerar en el instante preciso. Esa pausa, seguida de una arrancada explosiva, complica la tarea de los marcadores, que deben decidir si cierran el camino hacia el área o intentan impedir el desborde por la banda.

Las estadísticas le atribuyen 3.8 regates exitosos por cada 90 minutos, una cifra que lo coloca entre los jugadores más efectivos de la Liga MX en el uno contra uno. También registra dos asistencias, una muestra de que su aportación va más allá de la búsqueda del gol.

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La sociedad con sus compañeros amplifica ese repertorio. Cuando Henry Martín retrocede para recibir, puede arrastrar a un central y liberar el pasillo que Rodríguez ataca desde la izquierda. A su vez, los movimientos de jugadores de la columna vertebral azulcrema como Érick ‘Chiquito’ Sánchez ofrecen otra opción para aprovechar los espacios que genera la atención defensiva sobre el extremo.

De la irregularidad al protagonismo: la madurez futbolística de Brian

La transformación del ‘Rayito’ no ocurrió de la noche a la mañana. Desde su llegada al América en 2022, el atacante mostró destellos de calidad, pero también pasó por etapas en las que le costaba sostener su influencia durante los partidos. En ocasiones, su participación quedaba limitada a los minutos finales, cuando el equipo necesitaba cambiar el rumbo de un encuentro.

Ahora, su juego parece más completo. Rodríguez no solo busca superar a su marcador: también identifica cuándo conviene tocar rápido, cuándo debe atacar el espacio y en qué momento es mejor asociarse con un compañero. Esa lectura le permite evitar regates innecesarios y convertir sus intervenciones en acciones que realmente amenazan al rival.

La victoria de América por 5-3 ante León fue una muestra de esa evolución. El uruguayo provocó un penalti que convirtió Henry Martín, filtró un pase para Óscar Perea y coronó su actuación con un remate cruzado en los últimos minutos. Su participación en distintas fases de la ofensiva dejó claro que puede influir tanto en la construcción como en la definición.

Su evolución representa una buena noticia para las Águilas. El futbolista que antes podía aparecer de manera intermitente hoy se perfila como un protagonista constante. Y en un torneo donde cada punto pesa, disponer de un extremo capaz de cambiar un partido en cuestión de segundos puede marcar la diferencia entre competir por el título y quedarse en el camino.

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