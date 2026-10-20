Messi al servicio del Tri: la sociedad que reaviva el olfato goleador de Berterame

La sociedad con Lionel Messi ayudó al delantero de Miami a recuperar el gol justo cuando la Selección Mexicana lo necesita

Messi y Berterame una dupla peligrosa en Miami | R. Storry | Getty Images vía AFP

El delantero mexicoargentino Germán Berterame encontró en el Inter Miami el escenario ideal para recuperar su mejor versión y fortalecer sus argumentos para convertirse en una pieza importante de la Selección Mexicana.

Después de varios meses de sequía, el atacante ha vuelto a marcar en la MLS y protagonizó actuaciones destacadas junto a Lionel Messi quien se convirtió en el primero en completar 15 asistencias en tres temporadas seguidas.

Esta sociedad puede ofrecerle a Rafael Márquez una alternativa para resolver los problemas ofensivos del Tri como la baja de Raúl Jiménez por cirugía en la rodilla y los pocos minutos de Santiago Gimenez y Armando González en sus respectivos equipos.

El cuadro mexicano necesita formar un ataque certero de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en los que México enfrentará a Jamaica en Monterrey.

El repunte de Berterame representa una noticia alentadora: no solo recuperó la contundencia, también ha mostrado una mejor conexión con sus compañeros y mayor claridad para tomar decisiones cerca del área.

Cómo Messi potencia los desmarques de Berterame

La influencia de Messi va más allá de las asistencias. Su capacidad para atraer marcas, encontrar espacios y cambiar el ritmo de una jugada obliga a las defensas rivales a prestar especial atención a sus movimientos.

Ese escenario beneficia a Berterame, quien puede aprovechar los huecos que aparecen entre los centrales y los laterales para atacar el área con ventaja.

El argentino suele retrasar su posición para recibir el balón y organizar el ataque. Cuando los mediocampistas rivales se acercan a presionarlo, se abren pasillos que el delantero mexicano puede explotar con desmarques diagonales. La clave está en sincronizar la carrera con el momento en que Messi levanta la cabeza y prepara el pase.

Berterame también ha aprendido a participar en la elaboración de las jugadas. Puede descargar de primera intención, arrastrar defensores para liberar espacios o presionar la salida rival cuando el equipo pierde la pelota. Esa movilidad lo convierte en algo más que un rematador: es un atacante que contribuye al funcionamiento colectivo.

La conexión quedó en evidencia durante la victoria de Inter Miami por 3-1 ante Atlanta United, el 17 de octubre. Berterame marcó de cabeza en la primera mitad y después participó en una combinación con Messi que terminó en gol del capitán argentino. La actuación confirmó que ambos pueden complementarse mediante movimientos rápidos y asociaciones dentro y alrededor del área.

Del bache goleador a un papel protagonista en Miami

La recuperación no fue inmediata. Después de anotar un doblete ante Philadelphia Union en mayo, Berterame pasó nueve jornadas de liga sin marcar. Las molestias musculares y los compromisos internacionales también dificultaron su continuidad.

Sin embargo, octubre trajo un cambio de panorama. El 14 de ese mes abrió el marcador en el triunfo del Inter Miami por 2-0 frente a New York City FC, con una asistencia de Luis Suárez. Tres días después volvió a hacerse presente ante Atlanta United.

Berterame acumula nueve goles y siete asistencias en la temporada regular de la MLS, con 16 participaciones directas en anotaciones. Esas cifras reflejan una faceta importante de su evolución: puede finalizar las jugadas, pero también colaborar en la generación de oportunidades.

Para el delantero, recuperar la confianza resulta tan importante como sumar goles. Llegar con ritmo competitivo a los compromisos internacionales le permite aspirar a un papel más relevante en el esquema mexicano.

La oportunidad de Berterame ante la urgencia goleadora del Tri

Rafael Márquez necesita encontrar soluciones para un ataque que ha tenido dificultades durante el inicio de su ciclo. De acuerdo con el texto de referencia, México encadenó cuatro amistosos sin victoria y sus centros delanteros no consiguieron marcar durante esa serie.

La baja de Raúl Jiménez aumenta la presión sobre las alternativas disponibles. Santiago Gimenez y Armando González también buscan consolidarse, mientras que Henry Martín aparece como otra opción que el cuerpo técnico puede valorar.

Berterame tiene una ventaja concreta: llega con minutos, goles y una sociedad ofensiva que lo obliga a moverse constantemente y resolver jugadas en espacios reducidos. Si el Tri logra reproducir esas conexiones con mediocampistas como Orbelín Pineda o Luis Chávez, el atacante podría encontrar condiciones favorables para explotar sus virtudes.

La conexión con Messi no garantiza el éxito con México, pero sí ofrece señales alentadoras. Berterame vuelve a encontrar el arco y el Tri necesita precisamente eso: un delantero con confianza, movilidad y capacidad para transformar las oportunidades en goles.

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