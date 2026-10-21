El futuro de Fernando Mendoza en Raiders: ni la banca ni la presión lo ponen en duda

El dueño de los Raiders respaldó al novato número uno del draft 2026 y explicó el proceso que definirá su titularidad

Mendoza es la apuesta a futuro de Raiders | EDWARD MONIGAN IV /GETTY IMAGES VIA AFP

Mark Davis, dueño de los Las Vegas Raiders, afirmó esta semana que Fernando Mendoza es el quarterback del futuro de la franquicia. El propietario habló durante las reuniones de dueños de la NFL y entregó al novato el respaldo público más importante desde su llegada al equipo.

Las palabras de Davis reflejan una certeza que el club construyó lejos del emparrillado. El dueño aseguró que la organización está complacida con lo que Mendoza muestra en los entrenamientos, esos momentos que la afición no ve, pero que pesan al decidir sobre qué hombros levantar un proyecto.

Mendoza llegó a Las Vegas como la primera selección global del draft de 2026 tras ganar el Trofeo Heisman con la universidad de Indiana. Todavía no es titular, pero el mensaje del dueño del equipo apunta en una sola dirección.

¿Qué dijo Mark Davis sobre Fernando Mendoza?

El propietario de los Raiders elogió sin reservas la ética de trabajo y la mentalidad del novato. “Me encanta su ética de trabajo. Me encanta que sea como una esponja a la hora de aprender”, expresó Davis en diálogo con medios estadounidenses.

“Quiere ser el mejor de todos los tiempos. Disfruta el juego, es competitivo. Todo lo que uno busca, él lo tiene”, añadió el dueño, quien agregó que “si sabe jugar al fútbol, va a ser grandioso”.

Estos comentarios del dueño del equipo son muy valiosos para poder analizar cómo es visto el quarterback latino dentro de la organización, un aspecto que resulta de mucho peso tomando en cuenta que aún se encuentra en un proceso de adaptación. Hay que recordar que Mendoza apenas está descubriendo cómo es el funcionamiento de la NFL y lo difícil que es el fútbol americano a nivel profesional, en comparación del fútbol universitario.

El plan de los Raiders para desarrollar al joven mariscal

Las Vegas no piensa forzar los tiempos. Davis aclaró que la decisión sobre la titularidad corresponde al entrenador Klint Kubiak y a su cuerpo técnico, los responsables del desarrollo diario del mariscal dentro del club.

El novato apenas sumó minutos hasta ahora. Vio acción por primera vez en la abultada derrota 45-17 ante los New England Patriots, donde completó 6 de 8 pases para 48 yardas, y en la jornada siguiente permaneció en la banca durante la derrota contra Buffalo.

El objetivo como lo ha dicho públicamente el propio entrenador en jefe de los Raiders es que Cousins sirva como un mentor que vaya acompañando a la joven promesa en su desarrollo. De esta forma buscan cuidarlo y evitar ponerlo en situaciones que puedan afectar su proyección de mejora.

¿Cuándo será titular el quarterback de Indiana?

La respuesta depende en parte de Kirk Cousins. El veterano de 38 años vive un gran momento y encabeza la tabla de pases de touchdown de la NFL con 14 anotaciones, empatado con Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars.

Con ese nivel al frente del ataque, el equipo prefiere que el novato aprenda desde la segunda fila frente a un jugador con más de una década de experiencia. El plan interno apunta a reforzar la línea ofensiva y las armas del ataque antes de entregarle las llaves del equipo, aunque las tres derrotas consecutivas de Las Vegas elevan la presión por verlo en el campo.

El ejemplo de Tom Brady que le da calma al novato

Si la espera genera ruido, la historia le acaricia la espalda a Mendoza. Tom Brady cerró su temporada de novato con un solo pase completo en tres intentos para 6 yardas.

Brady tampoco contó con los reflectores al inicio de su carrera con los New England Patriots, y el tiempo lo convirtió en el mejor de la era moderna. Mendoza ocupa hoy ese mismo lugar de aprendiz, con una diferencia a su favor. Mark Davis ya anunció al mundo quién será la cara de los Raiders, y la única incógnita que queda en Las Vegas es el calendario.

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