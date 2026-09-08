Messi vuelve a hacer historia en la MLS con un récord que nadie había conseguido

Lionel Messi alcanzó 30 contribuciones de gol en la Jornada 24 y se convirtió en el primer jugador de la MLS en lograrlo tres veces

Lionel Messi consigue otro récord en la MLS | C. Khanna | AFP

Lionel Messi volvió a hacer historia en la MLS durante la Jornada 24 de la temporada 2026. El capitán del Inter Miami alcanzó las 30 contribuciones de gol, producto de 18 anotaciones y 12 asistencias, y se convirtió en el primer futbolista en la historia de la liga en alcanzar esa cifra durante tres temporadas diferentes.

El nuevo récord llegó en el empate del Inter Miami 2-2 frente al Atlanta United, apenas unos días después de su espectacular actuación contra el CF Montreal del histórico 7-1.

En aquella histórica jornada, Lionel Messi marcó 4 goles ante el equipo de Alexis Sánchez que lo impulsaron a conseguir este record, además de darle el título al Jugador de la Jornada 23.

Messi encuentra otra manera de marcar diferencia

El partido ante Atlanta tuvo un significado especial por varias razones. Era el primer encuentro de Messi con Inter Miami después de anunciar su retiro de la selección argentina, pero también representaba una nueva oportunidad para ampliar una temporada que ya se encuentra entre las más productivas de su trayectoria en Estados Unidos.

Esta vez no necesitó marcar. Messi participó directamente en los dos goles de Miami con sus asistencias y volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá de los remates que terminan en las redes.

En el minuto 32, ejecutó un tiro de esquina que encontró a Casemiro, quien marcó de cabeza para abrir el marcador. Más adelante también participó en la jugada que terminó con el gol de Luis Suárez, después de encontrar a Telasco Segovia bajo presión.

Con esas dos asistencias, Messi llegó a 18 goles y 12 pases para anotación en la temporada. La cifra de 30 contribuciones lo colocó nuevamente en un territorio que ningún otro jugador de la MLS había alcanzado en tres campañas distintas.

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El registro adquiere todavía más peso por el momento en que llegó. Después de sus cuatro goles ante Montreal trepó a cima en la lucha por el campeonato de goleo en la MLS.

Un récord que refuerza su candidatura al MVP

La constancia es quizá el elemento más llamativo de la producción de Messi en la MLS. No se trata únicamente de una temporada excepcional: el argentino ha conseguido mantener cifras extraordinarias durante varios años y ahora suma un nuevo argumento para pelear por el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso.

Messi ganó el MVP en 2024 y 2025, y su rendimiento en 2026 lo mantiene entre los principales candidatos para conseguir el reconocimiento por tercer año consecutivo. Su capacidad para aparecer como goleador, asistente o creador de juego explica buena parte de la influencia que mantiene sobre el ataque de Inter Miami.

Además, el récord llega mientras Miami encara la parte decisiva de la temporada regular. El equipo necesita convertir la producción ofensiva de Messi y sus compañeros en resultados que le permitan llegar con fuerza a los playoffs.

A sus 39 años, el argentino continúa encontrando nuevas formas de ampliar su legado en Estados Unidos. Esta vez no necesitó marcar para dejar otra página histórica: dos asistencias fueron suficientes para convertirse en el primer jugador de la MLS con 30 contribuciones de gol en tres temporadas diferentes.

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