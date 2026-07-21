Comprar entradas para ver la MLS en EE.UU.: la guía en español

Conoce dónde adquirir boletos oficiales, cuánto cuestan, cómo ahorrar y qué debes saber antes de asistir a un partido de la MLS

Hay que tener cuidado con la reventa en la MLS / Shaun Clark / Getty Images via AFP

Comprar entradas para ver la MLS en EE.UU. es un proceso sencillo, pero también puede llegar a ser confuso para quienes asisten por primera vez o buscan las mejores ofertas. La mayoría de los boletos se venden de forma digital y existen tanto plataformas oficiales como sitios de reventa con garantías que permiten encontrar asientos para cualquier partido de la temporada.

La primera opción siempre debe ser Ticketmaster, el socio oficial de la Major League Soccer para la mayoría de los clubes. Desde su sitio web o aplicación es posible buscar partidos por equipo, ciudad o fecha, consultar el mapa del estadio, elegir los asientos y recibir las entradas directamente en el teléfono móvil. Algunos equipos utilizan plataformas diferentes, como AXS, pero la información oficial de cada club indica dónde realizar la compra.

Quienes buscan comparar precios también pueden recurrir a plataformas como SeatPick, que cuenta con interfaz en español y reúne ofertas de distintos vendedores. Si el partido está agotado, alternativas como SeatGeek, StubHub, Viagogo o LiveFootballTickets permiten acceder a boletos de reventa con sistemas de verificación y protección para el comprador.

Cómo comprar entradas para la MLS paso a paso

El proceso es prácticamente igual en todas las plataformas. Primero debes seleccionar el equipo o partido que deseas ver, elegir la zona del estadio y la cantidad de boletos. Después podrás revisar el precio final, seleccionar el método de pago, que suele incluir tarjetas bancarias, PayPal o Venmo, y completar la compra. Una vez confirmadas, las entradas aparecerán en la aplicación o en la billetera digital del celular para ingresar al estadio mediante un código QR.

Uno de los aspectos más importantes es elegir el momento adecuado para comprar. En partidos de baja demanda, los precios de reventa pueden disminuir una o dos semanas antes del encuentro o incluso el mismo día. En cambio, los duelos más esperados, como los clásicos, los Playoffs, la Leagues Cup o los partidos del Inter Miami y otros equipos con grandes figuras, suelen incrementar considerablemente su precio conforme se acerca la fecha.

En términos generales, las entradas para la temporada regular tienen un precio promedio de entre 45 y 50 dólares, aunque la cifra cambia según el rival, la ubicación de los asientos y la demanda. Para encuentros de alta expectativa, los boletos pueden superar fácilmente los 300 dólares, especialmente en instancias decisivas o cuando participan algunas de las principales estrellas de la liga.

Consejos para asistir por primera vez a un partido de la MLS

Antes de acudir al estadio, verifica que tus boletos estén descargados en Apple Wallet o Google Wallet, ya que la mayoría de los recintos utilizan exclusivamente entradas digitales. También es recomendable llegar entre 45 y 60 minutos antes del inicio del partido, revisar las políticas sobre mochilas y bolsos, y llevar una identificación oficial para evitar contratiempos en el acceso.

Si compras por internet, prioriza siempre plataformas oficiales o servicios de reventa con garantía para evitar fraudes. Además, muchas de estas páginas ofrecen soporte en español o permiten cambiar el idioma desde su configuración, lo que facilita el proceso para la comunidad hispana que desea disfrutar de un partido de la MLS en EE.UU.

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