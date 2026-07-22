Qué esperar del debut de Antoine Griezmann con Orlando City en la MLS

El campeón del mundo inicia una nueva etapa con Orlando City en un partido que puede marcar el rumbo del club en la MLS

Griezmann presentado con el Orlando City | Alex Menéndez | GETTY IMAGES VIA AFP

El esperado debut de Antoine Griezmann con Orlando City finalmente está por llegar para el deleite de los aficionados a la MLS que esperan seguir viendo fútbol de alto nivel luego de la final del Mundial entre España y Argentina.

El campeón del mundo con Francia disputaría su primer partido oficial en la MLS cuando su equipo visite al San Jose Earthquakes, en un encuentro que genera enorme expectativa por el impacto que puede tener el atacante francés en una franquicia necesitada de resultados.

Más allá del atractivo mediático, el estreno representa una prueba para un equipo que busca acercarse a los puestos de playoffs y que ha apostado por la experiencia de una de las figuras más completas del fútbol europeo para cambiar el rumbo de su temporada.

La llegada de Griezmann no responde únicamente a una estrategia comercial. Orlando City incorporó al histórico delantero del Atlético de Madrid con la intención de convertirlo en el eje futbolístico de un proyecto que atraviesa un momento complicado y necesita resultados inmediatos.

Un estreno que llega con señales positivas

Si bien este será su primer compromiso oficial en la MLS, el francés ya dejó buenas sensaciones durante los partidos de preparación disputados durante el receso.

En su primer amistoso con la camiseta morada anotó un gol, repartió una asistencia y participó durante poco más de una hora en la goleada sobre Tampa Bay Rowdies. Posteriormente volvió a marcar en un segundo ensayo, confirmando que llega con ritmo competitivo después de finalizar la temporada con el Atlético de Madrid.

El estreno oficial será este 22 de julio en PayPal Park, frente a San Jose Earthquakes. El encuentro marcará el regreso de la MLS tras la pausa provocada por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tendrá una atención especial por coincidir con el debut de otras figuras internacionales que también aterrizaron recientemente en la liga.

Sin embargo, el reto deportivo es considerable. Orlando City ocupa el decimotercer lugar de la Conferencia Este, se encuentra a cuatro puntos de la zona de clasificación y presenta el peor registro defensivo de toda la liga, con 44 goles recibidos y una diferencia de goles de -21.

El papel que podría desempeñar Griezmann desde el primer minuto

Quienes esperan únicamente goles del francés probablemente descubrirán una versión distinta del futbolista.

Martín Perelman pretende aprovechar la versatilidad que convirtió a Griezmann en una figura del fútbol europeo. En lugar de permanecer fijo como centrodelantero, el campeón del mundo tendrá libertad para retroceder algunos metros, participar en la construcción del juego y conectar el mediocampo con el ataque.

Esa capacidad para asociarse y administrar la posesión puede ayudar a un equipo que ha sufrido constantemente cuando pierde el balón.

Además, el francés contará con socios que pueden potenciar sus cualidades. Martín Ojeda aportará creatividad entre líneas, Marco Pašalić ofrecerá profundidad por las bandas y Daryl Dike actuará como referencia ofensiva para abrir espacios que permitan la llegada de Griezmann desde la segunda línea.

Sobre el papel, Orlando contará con un ataque mucho más equilibrado que el mostrado durante la primera mitad de la campaña.

El debut también servirá como preparación para un calendario exigente. Apenas unos días después llegará la Leagues Cup, torneo que representa uno de los grandes objetivos del club y que entrega boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf.

La experiencia internacional del francés puede convertirse en un factor decisivo en partidos de eliminación directa.

Más que un estreno individual, el partido frente a San Jose puede convertirse en el primer paso para redefinir la identidad de Orlando City.

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