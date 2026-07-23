Lo más destacado del debut de Antoine Griezmann con Orlando City en la MLS

El francés brilló en su estreno con Orlando City y dejó señales de que puede cambiar el rumbo del equipo en la MLS

Antoine Griezmann Debutó En La Mls | Brandon Vallance | GETTY IMAGES vía AFP

El debut tan esperado de Antoine Griezmann con Orlando City dejó mucho más que un gol. En su primera aparición oficial en la MLS que vuelve a la competencia después del Mundial, el campeón del mundo con Francia fue una de las grandes figuras de la goleada 4-0 sobre San Jose Earthquakes.

Con ello demostró que su influencia va mucho más allá de las estadísticas. Su movilidad, capacidad para asociarse, compromiso defensivo y liderazgo futbolístico transformaron el funcionamiento del conjunto de Florida, que consiguió una victoria clave para acercarse a los puestos de playoffs.

Si existían dudas sobre el impacto inmediato que podía tener Antoine Griezmann en el fútbol estadounidense, el estreno en PayPal Park comenzó a disiparlas desde el primer minuto.

La actuación del francés también confirmó que Orlando City no fichó únicamente a un goleador. Incorporó a un futbolista capaz de ordenar el ataque, elevar el nivel colectivo y ofrecer soluciones en distintas zonas del campo, algo que el equipo había extrañado durante la primera mitad de la temporada.

Un gol, una exhibición táctica y una goleada contundente

Aunque el marcador terminó reflejando un cómodo 4-0, el aporte de Griezmann fue mucho más profundo que su anotación.

Martín Perelman le otorgó libertad para moverse entre líneas, abandonar constantemente la posición de delantero y convertirse en el enlace entre el mediocampo y el ataque. Esa movilidad abrió espacios para jugadores como Iván Angulo y Braian Ojeda, quienes aprovecharon los desajustes defensivos provocados por la presencia del francés.

Su momento más brillante llegó apenas iniciada la segunda mitad. Después de una recuperación de Justin Ellis, Griezmann recibió dentro del área, dejó atrás la marca de varios defensores con un rápido movimiento hacia su perfil izquierdo y definió con precisión para marcar el tercer gol del encuentro, el primero de su carrera en la MLS.

Además, esa anotación representó el gol número 300 de su trayectoria en competiciones de clubes.

La goleada terminó consolidándose gracias a una actuación colectiva sobresaliente, pero el francés fue el futbolista que marcó el ritmo ofensivo durante los 90 minutos.

Los números confirman el impacto inmediato del francés

Las estadísticas ayudan a entender por qué Griezmann fue uno de los protagonistas de la jornada.

Disputó el partido completo, marcó un gol, completó 45 de 54 pases para un 83 % de efectividad, generó cinco oportunidades de gol, produjo dos ocasiones claras, realizó tres remates, recuperó siete balones en campo rival y recibió una calificación de 8.9, una de las más altas del encuentro.

Más allá de los números ofensivos, destacó por su compromiso defensivo.

Participó activamente en la presión alta, colaboró en la recuperación del balón y facilitó que Orlando mantuviera su portería en cero frente a San Jose por primera vez desde 2019. Ese trabajo silencioso terminó siendo tan importante como su gol.

La victoria también tuvo consecuencias importantes en la clasificación. Orlando City escaló del decimotercer al décimo lugar de la Conferencia Este y quedó a solo dos puntos de la zona de comodines rumbo a los playoffs.

La sociedad que comenzó a construir Griezmann con el joven Justin Ellis, autor de dos asistencias, aparece como otro motivo para el optimismo de cara a la segunda mitad de la temporada.

El estreno del francés dejó una conclusión clara: Orlando City encontró mucho más que una estrella mediática. Encontró a un futbolista capaz de mejorar el funcionamiento colectivo desde el primer partido.

Si mantiene este nivel y el equipo conserva la intensidad mostrada en San José, la llegada de Griezmann puede convertirse en el punto de inflexión que necesitaba la franquicia para volver a competir entre los protagonistas de la MLS.

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