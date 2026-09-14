Noche latina en tu estadio: qué equipos de la MLB celebran la Herencia Hispana y cuándo

MLB celebrará la Herencia Hispana 2026 con conciertos, jerseys, actividades familiares y homenajes a las comunidades latinas.

La MLB rinde honores a la herencia hispana | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada regular de MLB entra en su tramo final y varios equipos preparan actividades especiales por el Mes de la Herencia Hispana 2026, que se conmemora del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos. En los estadios habrá jerseys de edición limitada, regalos para los asistentes, conciertos, fiestas previas a los juegos y espacios dedicados a comunidades latinas específicas.

Chicago, Houston, San Diego, Miami, Los Ángeles y otras ciudades con una amplia presencia hispana incluirán celebraciones durante septiembre. La agenda cambia de estadio a estadio, con clubes que combinarán promociones de boletos, música en vivo, experiencias familiares y campañas con impacto comunitario.

¡Fiesta hispana en el Busch Stadium! ¡Celebremos nuestra cultura! pic.twitter.com/WtA46AVzPw — MLB Español (@mlbespanol) September 13, 2026

Los fanáticos que quieran asistir deben revisar los detalles de cada promoción antes de comprar entradas. Algunos artículos estarán incluidos únicamente en paquetes especiales, mientras que otros se entregarán por orden de llegada o hasta agotar existencias. La mayor parte de las actividades se desarrollará entre el 15 y el 27 de septiembre, en medio de las últimas series de la temporada regular.

Fechas de Mes de la Herencia Hispana 2026 en MLB

Chicago Cubs (15 de septiembre)

Los Cubs celebrarán la Herencia Hispana y Latina el martes 15 de septiembre en Wrigley Field. El equipo tendrá un jersey de edición limitada como parte de la jornada y el artículo estará disponible por orden de llegada. Una parte de lo recaudado se destinará a La Casa Norte, organización de Chicago que trabaja con jóvenes y familias en situación de calle.

Los Angeles Dodgers (19 de septiembre)

Los Dodgers concentrarán su celebración principal del Hispanic Heritage Month 2026 en La Gran Fiesta Viva Los Dodgers, que se realizará el sábado 19 de septiembre en Dodger Stadium. El evento está pensado como una jornada especial para la comunidad hispana de Los Ángeles, con una programación que busca reunir a familias, aficionados y seguidores del béisbol alrededor de la cultura latina.

Ese día, el estadio abrirá sus puertas con actividades previas al juego para crear un ambiente de fiesta. La programación incluirá música en vivo, presentaciones culturales y espacios dedicados al entretenimiento familiar dentro del complejo del Dodger Stadium. La organización del club ha diseñado la fecha como un punto de encuentro para la afición latina, con énfasis en la convivencia y en la celebración de las raíces de la comunidad.

Houston Astros (18 al 20 de septiembre)

Los Astros organizarán su Fin de Semana de Herencia Hispana del viernes 18 al domingo 20 de septiembre en Daikin Park, en una serie ante los Atlanta Braves. La programación incluirá una toalla con el mensaje “Viva Los Astros”, una gorra de Herencia Hispana y actividades pensadas para familias.

El domingo 20, los niños podrán correr las bases al terminar el juego. La serie le dará a la afición de Houston tres días en los que el foco estará en la herencia hispana del equipo..

Chicago White Sox (25 de septiembre)

Los White Sox realizarán su Hispanic Heritage Night el viernes 25 de septiembre en Rate Field. La actividad formará parte del cierre de la temporada regular del club y será una de las últimas oportunidades de ver al equipo en casa durante 2026.

Cada boleto permitirá a los fanáticos recibir una camiseta de edición limitada alusiva al mes de la herencia hispana.

Miami Marlins (25 al 26 de septiembre)

Los Marlins dedicarán su celebración del viernes 25 al sábado 26 de septiembre a la Herencia Nicaragüense en loanDepot park. El club no presentará la actividad como una noche latina general, sino como una jornada enfocada específicamente en la comunidad nicaragüense.

Habrá un jersey exclusivo incluido con un paquete especial de boleto. Por eso, quienes quieran recibir la prenda deben revisar que seleccionen la promoción correspondiente al momento de comprar su entrada. La propuesta de Miami sigue una línea que busca destacar comunidades y países de origen dentro de la afición latina del sur de Florida.

San Diego Padres (25 al 27 de septiembre)

Los Padres tendrán una de las agendas más completas del mes. Su Fin de Semana de Herencia Hispana se realizará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Petco Park, durante la serie frente a los Arizona Diamondbacks.

La programación contará con Fiesta en el Parque antes de los juegos, además de una subasta benéfica de jerseys usados en partido mediante la iniciativa Shirts Off Their Backs. El domingo 27, Los Tucanes de Tijuana ofrecerán un concierto después del juego.

La presencia de la agrupación mexicana coloca a San Diego entre los equipos con una oferta más amplia para la fecha, con actividades que incluyen béisbol, entretenimiento posterior a los juegos.

Qué deben revisar los fanáticos antes de asistir

La programación de MLB durante el Mes de la Herencia Hispana 2026 ofrecerá opciones para todos los públicos. Habrá actividades familiares en Houston, promociones solidarias en Chicago, una celebración dedicada a Nicaragua en Miami y un concierto de Los Tucanes de Tijuana en San Diego. El Mes de la Herencia Hispana permite reconocer el aporte tan importante que hacen los latinos en las Grandes Ligas, desde el terreno de juego hasta la afición que llena los estadios y da vida a estas celebraciones.

Antes de definir el plan, los asistentes deben revisar si cada promoción está incluida en la entrada regular o si exige un paquete especial. Ese detalle es clave en el caso del jersey de Herencia Nicaragüense de los Marlins. También conviene confirmar las condiciones de entrega de los artículos, ya que el jersey de los Cubs se ofrecerá por orden de llegada.

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