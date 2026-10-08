¿Otro mexicano en los Colchoneros? Johan Vásquez despierta interés del Atlético de Madrid

El defensa del Genoa está en la mira de la directiva rojiblanca, aunque el conjunto español no tiene urgencia en la zaga

El capitán mexicano podría dar el salto a un grande | Imago7

El futbol mexicano podría tener a otro representante en LaLiga de España. Johan Vásquez, defensa central de la selección mexicana y actual capitán del Genoa, despertó el interés del Atlético de Madrid, equipo que sigue sus actuaciones en la Serie A y lo considera una alternativa para reforzar su plantilla en el futuro.

De acuerdo con información del diario español AS, Mateu Alemany, director deportivo del conjunto colchonero, tiene al futbolista de 27 años entre sus opciones para fortalecer la defensa. Aunque todavía no existe una oferta formal, el seguimiento del Atlético coloca nuevamente al mexicano entre los nombres que podrían protagonizar el mercado europeo.

La posibilidad de dar el salto a España aparece después de varias temporadas en las que Vásquez se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del Genoa. Su regularidad, experiencia en el futbol italiano y capacidad para desempeñarse como central zurdo lo mantienen en el radar de clubes que buscan alternativas para su línea defensiva.

Atlético de Madrid sigue a Johan Vásquez, pero todavía no presenta una oferta

El interés del Atlético de Madrid no significa que exista una negociación en marcha. Por ahora, el club dirigido por Diego Pablo Simeone analiza distintas opciones para futuros movimientos, sin que se contemple una incorporación inmediata del mexicano. Tampoco se tiene prevista una oferta durante el mercado de invierno.

La competencia por un lugar en la defensa rojiblanca sería uno de los principales desafíos para Vásquez. Simeone cuenta actualmente con Marc Pubill, Robin Le Normand, Cristian ‘Cuti’ Romero y Dávid Hancko, futbolistas que forman parte de las alternativas del entrenador argentino. Por esa razón, la directiva no tiene urgencia por incorporar a otro central, aunque continúa con el seguimiento de posibles refuerzos.

El Atlético tampoco es el primer equipo europeo que muestra interés por el seleccionado mexicano. Durante el anterior mercado de verano, la Roma estuvo cerca de conseguir su incorporación, mientras que Juventus y Eintracht Frankfurt también aparecieron entre los clubes atentos a su situación. Sin embargo, el Genoa decidió conservar a su capitán y evitó su salida.

La permanencia del defensa respondió a la importancia que tiene dentro del conjunto italiano. Vásquez es titular habitual y uno de los referentes del vestidor, una condición que ha reforzado su presencia en el futbol europeo. En el arranque de la temporada 2026-27 ha disputado seis encuentros de la Serie A y registra dos goles, números que acompañan su aportación defensiva.

¿Cuánto cuesta Johan Vásquez y qué necesita para salir del Genoa?

Uno de los aspectos que podrían facilitar una futura negociación es la situación contractual del mexicano. Johan Vásquez renovó con el Genoa en septiembre de 2025 y su vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Esto significa que, al finalizar la presente temporada, únicamente le restará un año de contrato, circunstancia que podría modificar las condiciones para negociar su traspaso.

En cuanto al aspecto económico, el defensa tiene una valoración de mercado aproximada de 14 millones de euros, según Transfermarkt. Esta cantidad representa una referencia sobre su cotización, pero no constituye una cláusula de rescisión ni un precio establecido por el Genoa. Cualquier operación dependería de las condiciones que acuerden ambas instituciones.

Otro factor que podría influir en su futuro es la situación deportiva de su equipo. El Genoa ocupa la penúltima posición de la Serie A y enfrenta una temporada complicada en su lucha por conservar la categoría. En caso de consumarse un descenso, las posibilidades de que el mexicano busque otro destino podrían aumentar, especialmente ante el interés de clubes que compiten por objetivos distintos.

Vásquez llegó al futbol italiano en 2021 después de su paso por Pumas de la UNAM. Desde entonces, ha desarrollado su carrera entre el Genoa y una etapa a préstamo con el Cremonese. Su crecimiento le permitió pasar de ser una incorporación del equipo genovés a convertirse en capitán y uno de los jugadores con mayor responsabilidad dentro de la plantilla.

Por ahora, el futuro del seleccionado mexicano permanece ligado al Genoa y no hay un acuerdo para su llegada al Atlético de Madrid. Sin embargo, el seguimiento de la directiva española abre una posibilidad para el siguiente mercado de verano, cuando su situación contractual y el desempeño del conjunto italiano podrían resultar determinantes para definir el próximo paso de su carrera.