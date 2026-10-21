Los 31 mexicanos que han disputado la Champions League: de Hugo Sánchez a Obed Vargas

El mediocampista ingresó al minuto 78 ante Stuttgart y puso fin a casi cinco meses sin actividad oficial con el Atlético de Madrid

Vargas se convirtió en el mexicano más reciente en jugar la Champions. Claro Sports

La espera terminó para Obed Vargas, quien este martes 20 de octubre disputó sus primeros minutos en la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano ingresó al minuto 78 en el empate 1-1 ante Stuttgart, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga, y consiguió así uno de los principales objetivos de su primera etapa en el futbol europeo.

El ingreso de Vargas ocurrió en un momento complicado para el conjunto de Diego Simeone. Morten Hjulmand había sido expulsado al minuto 64, por lo que el Atlético afrontó los últimos minutos con 10 jugadores y tuvo que modificar su estructura para proteger el empate. El mexicano entró en sustitución de Julián Álvarez y se incorporó al mediocampo dentro de un esquema 5-3-1.

Para Vargas, además, significó el regreso a la actividad después de casi cinco meses sin disputar un partido oficial con el primer equipo rojiblanco, luego de ver minutos en el duelo ante el Valencia de la jornada 34 de LaLiga de España el 2 de mayo de 2026 en el que fue titular y sumó 61′ minutos de juego.

El resultado terminó 1-1 después de que Jamie Leweling adelantara al Stuttgart al minuto 36 y Julián Álvarez empatara al 47. Con este partido, Atlético de Madrid sumó un punto en Alemania y Vargas se convirtió en el mexicano número 31 en registrar minutos en el recuento histórico de la Champions League, después de que Álvaro Fidalgo se incorporara a la lista el pasado 8 de septiembre con el Real Betis.

¿Cómo fue el debut de Obed Vargas en la Champions League?

Simeone recurrió a Vargas cuando el partido había cambiado por completo. El Atlético había encontrado el empate con Álvarez, pero la expulsión de Hjulmand obligó al entrenador argentino a priorizar el equilibrio y la recuperación de espacios. Vargas tuvo la responsabilidad de incorporarse al mediocampo en una fase en la que el Stuttgart tenía la iniciativa y buscaba aprovechar la superioridad numérica.

El mexicano no tuvo tiempo para generar una acción ofensiva determinante. En los minutos que tuvo sobre la cancha buscó participar en el mediocampo, pidió el balón y colaboró con el equipo mientras Stuttgart presionaba en busca del segundo gol. Su actuación dejó algunos números destacados pese al poco tiempo disponible. De acuerdo con las estadísticas tras el encuentro, disputó 12 minutos, completó el 100% de sus pases, recorrió 2.14 kilómetros y alcanzó una velocidad máxima de 33.72 kilómetros por hora, además de no cometer faltas. El equipo terminó replegado durante los últimos minutos y resistió las aproximaciones de los locales para conservar el empate.

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¿Cuántos mexicanos han disputado la Champions League?

Con el ingreso de Obed Vargas, 31 futbolistas con nacionalidad mexicana han registrado minutos en la máxima competencia europea. El anterior a la lista en incorporarse había sido Álvaro Fidalgo, quien debutó con el Real Betis ante Lille el 8 de septiembre.

La lista reúne a varias generaciones de futbolistas mexicanos que han participado con clubes de España, Inglaterra, Alemania, Portugal, Países Bajos, Italia, Grecia y Francia. Entre ellos destacan Héctor Herrera, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Rafael Márquez, quienes encabezan el registro de apariciones con 52, 46 y 45 partidos, respectivamente, según los datos de Transfermarkt.

Los 31 mexicanos que han disputado la Champions League

Obed Vargas se convirtió en el mexicano número 31. Claro Sports

La historia cronológica de los futbolistas mexicanos en la máxima competición europea comenzó bajo el antiguo formato de la Copa de Europa, antecesora de la actual Champions League. El 17 de septiembre de 1986, Hugo Sánchez disputó su primer partido con el Real Madrid ante el Young Boys, en un encuentro que terminó con derrota 1-0 para el conjunto español. El delantero mexicano marcó en el partido de vuelta, el 1 de octubre, durante la victoria 5-0 del Madrid.

Tuvieron que pasar 14 años para el siguiente debut mexicano, protagonizado por Rafael Márquez con el Mónaco el 12 de septiembre de 2000, en la derrota 3-2 ante Galatasaray. El defensa michoacano disputó los 90 minutos y comenzó así una trayectoria europea que posteriormente lo llevaría al Barcelona, donde se convirtió en el primer mexicano en ganar la Champions League.

La siguiente generación comenzó a aparecer poco después. Sergio Almaguer se estrenó en 2002 con el Galatasaray, mientras que Nery Castillo lo hizo en 2003 con el Olympiacos. Después llegaron Carlos Salcido y Francisco “Kikín” Fonseca en 2006, antes de que Pável Pardo, Ricardo Osorio y Giovani dos Santos coincidieran en la misma jornada del 19 de septiembre de 2007. Pardo y Osorio fueron titulares con el Stuttgart ante Rangers, mientras Giovani ingresó como suplente en el triunfo 3-0 del Barcelona sobre Lyon. UEFA registra a los dos mexicanos del Stuttgart como titulares y a Giovani como sustituto de Xavi Hernández.

La década de 2010 trajo la llegada de una nueva generación de referentes. Javier ‘Chicharito’ Hernández debutó con Manchester United el 14 de septiembre de 2010, como titular ante Rangers y con participación durante los 90 minutos. Posteriormente aparecieron Héctor Herrera en 2013, Raúl Jiménez en 2014 y la dupla mexicana del Porto formada por Jesús ‘Tecatito’ Corona y Miguel Layún en 2015. En el caso de Corona y Layún, ambos participaron en el partido que Porto empató 2-2 ante Dynamo Kyiv el 16 de septiembre de 2015; Layún fue titular y Corona ingresó en el segundo tiempo.

A esa generación se sumaron Hirving ‘Chucky’ Lozano en 2018 y Edson Álvarez en 2019. Lozano comenzó su recorrido en la Champions con el PSV Eindhoven ante Barcelona el 18 de septiembre de 2018, mientras que Álvarez hizo lo propio un año después con el Ajax frente al Lille. El mexicano, además, marcó un gol en su debut, un hecho que el propio Ajax destacó como la primera anotación de un mexicano en su estreno en la competición.

La etapa más reciente comenzó con Santiago Giménez el 25 de octubre de 2023, cuando el delantero marcó un doblete en la victoria 3-1 del Feyenoord sobre la Lazio. UEFA registró aquella actuación como una de las principales historias de la tercera jornada de la competición.

La nueva generación continuó con Rodrigo Huescas, quien disputó su primer partido de Champions el 20 de agosto de 2025, con el FC Copenhagen ante Basel durante la fase de clasificación. Posteriormente llegaron Álvaro Fidalgo, quien debutó con el Real Betis el 8 de septiembre de 2026, y Obed Vargas, quien se estrenó con el Atlético de Madrid en octubre de 2026. Con su aparición, Vargas se convirtió en el mexicano número 31 en disputar la competición.

Héctor Herrera encabeza el historial mexicano en Champions

Héctor Herrera es el mexicano con más apariciones en la competición, con 52 partidos, seguido por Javier Hernández con 46 y Rafael Márquez con 45. Jesús ‘Tecatito’ Corona aparece también entre los principales representantes mexicanos, con 41 encuentros según el recuento de UEFA.

Rafael Márquez conserva además una distinción particular dentro de la historia mexicana en el torneo: conquistó la Champions League en dos ocasiones con Barcelona, en 2006 y 2009. Jonathan dos Santos también formó parte del Barcelona campeón de 2011 y disputó minutos durante aquella edición.

¿Qué mexicanos han estado en clubes de Champions pero no han debutado?

La lista de futbolistas mexicanos relacionados con la Champions es más amplia si se consideran quienes estuvieron vinculados o registrados con clubes participantes, pero nunca sumaron minutos. Antes del estreno de Vargas, seis casos se destacan: Alan Pulido con Olympiacos, Rogelio Funes Mori con Benfica, Eugenio Pizzuto con Lille, Álex Padilla con Athletic Club, Stéphano Carrillo con Feyenoord y el propio Obed con Atlético de Madrid. La diferencia entre estar registrado o convocado y realmente jugar un partido es la que determina la inclusión en el listado de 31.

Para Obed Vargas, la noche en Stuttgart representa el comienzo de una nueva etapa. El mexicano ya tiene sus primeros minutos en Champions League, su nombre quedó inscrito junto al de 30 compatriotas que lo precedieron y ahora buscará que esta primera aparición con el Atlético de Madrid sea el punto de partida para conseguir más oportunidades bajo las órdenes de Diego Simeone.