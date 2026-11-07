San Luis vs FC Juárez en vivo: sE REANUDAN LAS ACCIONES EN EL aLFONSO lASTRAS

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San Luis Vs Fc Juárez, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará este viernes 6 de noviembre con el partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez en el Estadio Libertad Financiera. Los potosinos necesitan sumar para mantener la vela encendida en la pelea por un lugar en la Liguilla, mientras los Bravos intentarán aprovechar su momento para salir del último lugar de la clasificación.

San Luis llega después de perder 1-0 ante Atlas, resultado que terminó con una racha de tres partidos sin derrota, en la que había conseguido dos triunfos y un empate. Con 19 puntos, el conjunto potosino ocupa el lugar 13 y se encuentra a tres unidades de Santos, que actualmente está en el octavo puesto.

Del otro lado, FC Juárez consiguió apenas su segunda victoria del torneo al derrotar 3-1 a Querétaro. Los goles fueron obra de Estupiñán, Souza y Rodríguez, resultado que terminó con una racha de cinco partidos sin ganar. Los fronterizos continúan en el último lugar con ocho puntos, dos menos que Necaxa.

No te pierdas las acciones del encuentro entre San Luis y el FC Juárez, dentro de la fecha 16 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

Alineaciones San Luis vs FC Juárez, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estos son los hombres elegidos por Diego Mejía y Gustavo Lema para encarar el partido de la fecha 16 en la cancha del Alfonso Lastras.

Atlético de San Luis: Manuel Lajud; Robson Alves de Barros, Aldo Cruz, Eduardo Águila; Benjamín Galdames, Sebastián Salles-Lamonge, Óscar Macías, David Rodríguez; Anderson Duarte, Rafael Llorente y Felipe Mora.

FC Juárez: Sebastián Jurado; Gilberto Sepúlveda, Éder López, Daniel Piña; Francisco Nevárez, Denzell García, Guilherme Castilho, Madson de Souza Silva; Rodrigo Dourado, Leonardo Rodríguez y Óscar Estupiñán.

¿A qué hora juega San Luis vs FC Juárez y dónde ver hoy 6 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?

El partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez se disputará este viernes 6 de noviembre en el Estadio Libertad Financiera, en San Luis Potosí.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión por televisión estará disponible a través de ESPN, mientras que el partido podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ Premium y ViX Premium.

Antecedentes San Luis vs FC Juárez, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

San Luis perdió 1-0 ante Atlas después de tres partidos sin derrota, mientras que FC Juárez consiguió una victoria por 3-1 sobre Querétaro para cortar una racha de cinco encuentros sin ganar.

Ambos equipos se han enfrentado 20 veces en los últimos años, con ventaja para los Bravos. El conjunto fronterizo suma 11 victorias, mientras que San Luis registra seis triunfos y se han producido tres empates.

Los últimos 10 enfrentamientos muestran también una tendencia favorable para Juárez, que ganó seis de esos partidos, por tres victorias de San Luis y un empate. El antecedente más reciente ocurrió el 26 de abril de 2026, cuando FC Juárez se impuso 2-1 como local.

Últimos 10 enfrentamientos

26/04/2026: FC Juárez 2-1 Atlético San Luis

01/11/2025: Atlético San Luis 1-2 FC Juárez

08/03/2025: Atlético San Luis 1-0 FC Juárez

28/10/2024: FC Juárez 2-4 Atlético San Luis

08/04/2024: Atlético San Luis 2-3 FC Juárez

26/10/2023: FC Juárez 3-2 Atlético San Luis

14/04/2023: Atlético San Luis 2-0 FC Juárez

04/08/2022: FC Juárez 1-1 Atlético San Luis

21/01/2022: Atlético San Luis 0-1 FC Juárez

22/09/2021: FC Juárez 1-0 Atlético San Luis

El historial reciente coloca a FC Juárez con ventaja en los enfrentamientos directos, aunque San Luis consiguió imponerse en dos de sus tres partidos más recientes como local ante los Bravos.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios colocan a Atlético de San Luis como favorito para conseguir los tres puntos en casa. La victoria del conjunto potosino aparece con una cuota de -192, mientras que el empate está en +295.

Por su parte, un triunfo de FC Juárez paga +375, de acuerdo con las cuotas proporcionadas para este encuentro. Los momios pueden cambiar antes y durante el partido.

El resultado tendrá consecuencias distintas para ambos equipos. San Luis necesita aprovechar la localía para mantenerse en la pelea por los ocho primeros lugares, mientras Juárez intentará sumar por segunda jornada consecutiva y acercarse a Necaxa en la parte baja de la clasificación. La Liguilla ya no es tema de ellos.

Después de este encuentro, Atlético de San Luis visitará al Puebla el 20 de noviembre, mientras que FC Juárez recibirá al Atlas en la misma fecha.