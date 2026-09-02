Benji Flowers, la joya que Lillini le quitó a Estados Unidos y que ya mira hacia el Chelsea

El mexicoamericano de 15 años ya hizo historia con FC Dallas y recibió su primera convocatoria con la selección mexicana sub-16

Benji Flowers Fue Convocado Por México | FC Dallas

Benji Flowers es una de las grandes promesas jóvenes que han aparecido en el fútbol estadounidense, pero ahora México busca asegurar el futuro internacional del delantero mexicoamericano.

A sus 15 años, el atacante del FC Dallas ya rompió récords de precocidad, tiene un precontrato con Chelsea que sigue de cerca a jugadores mexicoamericanos y acaba de recibir su primera convocatoria con la selección mexicana sub-16, un movimiento que vuelve a poner a Andrés Lillini en el centro de la captación de talento mexicano.

El caso de Flowers resulta particularmente atractivo porque su historia todavía está comenzando. Nació en Longview, Texas, creció en Forney y tiene raíces mexicanas por parte de su madre.

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Al mismo tiempo, ya tuvo participación con las selecciones juveniles de Estados Unidos que mira para el 2030, por lo que su futuro internacional todavía puede tomar distintos caminos. México, sin embargo, acaba de dar un paso importante.

De la academia del FC Dallas al radar de Chelsea

Flowers comenzó a jugar fútbol cuando tenía cuatro años. Sus padres buscaban una actividad para un niño lleno de energía y encontraron en este deporte algo que rápidamente se convirtió en su verdadera pasión.

A los 10 años llegó al Dallas Texans SC y apenas un año después fue descubierto por la academia del FC Dallas. Allí permaneció durante cuatro temporadas antes de comenzar a entrenar de manera habitual con North Texas SC, filial del club en la MLS NEXT Pro.

Su debut profesional llegó con apenas 14 años, 11 meses y siete días, durante un partido contra Houston Dynamo 2. Entró en los últimos minutos, pero aquella aparición fue suficiente para convertirse en el jugador más joven en disputar un partido profesional en la historia del FC Dallas.

Poco después volvió a hacer historia. Con 15 años se convirtió en el jugador más joven en firmar un contrato profesional con la institución texana, superando la marca que pertenecía a Bryan Reynolds desde 2016.

Su evolución también despertó el interés internacional. El FC Dallas alcanzó un acuerdo con Chelsea para que Flowers se incorpore al club inglés cuando cumpla 18 años. El convenio contempla una transferencia inicial de tres millones de dólares y puede aumentar hasta 10 millones mediante bonificaciones y otros complementos.

México entra en escena con una generación que quiere competir por Flowers

La convocatoria al representativo mexicano Sub-16 representa un nuevo capítulo para el atacante. Flowers formará parte del equipo dirigido por Yasser Corona en el Torneo Internacional de la Liga MX, donde México enfrentará a varios clubes juveniles de alto nivel.

El llamado tiene además un significado especial para Andrés Lillini, encargado de identificar talento mexicano alrededor del mundo. Flowers ya había sido invitado a concentraciones sub-15 de Estados Unidos y México, aunque hasta ahora únicamente había jugado partidos con el combinado estadounidense, con dos goles en tres encuentros.

La velocidad es una de sus principales virtudes. Flowers suele desempeñarse como extremo izquierdo o delantero y destaca cuando encara defensores en situaciones de uno contra uno. Su capacidad para acelerar, atacar espacios y comprometerse también en labores defensivas lo convierte en un prospecto particularmente completo para su edad.

Flowers, ya tiene referentes muy claros: Vinícius Junior y Kylian Mbappé. Admira especialmente su velocidad y valentía para enfrentar rivales con el balón.

El sueño del joven texano es enorme: algún día quiere ganar el Balón de Oro. Antes de pensar tan lejos, tendrá que resolver una decisión mucho más cercana: qué selección defenderá cuando llegue el momento de representar al fútbol absoluto. México acaba de mover sus piezas. Estados Unidos todavía tiene tiempo para responder.

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