Lamine Yamal hace historia: el récord con el que superó a Haaland y Mbappé

La joven estrella del Barcelona alcanzó una cifra histórica con apenas 19 años y acelera una trayectoria que ya lo coloca entre los grandes talentos del fútbol

Lamine Yamal tiene 19 años y parece que no hay quien lo frene / Lluis Gene / AFP

Lamine Yamal ya tiene un lugar propio en la historia del fútbol europeo. El delantero del Barcelona alcanzó los 50 goles oficiales con el primer equipo y lo hizo a una edad que le permitió romper una marca que hasta ahora pertenecía a dos de los grandes goleadores de su generación: Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El récord llegó este martes ante el Rayo Vallecano, en la tercera jornada de LaLiga. Yamal firmó un doblete en la victoria del Barça por 5-2: primero apareció en el minuto 21 con un espectacular disparo colocado a la escuadra y, en el 90, volvió a marcar para completar la goleada y alcanzar el medio centenar de tantos.

La cifra adquiere todavía mayor dimensión al repasar su velocidad de crecimiento. Yamal terminó la temporada 2023-2024 con siete goles, elevó su registro hasta los 18 en la campaña siguiente y alcanzó los 24 durante la 2025-2026. En apenas tres temporadas, pasó de ser una promesa surgida de La Masia a convertirse en uno de los principales referentes ofensivos del Barcelona y del balompié español y europeo.

📊 Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas en alcanzar los 5️⃣0️⃣ goles, superando los registros de Haaland y Mbappé pic.twitter.com/fJwUSBaXzG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2026

Su historia comenzó el 29 de abril de 2023, cuando debutó con el primer equipo ante el Betis con apenas 15 años. El primer gol llegó meses después, frente al Granada, cuando tenía 16. Ahora, con 19 años, un mes y 18 días, Yamal alcanzó los 50 y estableció una marca que pone en perspectiva su extraordinaria evolución.

El récord con el que Lamine Yamal dejó atrás a Haaland y Mbappé

Yamal se convirtió en el jugador más joven de las cinco grandes ligas europeas en llegar a los 50 goles. Haaland había alcanzado esa cifra con 19 años y 181 días, mientras que Mbappé lo consiguió cuando estaba cerca de cumplir los 20 años.

El dato no es menor. Ambos delanteros construyeron desde muy jóvenes carreras marcadas por sus registros goleadores, pero Yamal consiguió llegar al mismo número antes que ellos. El atacante azulgrana necesitó tres temporadas para completar el recorrido y lo hizo todavía siendo menor de 20 años.

La comparación con otras leyendas del Barcelona también resulta llamativa. Lionel Messi llegó a los 50 goles con el primer equipo a los 21 años, mientras que otros históricos como Neymar, Rivaldo y Samuel Eto’o necesitaron más tiempo para superar diferentes barreras goleadoras con el club. Yamal, por ahora, apenas está comenzando a construir su legado.

Más allá del número, lo relevante de este registro está en la edad y en la velocidad con la que Yamal está acumulando récords. La joven estrella ya fue el futbolista más joven en alcanzar las 50 apariciones con el Barcelona y ahora añade otro registro de precocidad a una carrera que, con 19 años, todavía tiene mucho margen para crecer.

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