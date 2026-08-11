Chelsea va por Vicente García, la joya mexicoamericana del LA Galaxy que apunta al fútbol europeo

Los Blues siguen su estrategia de captar talento joven en Estados Unidos y ahora apuntan al mexicoamericano del LA Galaxy como una promesa a largo plazo

La joya que quiere llevarse el Chelsea | @VinnyGarcia10

El Chelsea continúa explorando el mercado estadounidense en busca de jóvenes talentos y ahora tiene en la mira a una de las mayores promesas del LA Galaxy. De acuerdo con información de The Athletic, el conjunto inglés está cerca de cerrar un acuerdo por Vicente García, mediocampista de 16 años con raíces mexicanas que es considerado uno de los proyectos más interesantes de la cantera del club angelino.

El futbolista mexicoamericano representa una nueva apuesta del equipo londinense por detectar jugadores con gran potencial desde edades tempranas. La operación todavía debe completarse, pero Chelsea busca adelantarse a otros clubes y asegurar el futuro de un jugador que ya cuenta con experiencia en procesos internacionales juveniles.

García firmó en enero de 2025 su primer contrato como jugador formado en la cantera del LA Galaxy, cuando apenas tenía 14 años. Actualmente continúa con su desarrollo en el Ventura County FC, filial de la franquicia angelina que compite en la MLS Next Pro, donde busca dar los siguientes pasos en su formación profesional.

El mediocampista nació y creció dentro del entorno futbolístico estadounidense, aunque cuenta con origen mexicano, una condición que lo convierte en un talento seguido también dentro del panorama de Concacaf. Por ahora, García ha representado a Estados Unidos en categorías juveniles, donde recibió convocatorias con la selección sub 15.

El plan del Chelsea contempla que Vicente García continúe su proceso en Estados Unidos durante los próximos años. La intención es que se incorpore al primer equipo del LA Galaxy a comienzos de 2027 y, una vez que cumpla los 18 años, pueda realizar el salto al fútbol europeo para convertirse en nuevo jugador de los Blues.

La operación tendría un valor inicial cercano a los 3 millones de dólares, aproximadamente 2.6 millones de euros, además de diferentes variables que podrían aumentar la cifra final. Para Chelsea, la inversión representa una oportunidad de asegurar los derechos de una joven promesa antes de que su valor de mercado crezca.

La estrategia del club inglés con García no es nueva. Chelsea ha apostado recientemente por talentos jóvenes provenientes de Estados Unidos, como Benji Flowers, delantero de 15 años del FC Dallas, en una operación con características similares y con la intención de incorporarlo al equipo europeo cuando alcance la mayoría de edad.

El mercado estadounidense ya le ha dejado buenos resultados al conjunto londinense con casos como Gaga Slonina, fichado desde Chicago Fire en 2022 por cerca de 10 millones de dólares, y Caleb Wiley, adquirido desde Atlanta United en 2024 por alrededor de 11 millones. Ahora, con Vicente García, Chelsea busca repetir la fórmula de encontrar talento temprano y convertirlo en una futura figura del fútbol internacional.

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