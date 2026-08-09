Andrés Lillini destaca el trabajo detrás del boleto a los Juegos Olímpicos: “No podíamos quedarnos fuera”

Destacó que este logro es fruto de un proceso de dos años enfocado en dar continuidad a las nuevas generaciones. Además, reafirmó su compromiso competitivo para futuros torneos

Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Nacionales Menores Varoniles, destacó el trabajo acumulado detrás de la clasificación de México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, conseguida después del triunfo 2-1 sobre Canadá en las semifinales del Premundial Sub-20 de Concacaf. Para el directivo, el boleto es resultado de un proceso que comenzó hace casi dos años y que involucra a jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo.

“Estoy muy feliz por los jugadores, por los chicos que han hecho un gran esfuerzo y que vienen trabajando desde hace casi dos años en este proceso”, señaló Lillini. El dirigente también reconoció la presión que existía por alcanzar los dos objetivos del ciclo: clasificar al Mundial Sub-20 de 2027 y asegurar la presencia en los Juegos Olímpicos.

El exentrenador de Pumas explicó que la identidad del proyecto está basada en competir hasta el final y en mantener continuidad entre categorías. “Dimos un paso muy importante rumbo al Mundial Sub-20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028, porque esto permite darle continuidad a las generaciones para que sigan compitiendo a este nivel”, comentó.

Lillini también hizo un balance de los procesos recientes en selecciones menores. Recordó el campeonato centroamericano conseguido en 2023, la medalla de plata obtenida por el equipo dirigido por Eduardo Arce y el título de Concacaf de la Sub-15. “Lo que más me deja satisfecho es que los procesos se han vuelto estables y sólidos”, afirmó.

El directivo subrayó que los resultados no dependen únicamente de los futbolistas. “Contamos con entrenadores, auxiliares, entrenadores de porteros, preparadores físicos y psicólogos de primer nivel. Sin ese equipo, esto no se consigue”, declaró. También agradeció el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol y señaló que responder con resultados es parte de la responsabilidad del proyecto.

Pese a la clasificación conseguida, Lillini dejó claro que el trabajo continúa. “Soy competitivo por naturaleza. Ya estamos pensando en ganar mañana”, expresó respecto al duelo por el campeonato de la Concacaf ante Estados Unidos. El dirigente insistió en que los jugadores que logran diferenciarse son aquellos que mantienen la competencia diaria consigo mismos, con el rival y con sus compañeros: “Los que nunca dejan de competir son los que marcan épocas, los que trascienden. No podemos parar”, concluyó.

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