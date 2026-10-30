Canelo Álvarez vs Mbilli: hora y dónde ver en vivo la pelea desde Estados Unidos

El combate por el título supermediano del CMB tendrá una cartelera con tres peleas de campeonato y opciones de transmisión en español e inglés

‘Canelo’ busca conquistar el título ante Mbilli / Faydez Nureldine / AFP

La espera terminó para los aficionados al boxeo. Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring este sábado 31 de octubre para enfrentarse al invicto Christian Mbilli, en una pelea que tendrá en juego el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Los seguidores del boxeador mexicano en Estados Unidos podrán seguir la función desde casa a través de plataformas de streaming.

El combate estaba previsto originalmente para el 12 de septiembre, pero fue aplazado y reprogramado para Halloween. La nueva fecha le añade un ingrediente especial a la velada: una noche de boxeo de alto voltaje para cerrar octubre, con varios cinturones en disputa y representantes latinoamericanos en el cartel.

¿A qué hora empieza Canelo vs Mbilli y dónde verlo en Estados Unidos?

Para quienes viven en Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante DAZN Pay-Per-View (PPV), con un precio de 79.99 dólares, antes de impuestos. Una alternativa es contratar el nivel DAZN Ultimate, que incluye este evento sin pagar un cargo adicional por el PPV.

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Una ventaja para el público hispano es que sí habrá opción de narración en español. DAZN confirmó que el evento tendrá dos señales independientes, una en inglés y otra en español. En la aplicación, los usuarios deberán seleccionar la señal correspondiente a su idioma preferido.

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026

sábado 31 de octubre de 2026 Lugar: Riad, Arabia Saudita

Riad, Arabia Saudita Preliminares: 9:00 a.m. ET / 8:00 a.m. CT / 6:00 a.m. PT.

9:00 a.m. ET / 8:00 a.m. CT / 6:00 a.m. PT. Inicio de la transmisión PPV: 12:30 p.m. ET / 11:30 a.m. CT / 9:30 a.m. PT.

12:30 p.m. ET / 11:30 a.m. CT / 9:30 a.m. PT. Caminata al ring de Canelo y Mbilli: aproximadamente 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT.

aproximadamente 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT. Transmisión: DAZN PPV

DAZN PPV Opción de audio: inglés y español

¿Qué peleas tendrá la cartelera de Canelo vs Mbilli?

La función también tendrá otros nombres importantes del boxeo mexicano. Jaime Munguía se enfrentará al invicto Nikita Zon en una pelea por el campeonato supermediano de la AMB, mientras que Rafael Espinoza subirá al cuadrilátero para defender su cinturón pluma de la OMB ante Ricardo Blandon. Este último reemplazó a Lorenzo Parra en la cartelera.

La cartelera principal se completa con el enfrentamiento entre Raymundo Rojas y Reito Tsutsumi, en peso superpluma. Además, la programación preliminar contempla otros cinco combates, entre ellos David Picasso frente a Carl Martin.

Cartelera principal:

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: título supermediano del CMB.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon: título supermediano de la AMB.

Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon: título pluma de la OMB.

Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi: peso superpluma.

Para ‘Canelo’, la cita representa una oportunidad de volver a conquistar un campeonato mundial y reafirmar su lugar entre las grandes figuras del boxeo. Del otro lado estará Mbilli, quien llega con una marca de 29 victorias, un empate y 24 nocauts, dispuesto a defender su condición de campeón.

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