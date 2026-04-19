River Plate vs Boca Juniors, en vivo el Superclásico del Apertura 2026: ¿Quién gana en el Monumental hoy domingo 19 de abril?

¡Se juega el Superclásico de Argentina!

El fútbol argentino se detiene. La jornada 15 del Torneo Apertura pone frente a frente a River y Boca en una nueva edición del Superclásico, el partido que paraliza al país y capta la atención del mundo entero. Desde el Estadio Monumental, dos gigantes del continente vuelven a cruzarse en un duelo que trasciende la tabla y se convierte en una cita obligada para cualquier aficionado.

En la previa, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes dejaron claro lo que representa este encuentro: “es uno de esos clásicos que todos los jugadores quieren jugar”. Compañeros en la Selección y campeones del mundo, hoy serán rivales en un escenario donde cada detalle cuenta y donde el margen de error es mínimo.

River llega con confianza tras vencer a Racing y ubicarse en la parte alta de la Zona B, mientras que Boca busca dar el golpe luego de empatar ante Independiente. El contexto está listo, la tensión se siente y el espectáculo está garantizado. Sigue aquí el minuto a minuto del Superclásico.