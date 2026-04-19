River Plate vs Boca Juniors, en vivo el Superclásico del Apertura 2026: ¿Quién gana en el Monumental hoy domingo 19 de abril?
Millonarios y Xeneizes se juegan más de tres puntos en el duelo más pasional del continente
River Plate vs Boca Juniors 2026: alineaciones al momento
River alista una posible alineación con Santiago Beltrán bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; en el mediocampo estarían Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Kendry Páez; mientras que en el ataque aparecerían Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Por su parte, Boca proyecta iniciar con Leandro Brey en la portería; una defensa conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en la mitad de la cancha estarían Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Aranda; dejando en la delantera a Miguel Merentiel y Adam Bareiro. En la previa, también destacan bajas sensibles como las de Agustín Marchesín, Carlos Palacios, Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, lo que influye en las decisiones de Claudio Úbeda.
Superclásico argentino 2026: ¿Quién transmite en vivo y dónde ver el River Plate vs Boca Juniors?
El Superclásico está programado para el domingo 19 de abril en el Estadio Monumental, con inicio a las 17:00 horas en Argentina, 14:00 horas de México. La transmisión en el país sudamericano será a través de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que en el resto de Latinoamérica podrá seguirse por Disney+. En México, la opción más confiable es localizar el partido dentro del catálogo en vivo de Disney+.
River Plate vs Boca Juniors: ¿A qué hora se juega el Superclásico argentino del Apertura 2026, hoy 19 de abril?
River Plate y Boca Juniors se enfrentan en una edición más del Superclásico de Argentina este domingo 19 de abril en el Estadio Monumental, en duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El partido iniciará a las 17:00 horas en Argentina, mientras que en el centro de México se podrá seguir a partir de las 14:00 horas.
¡Se juega el Superclásico de Argentina!
El fútbol argentino se detiene. La jornada 15 del Torneo Apertura pone frente a frente a River y Boca en una nueva edición del Superclásico, el partido que paraliza al país y capta la atención del mundo entero. Desde el Estadio Monumental, dos gigantes del continente vuelven a cruzarse en un duelo que trasciende la tabla y se convierte en una cita obligada para cualquier aficionado.
En la previa, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes dejaron claro lo que representa este encuentro: “es uno de esos clásicos que todos los jugadores quieren jugar”. Compañeros en la Selección y campeones del mundo, hoy serán rivales en un escenario donde cada detalle cuenta y donde el margen de error es mínimo.
River llega con confianza tras vencer a Racing y ubicarse en la parte alta de la Zona B, mientras que Boca busca dar el golpe luego de empatar ante Independiente. El contexto está listo, la tensión se siente y el espectáculo está garantizado. Sigue aquí el minuto a minuto del Superclásico.