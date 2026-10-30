América vs Toluca: el dilema de Almada entre Henry Martín o Miguel Borja

Henry Martín y Miguel Borja llegan con argumentos distintos al duelo ante Toluca y Almada debe decidir quién encabezará el ataque

Henry Martín y Miguel Borja ponen a pensar al DT del América | Claro Sports

El duelo en el que América recibe al Toluca este sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte, en un partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 que pone a prueba el liderato azulcrema ante el acecho de Cruz Azul y Chivas y también pone un reto a la capacidad de Guillermo Almada para elegir a su delantero centro.

Henry Martín, capitán y referente del equipo, ofrece movilidad, juego de espaldas y conexión con sus compañeros; Miguel Borja, por su parte, atraviesa un momento goleador que lo convierte en una amenaza constante dentro del área. Con ocho tantos de Henry y seis de Borja en seis partidos, el entrenador tiene dos razones de peso para modificar su once.

La decisión llega en un momento importante del campeonato. América ocupa el primer lugar con 28 puntos, después de empatar 1-1 ante Tijuana en el partido pendiente en donde el juvenil Derek Jiménez dejó muy buenas cuentas para las Águilas, mientras que Toluca marcha quinto con 23 unidades.

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Los Diablos necesitan acercarse a la parte alta y las Águilas quieren defender su posición. En ese escenario, elegir al hombre que comandará el ataque puede influir en la manera de plantear el encuentro.

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Henry Martín y Miguel Borja no ofrecen exactamente lo mismo. El capitán mexicano es un delantero que participa en la construcción de las jugadas. Sabe recibir de espaldas, aguantar la marca de los centrales y descargar el balón para permitir que los extremos encuentren espacios. También tiene un papel importante en la presión tras pérdida, una característica que encaja con la intensidad que busca Almada.

Sus ocho anotaciones en el Apertura 2026 lo mantienen entre los principales goleadores del torneo. Además, su presencia puede facilitar las llegadas de Brian Rodríguez y las incorporaciones de Érick ‘Chiquito’ Sánchez y Carlos Álvarez. Frente a una defensa como la de Toluca, su capacidad para atraer marcas podría abrir caminos para otros atacantes.

Borja representa una amenaza diferente. El colombiano suma seis goles en seis encuentros con América, una producción que habla de su capacidad para aprovechar las oportunidades. Su fortaleza está en el área: ataca el primer poste, busca rematar de primera intención y utiliza su potencia física para imponerse en los duelos. No necesita participar demasiado en la elaboración para convertirse en protagonista.

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El factor vestidor: la jerarquía de Henry frente a la contundencia de Borja

La elección de Almada no se limita a una cuestión de movimientos tácticos. Henry es el capitán y uno de los referentes del grupo. Su trayectoria con el América le otorga un peso particular dentro del vestidor, además de una responsabilidad que va más allá de marcar goles.

Dejarlo en la banca en un partido de esta importancia sería una decisión que inevitablemente llamaría la atención. Sin embargo, Borja también ha hecho méritos para reclamar un lugar en el once. Llegó como refuerzo para el Apertura 2026 y ha respondido con goles cada vez que ha tenido oportunidad.

El entrenador debe encontrar el equilibrio entre respetar las jerarquías y premiar el rendimiento. En una competencia interna de este nivel, el nombre y la trayectoria no pueden ser los únicos criterios para decidir quién juega.

¿Pueden compartir el ataque ante Toluca?

Una tercera posibilidad sería alinear a los dos delanteros en un esquema con doble punta. Henry podría retrasar unos metros su posición para participar en la generación de juego, mientras Borja ocuparía la zona de remate y buscaría aprovechar los centros y las asistencias.

La fórmula tendría ventajas, especialmente si América consigue llevar el partido hacia el área escarlata. No obstante, también obligaría a sacrificar a un mediocampista, con el riesgo de perder presencia y control en una zona donde Toluca cuenta con futbolistas capaces de manejar la pelota.

Almada tiene tres caminos: apostar por la experiencia de Henry, aprovechar el momento goleador de Borja o modificar el dibujo para juntarlos. Contra Toluca, la elección será una señal de las prioridades del técnico para el tramo decisivo del Apertura 2026.

América vs Toluca: Horarios y dónde ver desde EE.UU.

América y Toluca se enfrentan este sábado 31 de octubre en un duelo crucial correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y promete ser uno de los más atractivos del fin de semana debido a la disputa por los primeros puestos de la tabla general.

Si te encuentras en los Estados Unidos, aquí te compartimos todos los detalles sobre los horarios de transmisión y los canales de televisión para que no te pierdas las acciones en vivo.

Televisión: TUDN USA

Streaming oficial: ViX Premium

Horarios del partido en Estados Unidos

El pitazo inicial está programado para los siguientes horarios, según la zona en la que te encuentres:

11:10 PM (ET)

10:10 PM (CT)

8:10 PM (PT)

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