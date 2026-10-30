Gilberto Mora busca recuperar protagonismo ante Monterrey: cuándo y dónde ver a Xolos

Tras superar una inflamación en la cadera, la joven estrella de Tijuana vuelve a la actividad en un momento clave del Apertura 2026, con la Liguilla cada vez más cerca

Mora ha vuelto cuando Xolos más lo necesita / José Luis Torales / NURPHOTO VIA AFP

Gilberto Mora afronta un nuevo desafío con Xolos de Tijuana. Después de permanecer más de un mes fuera de las canchas por una inflamación en la cadera, el mediocampista mexicano busca recuperar protagonismo en el cierre del Apertura 2026, cuando su equipo visite a Monterrey este sábado 31 de octubre.

El encuentro, correspondiente a la jornada 15, representa otra oportunidad para que Mora recupere ritmo competitivo y vuelva a convertirse en una pieza importante en el esquema de Sebastián Abreu. Sin embargo, todavía no está confirmado si arrancará como titular o tendrá minutos desde el banquillo.

¿Qué le pasó a Gilberto Mora?

El jugador de Tijuana estuvo más de un mes sin jugar debido a una inflamación en la cadera. Durante ese periodo surgieron versiones sobre posibles molestias en otras zonas, pero Abreu aclaró que el problema que atendían era la inflamación y descartó que se tratara de una lesión grave.

La espera terminó el miércoles 28 de octubre, cuando Mora reapareció en el empate 1-1 frente al América, en el partido pendiente de la jornada 7. El mediocampista ingresó al minuto 57, en sustitución de Ángel Zapata, y comenzó así su proceso para recuperar continuidad.

Su regreso llega en un momento importante. Antes de su ausencia, Mora había conseguido cinco goles en siete partidos del Apertura 2026, una producción ofensiva que refleja su capacidad para marcar diferencias incluso sin jugar como delantero.

Cuándo y dónde ver Monterrey vs Xolos en Estados Unidos

Competencia: Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha: sábado 31 de octubre de 2026

sábado 31 de octubre de 2026 Estadio: BBVA, en Guadalupe, Nuevo León.

BBVA, en Guadalupe, Nuevo León. Horario: 9:05 p.m. ET / 8:05 p.m. CT / 6:05 p.m PT

9:05 p.m. ET / 8:05 p.m. CT / 6:05 p.m PT Transmisión en Estados Unidos: TUDN y streaming por ViX Premium

¿Cómo puede ayudar Gilberto Mora a Xolos en el cierre del torneo?

Su principal aportación está en la creatividad, la generación de oportunidades y su llegada al área rival. También ofrece alternativas tácticas a Abreu para modificar el funcionamiento del equipo cuando necesita romper un partido cerrado.

No obstante, su participación deberá administrarse con cuidado. Después de varias semanas sin competir, entrar como revulsivo podría ser una alternativa para recuperar sensaciones sin exigirle de inmediato los 90 minutos. Su capacidad para colaborar en la recuperación del balón también puede resultar valiosa.

Tijuana llega al compromiso ante Rayados con 21 puntos y ubicado en la séptima posición, después de empatar con América. La clasificación a la Liguilla todavía no está asegurada, por lo que sumar en Monterrey puede resultar determinante para sus aspiraciones en las últimas jornadas.

Para Mora, el objetivo inmediato no es cargar con toda la responsabilidad de Xolos, sino recuperar su mejor versión y ayudar al equipo a llegar con opciones a la fase final. El talento ya lo ha demostrado; ahora necesita continuidad para volver a ser determinante cuando más lo necesita Tijuana.

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