Giro táctico en Pumas: Bennevendo cambia de banda y recupera la titularidad

La necesidad de cubrir el costado izquierdo llevó a Esteban Solari a apostar por el canterano que habitualmente juega por derecha

Pablo Bennevendo cambió de lado para ser titular en Pumas | Claro Sports

El partido Puebla vs Pumas de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, será una nueva oportunidad para ver cómo Pablo Bennevendo encontró una nueva oportunidad en Pumas al dejar su habitual posición de lateral derecho para ocupar el costado izquierdo.

La ausencia de Cristian “Chicote” Calderón y las interrupciones en la participación de Álvaro Angulo por cuestiones médicas o disciplinarias, obligaron a Esteban Solari a buscar alternativas para una defensa que necesitaba estabilidad.

El canterano aceptó el reto del cambio de perfil, recuperó la titularidad y se convirtió en una opción que combina sacrificio, adaptación y salida al ataque durante el cierre del Apertura 2026 en que todavía luchan por colocarse en un mejor lugar en la tabla general que en este momento lideran América, Cruz Azul y Chivas.

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El movimiento no fue simplemente intercambiar posiciones en el campo. Para un futbolista diestro, jugar por izquierda implica modificar movimientos que suelen estar automatizados: la manera de perfilarse ante un extremo, la orientación del cuerpo al retroceder y los recursos para despejar o enviar centros. Bennevendo tuvo que ajustar esos detalles sin perder de vista la prioridad del equipo: proteger su banda y ayudar a Pumas a mantenerse en la pelea por la Liguilla.

Sacrificio por el equipo: el reto de jugar a perfil cambiado

Bennevendo conoce el puesto de lateral derecho, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional. Sin embargo, su paso por las fuerzas básicas también le permitió tener experiencia en la banda izquierda. Esa familiaridad previa facilitó una transición que llegó en un momento de necesidad para Universidad Nacional.

No se trata de una adaptación que se resuelva de un día para otro: requiere repetición, confianza y lectura de las situaciones que aparecen durante los partidos.

Para Solari, contar con un jugador capaz de cubrir ambos costados representa una alternativa importante. La polivalencia de Bennevendo permite reorganizar la última línea sin recurrir necesariamente a un cambio de sistema. Además, devuelve competencia interna a una posición que había sufrido modificaciones por las bajas.

Rendimiento en la nueva pradera: duelos individuales y balance defensivo

La prueba más visible de su adaptación llegó en el partido de Pumas ante Tigres, que terminó 1-1 en la jornada 14. Bennevendo fue titular por el costado izquierdo y disputó 80 minutos. Su participación tuvo peso en las dos áreas, aunque su aportación más determinante apareció en ataque.

Al minuto 56, después de recibir un pase filtrado de César Huerta, se proyectó por la banda, ingresó al área y envió una diagonal rasa que Robert Morales convirtió en el gol que adelantó a Pumas. La jugada mostró una de las ventajas de utilizar a un lateral diestro por izquierda: puede buscar asociaciones interiores y, cuando encuentra espacio, sorprender con una llegada por fuera.

En defensa también tuvo trabajo. Se enfrentó a futbolistas como Diego Lainez y Fernando Gorriarán, recibió una amonestación al minuto 28 y registró 25 pases precisos, un quite y un disparo a portería. Solari decidió relevarlo al minuto 79 para dar entrada a Álvaro Angulo y refrescar el sector.

Una solución para el cierre del Apertura 2026

Su rendimiento reciente respalda la confianza del entrenador. Frente a Cruz Azul jugó los 90 minutos; ante Atlante completó otro partido, con 45 pases acertados y tres quites ganados. Contra Santos Laguna participó durante 86 minutos, en un encuentro condicionado por la expulsión de Nathan Silva al primer minuto.

Estos antecedentes muestran que su aporte no se limita a cubrir una emergencia. Bennevendo ha ofrecido continuidad, capacidad para competir en los duelos y alternativas para iniciar jugadas desde atrás. Aun así, jugar a perfil cambiado exige mantener la concentración: una mala orientación corporal o un control comprometido pueden dejar al equipo expuesto.

Pumas necesita sumar en sus compromisos ante Puebla, América y Monterrey si quiere acercarse al objetivo de la liguilla. En ese escenario, la adaptación del canterano puede ser una pieza importante para Solari. Bennevendo no tuvo que cambiar de equipo ni esperar una oportunidad en otra posición para recuperar protagonismo: aceptó una responsabilidad distinta y encontró en ella una nueva manera de ayudar a Universidad Nacional.

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