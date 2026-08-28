Los jugadores de la MLS que dejaron huella en los cuartos de final de la Leagues Cup

Aunque la MLS quedó fuera del torneo, varios futbolistas mostraron calidad individual y dejaron actuaciones que merecen ser destacadas

Zinckernagel de lo mejor de MLS en Leagues Cup | G. Stellfox | Getty Images vía AFP

La MLS quedó eliminada de la Leagues Cup 2026 en los cuartos de final, pero la despedida no fue suficiente para borrar las actuaciones individuales que dejaron varios de sus futbolistas.

Chicago Fire FC y Columbus Crew perdieron ante C.F. Monterrey y Club América, respectivamente, aunque jugadores como Philip Zinckernagel, Andrew Gutman, Patrick Schulte y Brooks Lennon ofrecieron argumentos para ser considerados entre los más destacados de la ronda.

La instancia, disputada entre el 25 y 26 de agosto, terminó con todos los representantes de la MLS fuera de competencia. Chicago Fire FC cayó 2-1 frente a Monterrey, mientras Columbus Crew perdió 2-0 contra Club América.

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Sin embargo, los resultados colectivos contrastaron con actuaciones individuales de buen nivel en esta ronda, dejando a los equipos de la Liga MX ubicados en las semifinales de la Leagues Cup.

Philip Zinckernagel y Andrew Gutman lideraron a Chicago Fire FC

En el partido disputado en el SeatGeek Stadium, Philip Zinckernagel fue una de las principales figuras de Chicago Fire FC. El extremo danés apareció en el momento que su equipo más lo necesitaba y marcó al minuto 59 el gol que significó el empate provisional ante Monterrey.

Su definición llegó después de una jugada dentro del área y tuvo un valor de goles esperados de 0.19. Con esa anotación alcanzó los dos goles en la Leagues Cup 2026, colocándose como uno de los líderes de goleo del torneo.

Además del gol, Zinckernagel terminó el encuentro con tres disparos, uno de ellos entre los tres palos, tres pases clave y tres entradas exitosas. Su participación también fue importante en la presión que Chicago intentó ejercer sobre el conjunto mexicano.

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A su lado apareció Andrew Gutman, quien tuvo una participación decisiva en la jugada del empate. El lateral izquierdo puso un centro preciso para que Zinckernagel encontrara el espacio necesario y aportó dos pases clave, dos entradas y dos faltas recibidas.

Otro futbolista importante fue Anton Salétros, encargado de darle circulación al equipo desde la zona central. El mediocampista registró tres pases clave, tres entradas ganadas y un disparo a puerta, convirtiéndose en una pieza relevante para mantener el equilibrio de Chicago.

Patrick Schulte y Brooks Lennon resistieron ante América

En Columbus Crew, la actuación más llamativa llegó desde el arco. Patrick Schulte tuvo que responder constantemente ante los ataques del América y terminó con seis atajadas frente a ocho disparos a puerta del conjunto mexicano.

El guardameta consiguió mantener a Columbus con vida durante distintos pasajes del encuentro, incluso ante remates considerados de alto peligro. Las estadísticas del partido señalan que las ocasiones del América alcanzaron una esperanza de gol acumulada de 1.83.

Por su parte, Brooks Lennon fue el jugador de Columbus con la mejor valoración analítica del partido, con una calificación de 7.8. Desde el carril derecho ofreció salida, profundidad y centros, además de cumplir con tareas defensivas ante la presión del rival.

También destacó Brais Méndez, principal referente ofensivo de Columbus durante el torneo. Aunque no consiguió marcar en los cuartos de final, terminó la competición con dos goles y una asistencia.

La eliminación dejó una conclusión clara: la MLS tuvo problemas colectivos, especialmente para defender los momentos decisivos, pero también mostró futbolistas capaces de competir a buen nivel frente a rivales de la Liga MX. Zinckernagel, Gutman, Salétros, Schulte, Lennon y Méndez fueron la mejor muestra de ello.

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