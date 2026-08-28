¿Qué ver este sábado en MLB? Estos son los 3 mejores juegos de la jornada

El calendario del sábado en Grandes Ligas trae varios juegos en los que los brazos latinos serán los grandes protagonistas justo cuando los play offs están casi a la vista

Alcantara verá acción ante Washington | CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES VIA AFP

El último sábado de agosto llega con una jornada completa de Grandes Ligas y la verdad es que no podíamos pedir un mejor menú. Con septiembre asomando en el calendario, cada juego empieza a pesar como si fuera octubre, y la actividad arranca temprano, desde la 1:05 p.m. hora del Este, cuando los Medias Rojas de Boston visiten a los Yankees de Nueva York en el Bronx. De ahí en adelante será una maratón de béisbol que se extenderá hasta bien entrada la noche.

Entre todos los cruces del día hay tres que se roban la atención por su importancia de cara a los play offs. Los Dodgers de Los Ángeles visitan a los Tigres de Detroit, los Marlins de Miami viajan a Washington para medirse a los Nationals con el comodín de por medio y los Phillies de Philadelphia cierran la noche en Anaheim frente a unos Angels que solo buscan terminar con dignidad una temporada para el olvido.

Y hay un detalle que le pone sabor caribeño a la jornada. Los brazos latinos serán los grandes protagonistas de estos tres duelos, con el venezolano Keider Montero y los dominicanos Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez subiendo a la lomita en momentos decisivos para sus equipos. Vamos juego por juego.

1. Dodgers vs Tigers en Comerica Park

El primer plato fuerte se sirve temprano. Los Dodgers visitan el Comerica Park de Detroit a la 1:10 p.m. hora del Este en el segundo juego de la serie y toda la atención estará sobre Blake Snell, quien realizará su cuarta apertura desde que regresó de la lesión.

El zurdo ha mostrado destellos de su mejor versión con marca de 2-1 y efectividad de 2.57, pero llega en un momento delicado, porque Los Angeles vienen de ser barridos por los Bravos de Atlanta, un golpe doloroso si bien su liderato en el oeste de la Liga Nacional aún no está en juego.

Y Snell no la tendrá nada fácil pues en frente por Detroit subirá a la lomita el venezolano Keider Montero, que llega con registro de 9-8 y efectividad de 3.30, una de las piezas más confiables de la rotación de los Tigres. Un examen perfecto para medir en qué punto están realmente Snell y los bates de los Dodgers.

2. Marlins vs Nationals por el Wild Card

A las 4:05 p.m. hora del Este la acción se traslada al Nationals Park, donde Miami se juega buena parte de sus ilusiones de octubre. Sandy Alcántara (13-8, 3.38 de efectividad y 137 ponches) chocará con Cade Cavalli (12-5, 3.21 y 169 abanicados) en un duelo que podría definirse desde la lomita.

Lo importante de este cruce es que puede ayudar a definir si los Marlins se mantienen en la pelea por el Wild Card. Recordemos que Miami marcha tercero en el Este de la Liga Nacional, a solo 4 juegos del comodín, mientras que los Nationals le pisan los talones desde la cuarta plaza, aunque casi sin oportunidades, pues ya son 10 los juegos que los separan del último boleto del comodín. Para Miami, esta serie podría terminar definiendo si se mantienen con vida en septiembre .

3. Phillies vs Angels con acento latino

El broche de oro llega a las 10:07 p.m. hora del Este en el Angel Stadium. El dominicano Cristopher Sánchez, con un registro espectacular de 16-4 y efectividad de 2.62, además de 194 ponches, enfrentará al derecho Ryan Johnson, que llega con números negativos de 3-7 y 5.75 de efectividad.

Los Phillies tienen un pie en los playoffs y quieren asegurar su boleto cuanto antes, mientras que los Angels están virtualmente eliminados, hundidos en el último puesto del Oeste, a 15 juegos de Houston, que comanda la división, y a 16 de los puestos de comodín. Además, los californianos parten como los menos favoritos tras una semana negra en la que sufrieron ante Texas Rangers y fueron barridos en casa por Cleveland.

Este sábado trae tres juegos, tres historias y un mismo denominador. El pitcheo latino mandará este sábado en la MLB, así que preparen el sofá y el café, porque la jornada sabatina promete de todo.

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