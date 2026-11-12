¿Alexis Sánchez se muda?: La venta de Montreal que sacude su futuro

La franquicia canadiense inició un proceso de venta y su propietario no descarta una reubicación

Alexis Sánchez no mostró lo esperado en la MLS | J. Mowry | Getty Images vía AFP

La posible salida de Alexis Sánchez del CF Montreal tomó fuerza después de que Joey Saputo, propietario y presidente del club, anunciara el inicio del proceso para vender la franquicia de la MLS luego de no alcanzar su pase a los playoffs del 2026 que ya tiene definidos cruces y fechas.

Aunque la prioridad es encontrar nuevos inversionistas que mantengan al equipo en Canadá, una mudanza a otra ciudad, incluso en Estados Unidos, también está sobre la mesa.

La decisión podría cambiar los planes de Alexis Sánchez quien llegó esta temporada con la intención de apoyar su experiencia internacional y cuyo contrato contempla una opción de rescisión anticipada que lo podría llevar a cumplir su deseo de jugar en México, como lo ha expresado en algún momento.

La venta del CF Montreal abre la puerta a una posible mudanza

Después de más de tres décadas al frente de la institución, la familia Saputo considera que llegó el momento de encontrar un nuevo grupo propietario. La decisión se produce tras una temporada especialmente complicada: Montreal terminó en el último lugar de la Conferencia Este, con seis victorias, ocho empates y 20 derrotas en 34 encuentros.

Los resultados deportivos no son el único problema. El club también enfrenta dificultades financieras y retos de infraestructura, mientras el nuevo calendario de la MLS plantea interrogantes sobre la posibilidad de disputar partidos durante el invierno canadiense en el Stade Saputo.

Saputo fue claro al explicar en conferencia de prensa que no venderá la franquicia a cualquier precio ni garantizará que permanezca en Quebec. Si aparece una propuesta que implique trasladar al equipo y cuenta con el respaldo de la liga, está dispuesto a considerarla.

La situación recuerda el caso de los Montreal Expos de MLB, que dejaron la ciudad en 2004 para convertirse en los Washington Nationals. Entre las plazas mencionadas como posibles mercados para una franquicia de la MLS aparecen Sacramento, Indianápolis, Phoenix, Detroit y Las Vegas. Por ahora, ninguna está confirmada como destino del club.

Alexis Sánchez tiene una salida que podría activarse en diciembre

La incertidumbre institucional coincide con un momento complicado para el atacante de 37 años. Alexis llegó procedente del Sevilla FC el 11 de agosto de 2026 como Jugador Franquicia, en un movimiento que generó expectativas por su trayectoria internacional y su pasado en clubes de primer nivel.

Sin embargo, su rendimiento en la MLS no tuvo el impacto esperado. El chileno terminó la temporada regular sin goles ni asistencias, alternó titularidades y suplencias y tuvo minutos dosificados durante la etapa del entrenador interino Philippe Eullaffroy.

Su vínculo con Montreal se extiende hasta la temporada 2027, con una opción para continuar en 2027-28. No obstante, existe un detalle que puede cambiar el panorama: el contrato contempla una cláusula de rescisión unilateral que podría activarse a finales de 2026.

Con la MLS en receso hasta febrero de 2027, Sánchez tendría la posibilidad de cerrar su etapa en Canadá durante diciembre y negociar como agente libre, sin que un nuevo equipo tenga que pagar una transferencia.

¿Estados Unidos, México o regreso a Chile? Los caminos del Niño Maravilla

Si decide continuar en Estados Unidos, Alexis podría explorar opciones dentro de la propia MLS. Su experiencia, recorrido internacional y capacidad de liderazgo pueden resultar atractivos para clubes que busquen reforzar su ataque.

Los mercados estadounidenses con climas más cálidos y comunidades hispanas consolidadas aparecen como entornos potencialmente favorables para el delantero. Sin embargo, cada temporada de fichajes suenan nombres de equipos de la Liga MX que muestran interés.

Por ahora, el chileno tiene varios caminos por delante. Lo que parecía una aventura para relanzar su carrera en la MLS podría convertirse, apenas unos meses después, en el comienzo de una nueva etapa.

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