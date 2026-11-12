Argentina vs Uruguay en vivo: cómo ver el partido desde Estados Unidos

Argentina enfrenta a Uruguay en La Bombonera y estos son los horarios para verlo desde Estados Unidos

Mastatuono está entre los convocados por Scaloni | ANDRES PINA/ PHOTOSPORT VIA AFP

Argentina recibirá a Uruguay este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en un amistoso que marcará el primer partido de la selección después del retiro de Lionel Messi del fútbol internacional. El equipo de Lionel Scaloni comenzará una nueva etapa ante su vecino del Río de la Plata, con cambios en la convocatoria y varios puestos por definir.

Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del partido en vivo, ya que contará con transmisión vía streaming. El clásico de La Plata abrirá la actividad de ambos equipos en la última ventana internacional de 2026 y ofrecerá una primera referencia del funcionamiento argentino tras la despedida de su capitán.

Scaloni convocó a 28 futbolistas para los compromisos contra Uruguay y Costa Rica en la primera serie de partidos desde el retiro de la selección de Lionel Messi.

¿A qué hora juegan Argentina vs Uruguay en la costa Este y la costa Oeste?

Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en Buenos Aires. Para el público de Estados Unidos, estos son los horarios del inicio.

Costa Este, a las 6 p. m. ET.

Costa Oeste, a las 3 p. m. PT.

El clásico forma parte de la fecha FIFA de noviembre y no entrega puntos para las eliminatorias. Aunque se trata de un amistoso, el partido tiene relevancia para Scaloni por el contexto del plantel y la oportunidad de probar alternativas ante un rival sudamericano. Argentina completará su agenda el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en Córdoba.

¿Dónde ver Argentina vs Uruguay en vivo en Estados Unidos?

ViX transmitirá en vivo el partido entre Argentina y Uruguay para el público de Estados Unidos. Para acceder al contenido deportivo premium, la opción mensual más económica es ViX Premium con anuncios, que cuesta $6.99 al mes, más los impuestos aplicables. Este plan permite reproducir contenido en hasta dos dispositivos al mismo tiempo.

La plataforma también ofrece ViX Premium sin anuncios por $10.99 dólares al mes, más impuestos, con acceso en hasta cuatro dispositivos simultáneos. Sin embargo, esa modalidad no elimina la publicidad de los deportes ni de otros contenidos en vivo, por lo que pagar más no garantiza una transmisión del partido sin comerciales.

Para encontrar el encuentro, los usuarios deberán buscar Argentina vs Uruguay en la programación de ViX para Estados Unidos. Antes del inicio, conviene comprobar el acceso a la cuenta y las condiciones del plan contratado.

¿Quiénes están convocados para Argentina vs Uruguay y qué cambia sin Messi?

Scaloni presentó una lista de 28 jugadores para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. La nómina combina referentes del seleccionado con futbolistas que buscan más minutos en esta nueva etapa. Estos son los convocados de Argentina.

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Defensores: Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aarón Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aarón Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega. Mediocampistas: Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. Delanteros: Gianluca Prestianni, Thiago Almada, José Manuel López, Santiago Castro y Julián Álvarez.

Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González quedaron fuera por lesión. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco integran la convocatoria. Emiliano Martínez figura entre los citados, pero una fractura de mandíbula abre una posibilidad para Gerónimo Rulli en el arco.

La ausencia de Lionel Messi marca la principal diferencia respecto de etapas anteriores. No responde a un descanso ni a una molestia física. Argentina afrontará su primer encuentro después de su retiro del seleccionado, por lo que Scaloni deberá definir cómo reparte la creación de juego y el peso ofensivo entre los integrantes del plantel.

Uruguay contará con Federico Valverde, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta entre sus convocados. Forlán tampoco anunció su alineación titular. El clásico ofrecerá así una prueba para dos equipos con ajustes pendientes y una oportunidad para evaluar las decisiones de sus entrenadores antes del cierre del calendario internacional.

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