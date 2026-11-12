Lendeborg vs Wembanyama: así llegan las dos figuras al duelo entre Warriors y Spurs

El talento dominicano y el poderío francés protagonizan un choque de la NBA Cup que enfrenta a dos equipos con realidades distintas y mucho por demostrar

Se verán las caras un novato contra un experimentado de la NBA / Claro Sports

El enfrentamiento entre Yaxel Lendeborg y Victor Wembanyama será uno de los grandes atractivos del partido entre Golden State Warriors y San Antonio Spurs este viernes 13 de noviembre. Ambos llegan después de protagonizar actuaciones individuales sobresalientes, aunque sus equipos atraviesan momentos distintos en la temporada de la NBA.

El dominicano comienza a ganar protagonismo en Golden State, mientras que el francés continúa consolidándose como una de las figuras más dominantes de la liga. La cita promete un interesante contraste entre la capacidad anotadora de Lendeborg y el talento de Wembanyama para influir tanto en el ataque como en la defensa.

Lendeborg gana protagonismo en Golden State

Lendeborg llega después de liderar a los Warriors con 25 puntos y 10 rebotes en la derrota por 115-108 ante Houston Rockets. El miércoles, el novato encestó nueve de sus 19 tiros de campo y consiguió dos triples, además de convertir cinco de ocho tiros libres. Su actuación destacó todavía más por la salida anticipada de Stephen Curry, quien abandonó el encuentro debido a una lesión abdominal.

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La posible ausencia de Curry representa una preocupación para Golden State de cara al compromiso contra San Antonio. Sin su principal referente ofensivo, el equipo podría necesitar nuevamente que Lendeborg asuma responsabilidades adicionales. El dominicano también había brillado ante Nueva Orleans, partido en el que registró 23 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias en la victoria por 138-87.

Wembanyama llega con números espectaculares

Del otro lado estará un Victor Wembanyama que atraviesa un momento espectacular. El francés consiguió 32 puntos en el triunfo de los Spurs por 124-119 sobre Chicago Bulls, resultado que permitió a San Antonio remontar una desventaja de 22 unidades y alcanzar diez victorias consecutivas. Además, Dylan Harper contribuyó con 18 puntos y 10 asistencias.

La exhibición ante Chicago llegó después de otra actuación impresionante contra Phoenix Suns. Wembanyama terminó aquel encuentro con 40 puntos, 11 rebotes y nueve tapones en apenas 25 minutos, mientras San Antonio se imponía por 122-96. Su capacidad para dominar la pintura, proteger el aro y generar puntos desde distintas posiciones representa uno de los mayores desafíos para los Warriors.

El duelo entre ambos también refleja dos realidades colectivas. Golden State llega con récord de 8-4, después de perder una racha de ocho triunfos consecutivos ante Houston. San Antonio, en cambio, presenta una marca de 10-2 y buscará conseguir su undécima victoria seguida. La confianza de los Spurs contrasta con la necesidad de recuperación de los californianos.

Para Lendeborg, el encuentro supone una oportunidad de seguir demostrando que puede convertirse en una pieza importante de Golden State. Enfrentar a un jugador de las características de Wembanyama exigirá precisión, movilidad y capacidad para encontrar espacios. El francés, por su parte, intentará imponer su superioridad física y técnica para prolongar el dominio de San Antonio.

Warriors vs Spurs: horario y dónde ver el partido en EE.UU.

El partido forma parte de la fase de grupos de la NBA Cup 2026 y se disputará en el Frost Bank Center. La combinación de dos figuras en gran momento, una racha de diez victorias de los Spurs y la necesidad de reacción de los Warriors convierte el compromiso en uno de los atractivos de la jornada.

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026

Estadio: Frost Bank Center, San Antonio, Texas

Horario: 9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 6:30 p.m. PT

Transmisión: Prime Video

La atención estará puesta en dos jugadores que llegan con argumentos para marcar diferencias. Lendeborg quiere confirmar su crecimiento en la NBA y Wembanyama busca mantener a San Antonio en su extraordinaria racha. El resultado tendrá consecuencias para ambos equipos, pero el enfrentamiento individual añade un ingrediente especial para los aficionados que seguirán este choque.

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