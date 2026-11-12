Armando León y la convocatoria que nació en redes sociales

El delantero del NK Osijek pasó de ser prácticamente desconocido en México a recibir el llamado de Rafael Márquez

Armando León tuvo la confianza de Marco Fabián | Claro Sports

La convocatoria de Armando León a la Selección Mexicana para ser parte del equipo mexicano que enfrente a Jamaica en la Concacaf Nations League tiene un ingrediente poco habitual: las redes sociales fueron fundamentales para que su nombre llegara al debate público.

El delantero de 26 años, nacido en Ensenada y actualmente jugador del NK Osijek de Croacia, pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido para buena parte de la afición a convertirse en una de las novedades de la lista de Rafael Márquez para su primer examen oficial como DT de México.

Sus goles comenzaron a circular en TikTok y X, despertaron curiosidad entre los aficionados y pusieron el foco sobre una carrera que se construyó lejos de los reflectores de la Liga MX. Sin embargo, detrás de la conversación digital también hay números y características que explican por qué el cuerpo técnico decidió observarlo.

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Un doblete en Croacia convirtió a Armando León en tendencia

La historia de León no comenzó con una campaña publicitaria ni con una aparición en los medios deportivos más importantes de México. Su salto al radar de los aficionados ocurrió gracias a videos de sus actuaciones en la SuperSport HNL, la primera división croata, una competición que no suele tener demasiada exposición en el mercado mexicano.

El momento que cambió su visibilidad llegó el 12 de septiembre de 2026. León firmó un doblete y una asistencia frente al GNK Dinamo Zagreb, uno de los clubes más importantes de Croacia. Los videos de aquella actuación superaron el millón de reproducciones y comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas.

Cuentas dedicadas al análisis táctico, aficionados y creadores de contenido compartieron sus anotaciones. La conversación creció con una pregunta que se repetía entre los usuarios: ¿por qué un delantero mexicano con esos registros no estaba en el radar de la Selección?

La exposición no se limitó a los clips. Algunos canales de YouTube viajaron hasta Croacia para entrevistarlo y contar su historia. Así, León dejó de ser solamente un nombre en una estadística europea y comenzó a generar interés entre seguidores que buscaban alternativas para el ataque del Tri.

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Los números que respaldan su primera oportunidad con México

La viralidad explica cómo llegó a la conversación, pero sus actuaciones ofrecen argumentos más concretos. En sus primeros 13 partidos oficiales con el NK Osijek, el delantero registró cinco goles y dos asistencias.

Su producción también tiene un antecedente importante en Andorra. Durante su etapa con el Ranger’s FC, tras ser detectado por Marco Fabián y el FC Santa Coloma, acumuló 43 anotaciones en 56 encuentros. Además, consiguió marcar en eliminatorias de la UEFA Conference League.

Con 1.89 metros de estatura, León ofrece un perfil físico que puede resultar útil para el fútbol internacional. Tiene capacidad para disputar balones por arriba, proteger la pelota de espaldas y permitir que sus compañeros se incorporen al ataque. También destaca por su remate al primer contacto dentro del área.

Esas características pueden tener especial valor ante Jamaica, un rival que suele imponer intensidad en los duelos individuales. La posibilidad de contar con un centrodelantero capaz de competir físicamente y fijar a los centrales representa una alternativa distinta para Rafael Márquez.

¿Las redes sociales influyeron en la decisión de Rafael Márquez?

La pregunta es inevitable, aunque conviene separar dos aspectos: conseguir visibilidad y ganarse una convocatoria. Las plataformas digitales ayudaron a que el cuerpo técnico y los aficionados prestaran atención a un jugador que actuaba en una liga con poca cobertura en México. Pero eso no significa que los comentarios o las reproducciones hayan decidido su llamado.

La selección cuenta con herramientas de análisis y seguimiento para evaluar a los mexicanos que juegan fuera del país. En ese proceso, la difusión de sus goles pudo funcionar como una alerta temprana para acelerar la revisión de sus actuaciones.

También existe un contexto deportivo que explica el interés. La lesión de Raúl Jiménez y los altibajos de otros delanteros aumentaron la necesidad de encontrar alternativas para el ataque mexicano. En ese escenario, León ofrecía un perfil que encajaba con algunas de las exigencias del partido ante Jamaica.

La convocatoria representa una oportunidad, no una garantía de continuidad. Ahora deberá demostrar que puede trasladar su rendimiento de Croacia al nivel de una selección nacional y responder cuando tenga minutos.

En definitiva, las redes sociales le abrieron la puerta de la conversación; el rendimiento en la cancha le dio argumentos para cruzarla. Su historia también deja una lección para el fútbol mexicano: el talento no siempre aparece en los clubes más mediáticos, y ampliar la mirada hacia otras ligas puede revelar futbolistas que estaban fuera del radar.

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