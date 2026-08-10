Yeison Guzmán noquea con la ‘Ley del ex’: las claves del triunfo de América sobre Nacional

Yeison Guzmán le dio el triunfo al cuadro ‘Escarlata’ en un Estadio Pascual Guerrero que acompañó para este clásico.

América de Cali vs Nacional/ Vizzor Image.

Yeison Guzmán noqueó al Atlético Nacional de Lucas González, el volante del América de Cali venció 1-0 este domingo al cuadro ‘Verdolaga’ en el Estadio Pascual Guerrero, en la continuidad de la jornada 4 de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de David González completó 12 puntos, de 12 que ha jugado y es líder solitario del campeonato.

Primer tiempo pálido

La primera parte fue de más a menos. Si bien América salió con la propuesta de ir por los 3 puntos, no arriesgaba mucho en defensa, era demasiado cauteloso para ir al frente e intentar romper el 0-0 rápidamente, la paciencia fue clave para ir por la victoria. Mientras tanto la visita manejó el balón, tampoco tenía afán para presionar por un triunfo desde temprano. El primer tiempo tuvo muy poco que resaltar.

Segundo tiempo

Para los que pensaban que el segundo tiempo también iba a terminar sin goles, Yeison Guzmán abrió el marcador en el Pascual Guerrero. La defensa de Atlético Nacional se desarmó en el primer ataque de América en el segundo tiempo, el ’10’ del local partió totalmente habilitado y cuando quedó mano a mano con Armani le rompió el arco al argentino para el 1-0.

La reacción de Nacional

Después de recibir un ‘baldado de agua fría’ en los primeros minutos del segundo tiempo, el equipo de Lucas González se sacudió con llegadas claras de gol por parte de Alfredo Morelos y Edwin Cardona, sin embargo no fueron suficientes para poder batir con la portería de Jean Fernandes, el brasilero estaba concentrado y evitaba la igualdad ‘Verdolaga’.

Los cambios de Lucas

El estratega bogotano, al servicio de la escuadra antioqueña, entendió al 63 que ya había que darle un recambio al equipo y que las piernas frescas podían darle ideas para ir por el cambio, ingresaron: Juan Rengifo y Samuel Velásquez por Matheus Uribe y Yeicar Perlaza.

Pero ni los cambios le pudieron dar ese cambio en el terreno de juego que quiso imponer Lucas González con jugadores de buen pie como Juan Manuel Rengifo. América de Cali controlaba el palo en ocasiones con el balón en sus pies y en otras con acercamientos que no podían acabar al fondo de la red de Franco Armani nuevamente.

Se calentó el clásico

En medio de una discusión entre Adrián Ramos y Edwin Cardona, ambos experimentados jugadores tuvieron un encontronazo en la mitad de la cancha sobre el minuto 77, todos los jugadores fueron a respaldar a sus respectivos compañeros. Segundos después hubo otro roce entre futbolistas de ambos bandos, lo que le servía al equipo que estaba ganando el partido en ese momento.

Polémica infaltable

El juez central Bismark Santiago añadió 4 minutos al tiempo regular, al 90+3′ William Tesillo bajó una pelota que recibió Cristián Arango, ‘Chicho’ remató de primera intensión y celebraba la delegación ‘Verdolaga’ en el Estadio Pascual Guerrero. No obstante había que revisar la posición y una posible mano del central en el pase gol. El colegiado fue hasta la herramienta y evidentemente había mano, anuló la anotación de la visita mientras todo América festejaba.

Minuto a minuto: América de Cali vs Atlético Nacional, Liga BetPlay 2026-II

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