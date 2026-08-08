Atlético Nacional se blinda en defensa y revoluciona su ataque con Andrés Reyes e Ian Poveda

Cuando parecía que Nacional no iba a realizar más movimientos, se confirma la llegada de ambos futbolistas.

Andrés Reyes e Ian Poveda refuerzan a Nacional | Captura @nacionaloficial

A solo unas horas de afrontar el partido contra América de Cali por la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Atlético Nacional confirmó la llegada de dos refuerzos más para el entrenador Lucas González. Uno de ellos es para el sector defensivo, mientras que el otro es para el ataque.

Tal vez la contratación más rimbombante que hizo el cuadro paisa es la de Franco Armani, arquero que está de regreso a las toldas del ‘Verdolaga’. Otra de las novedades en este mercado es la de Yéicar Perlaza, quien regresó al plantel luego de lo que fue su paso por Independiente Santa Fe.

Muchos hinchas consideran que los movimientos son pocos, pero hay que decir que también el conjunto antioqueño mantuvo a varios de sus futbolistas del primer semestre. Ahora bien, para complementar eso, el club hizo oficial la contratación de dos futbolistas de cara a lo que resta del finalización.

Andrés Reyes e Ian Poveda refuerzan a Atlético Nacional

Por medio de un video en sus redes sociales, Nacional hizo oficial el anuncio. En el caso de Reyes, es lateral y llega proveniente de San Diego FC, un equipo de la MLS. Poveda por su parte viene de jugar en Internacional de Bogotá y ofrece polifuncionalidad, ya que puede jugar por una banda o como falso 9.

Vale la pena mencionar que Andrés sabe lo que es estar en Nacional, pues en años anteriores vistió la camiseta de la institución. Habrá que ver en que estado de salud llega, pues algunos reportes desde suelo estadounidense apuntan a que venía arrastrando una lesión en una de sus piernas.

Ian tendrá su segunda experiencia en un equipo del fútbol colombiano. Recordemos que en su mayoría desarrolló su carrera en Inglaterra y sumó sus primeros minutos en el rentado local con Inter de Bogotá. Allí jugó 9 partidos, hizo 3 goles y una asistencia.

📞 Gracias por permanecer en línea. Les informamos que Atlético Nacional le da la bienvenida a Andrés Reyes y a Ian Poveda. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/1uzpuwu2qW — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 8, 2026

Ahora solo queda esperar el rol que les vaya a dar González, un técnico que le gusta que sus dirigidos sean propositivos y ofensivos. Lo más probable es que no les alcance para el choque contra América, principalmente porque la contratación está muy sobre el tiempo para ese compromiso.

Le puede interesar