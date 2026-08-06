¿Qué equipo de la NWSL inspiró al AFC Richmond en la cuarta temporada de Ted Lasso?

La cuarta temporada de Ted Lasso, que contiene 10 capítulos, se estrenó este 5 de agosto en Apple TV

El actor Jason Sudeikis interpreta a Ted Lasso. Foto: Cindy Ord / AFP

La historia del club inglés AFC Richmond se amplía en una cuarta temporada de Ted Lasso, la serie de Netflix que sigue al optimista e ingenuo entrenador de fútbol americano, interpretado por el actor Jason Sudeikis.

Para esta nueva entrega, que se estrenó este 5 de agosto en Apple TV, la inspiración detrás del AFC Richmond tiene un nombre real: Kansas City Current, uno de los equipos más exitosos de la National Women’s Soccer League (NWSL).

Su crecimiento, la construcción de un estadio propio y el respaldo de su afición fueron elementos clave para el desarrollo de la temporada y dar forma a la nueva trama de la serie.

Los productores eligieron Kansas City como escenario donde Ted Lasso conoce un proyecto que termina cambiando el rumbo de su equipo.

El personaje de Jason Sudeikis es un entrenador de fútbol americano universitario que es contratado sorpresivamente para dirigir al AFC Richmond (club ficticio), a pesar de no tener experiencia en ese deporte. En la tercera temporada, la serie sorprendió con el cameo del técnico español Pep Guardiola.

¿Por qué Kansas City Current es el nuevo modelo detrás del AFC Richmond en Ted Lasso?

El primero de los 10 episodios de la cuarta temporada tiene como escenario principal el CPKC Stadium, el primer estadio construido específicamente para un equipo de la NWSL.

Allí los protagonistas presencian un partido del Kansas City Current, una experiencia que impulsa la creación del equipo femenino del AFC Richmond y coloca a Ted Lasso al frente del nuevo proyecto.

Angie Long, la copropietaria real del club, explicó a ESPN que el acercamiento con la producción comenzó en abril de 2025 y destacó el significado que tiene esta colaboración para el deporte. “Para el fútbol femenino, es enorme”, afirmó.

En la cuarta temporada, ‘Rebecca Welton’ viaja a Kansas City para convencer a Ted Lasso de dirigir el recién creado equipo femenino del AFC Richmond. Sin embargo, antes de tomar la decisión, observa un estadio lleno de aficionados apoyando al club.

Esto cambia por completo su perspectiva, especialmente después de enterarse de que otro equipo femenino había desaparecido por problemas finacieros. El concepto también refleja uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el fútbol femenino profesional durante años: la economía.

Incluso, el avión privado que aparece en la serie pertenece en la vida real a la familia Long, otro detalle que evidencia la colaboración entre la producción y el club, destaca la cadena deportiva.

Kansas City Curret, uno de los clubes más exitosos de la NWSL

Angie y Chris Long, cofundadores y copropietarios del Kansas City Current desde 2020, apostaron por la franquicia cuando el fútbol femenino todavía enfrentaba dudas sobre su viabilidad económica. También financiaron la construcción del CPKC Stadium, inaugurado en 2024.

Desde entonces, el equipo ha registrado llenos en cada partido de liga. El estadio tiene capacidad para 11,500 espectadores y ya existen planes para ampliarlo a 18,000 asientos. Además, el proyecto deportivo ha impulsado el desarrollo de un nuevo distrito alrededor del estadio.

Con este crecimiento en distintos factores, el Kansas City Current se ha convertido en uno de los casos de éxito más destacados del fútbol femenino en Estados Unidos. Actualmente, la NWSL cuenta con 16 equipos, el doble que cuando se fundó en 2013. El último en sumarse a la liga fue Denver Summit FC.

La nueva temporada de Ted Lasso no solo refleja la historia real del equipo, en medio de la trama del AFC Richmond, sino que puede ser un antes y después para que otras series y producciones hagan colaboraciones con el fútbol femenino.

Te puede interesar: