Pochettino reveló su plan en Old Trafford para lograr recuperar el mejor nivel de los jugadores

Pochettino confía en recuperar el nivel del United | JC RUIZ / GETTY IMAGES VIA AFP

El Manchester United abrió una nueva etapa con Mauricio Pochettino en el banquillo y el argentino no tardó en marcar el rumbo de su proyecto. En sus primeras palabras como entrenador de los ‘Red Devils’, el técnico dejó claro cuál será su prioridad inmediata y no tiene que ver con alineaciones ni con fichajes.

Pochettino llega a Old Trafford tras cerrar su ciclo como seleccionador de Estados Unidos, con la misión de levantar a un equipo golpeado por los malos resultados. El club atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente y la afición exige respuestas desde el primer día.

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Behind the scenes of Mauricio Pochettino’s first day at Carrington as Manchester United manager! ♥️#MUFC pic.twitter.com/wX6nRjqHw3 — Manchester United Forever (@UtdForever7) November 19, 2026

Sin embargo, el argentino prefirió bajarle decibeles a la ansiedad. Sus declaraciones iniciales apuntaron al trabajo interno, a la recuperación del vestuario y a una idea que repitió en declaraciones recogidas por EFE. Quitarle presión a los jugadores para que vuelvan a demostrar su talento.

¿Cuál es la prioridad de Pochettino en el Manchester United?

El técnico lo dijo sin rodeos. La prioridad ahora mismo es trabajar con los jugadores y quitarles presión. Para Pochettino, el plantel necesita expresar su talento y ese es el punto de partida de toda su planificación deportiva.

El argentino sostiene que los futbolistas deben jugar por sus compañeros, por sus familias, por el club y por los aficionados. Esa base de compromiso, según su visión, permitirá construir un grupo unido con una filosofía reconocible y una mentalidad competitiva a la altura de la institución.

“Necesitan expresar su talento. Eso es lo más importante y nuestra prioridad ahora mismo, trabajar con ellos e intentar quitarles presión”, dijo Pochettino.

El discurso no es nuevo en su carrera. Pochettino construyó su reputación en el Tottenham con un modelo parecido, donde el talento joven creció dentro de una estructura clara. Ahora intentará replicar esa fórmula en un club con una exigencia mediática mucho mayor.

¿Cómo piensa reducir la presión sobre el vestuario?

Pochettino entiende que el vestuario del United vive bajo un nivel de presión altísimo a raíz de los malos resultados. Su plan pasa por crear una cultura de trabajo desde adentro, con hábitos y principios que le devuelvan al equipo la capacidad de competir al máximo nivel.

La medida también implica respaldo público. Lejos de señalar culpables por el rendimiento del equipo, el técnico dijo que la mejor plantilla que pueden tener es la que ya tienen y que su tarea será apoyar a cada jugador. Ese mensaje busca un objetivo claro, que los futbolistas reenuentren su mejor versión en la cancha.

“La mejor plantilla que podemos tener es la que tenemos actualmente, y debemos querer a nuestros jugadores. Tenemos que apoyarlos”, afirmó en su presentación ante los medios oficiales del club.

¿Cuándo debuta Pochettino en la Premier League?

El margen de preparación es corto. Pochettino pasó directamente de su último compromiso con Estados Unidos, una victoria 2-0 sobre Haití, a un viaje sin escalas hacia Inglaterra para incorporarse al trabajo en Carrington.

Su primera gran prueba será este domingo en su visita al Liverpool en Anfield, uno de los escenarios más exigentes del fútbol inglés. “Tengo mucha energía. Es un privilegio ser entrenador del Manchester United. Y no estamos perdiendo el tiempo”, afirmó el técnico, que descartó tomarse un descanso antes del compromiso.

El desafío será enorme y Pochettino lo sabe. Incluso respondió con ironía cuando DaMarcus Beasley le recordó que Manchester era azul por el dominio reciente del City. “Ya lo verás. Dame tiempo”, contestó el argentino, en una frase que resume la ambición de su proyecto.

La revolución ya comenzó en Old Trafford. El plan pasa por recuperar la confianza, unir al vestuario y devolverle al club la mentalidad ganadora que lo convirtió en una referencia del fútbol inglés. Las palabras ya están sobre la mesa. Ahora el rendimiento en la cancha dictará la sentencia.

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